Největší elektrický propadák Volkswagenu prý skončí bez nástupce, VW to ale popírá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Měl to být hit, převratný model, nový Golf, ze všech těchto očekávání se ale stal jen nesplnitelný sen postavený na velmi vratkých základech. ID.3 má zřetelné problémy s odbytem a nedivili bychom se, kdyby zvěsti o jeho konci byly pravdivé, VW to ale nepřipouští.

Bylo to první znamení problémů, s jejichž následky se VW mocně potýká v posledních měsících a které vedlo až k zoufalým prohlášením vedení a velkému propouštění. Německá automobilka si z nějakého, pro nás - a nejen pro nás - nesrozumitelného důvodu před pár léty vzala do hlavy, že svět ovládne s téměř nikým nechtěnými elektrickými auty a všechno vsadila na novou řadu elektrických modelů ID. Hned ten první byl ale od začátku spíše problémem než řešením.

Model ID.3 přišel s nepřesvědčivou technikou, mizernou kvalitou, nemasným a neslaným designem a když se přidaly problémy s rozjezdem výroby a potíže s palubním software, které začátek prodejů dokola odkládaly, bylo jasné, že tohle hit nebude. A skutečně jím nikdy nebyl a není. Ačkoli VW svého času ID.3 prezentoval jako budoucí bestseller a třetí převratný model po Brouku a Golfu, kompaktní elektromobil těmto očekáváním nikdy zdaleka nedostál.

Kdyby se prodával aspoň slušně, dalo by se to snést, relativně jde ale o totální propadák. Měl-li být druhým Golfem a páteří elektrických modelů značky, pak se při pohledu na letošní evropské prodejní statistiky JATO Dynamics můžeme leda hořce pousmát. Jen 50 591 vozů prodaných za celý rok znamená, že nejde ani o nejžádanější elektromobil značky, prodejně jej skoro dvojnásobně překonává i Polo, se kterým by VW nejraději sekl, nevyrovná se dokonce ani končícími Passatu (55 699 aut) a Golf VIII, který je sám propadákem svého druhu, neboť ztratil většinu svých někdejších zákazníků, hraje jinou prodejní ligu.

Jsme přesvědčeni, že VW by byl raději, kdyby žádný ID.3 nikdy nenabídl, a tak nás ani nepřekvapila zpráva posledního tištěného vydání německého Auto Motor und Sportu, podle níž má ID.3 skončit. Ten po rozhovoru s šéfem VW Schäferem konstatuje, že pokud v této třídě VW bude dál něco elektrického nabízet, půjde o Golf - buď přímo Golf nebo ID.Golf. Sám ID.3 by skončil bez nástupce: „ID.3 má skončit s příchodem elektrického Golfu. Něco takového ale neplatí pro celou elektrickou řadu ID,” uvádí magazín.

Dávalo by to smysl a zvlášť s odkazem na Schäfera to působilo věrohodně, sám VW ale takový plán záhy popřel. „Na rozdíl od opačných zpráv v médiích Volkswagen ID.3 neskončí. Ano, Volkswagen převede Golf a další ikony značky do elektrické budoucnosti. (...) To ale neznamená, že elektrický Golf nutně nahradí ID.3,” uvádí firma. Dá se jí ovšem věřit? Není to v tuto chvíli jen pokus o náplast na beztak pošramocenou pověst ID.3, který by lidé kupovali ještě méně, pokud by věděli, že nemá budoucnost?

To ví jen sám VW, obecně vzato by ale bylo nesmyslné a neefektivní vyvíjet a prodávat v jednom segmentu dva modely zaměřené na úplně stejnou zákaznickou skupinu, zvláště na pozadí avizovaných úsporných opatření. Spíše se zdá, že si VW nechce zavřít vrátka k tomu, aby Golf dál zůstal spalovací a vedle něj nabízel elektrický ID.3. I když médii mnohokrát proběhly zprávy o tom, že Golf IX bude jen elektrický, Schäfer nyní naznačuje, že bude spíše také elektrický. „Golf je a zůstane absolutně stěžejním modelem pro Volkswagen,” řekl Schäfer pro Auto Motor und Sport. „Golf a celý segment jsou v Evropě stále velmi oblíbené. A věřím, že to tak zůstane,” dodal.

Jak už zaznělo dříve, současná generace Golfu s benzinovými, naftovými a hybridními motory má zůstat v prodeji do roku 2028. Zda bude další Golf nadále k dispozici se spalovacími motory, se teprve uvidí na základě aktuálního politického klimatu. Kdyby ano, nedá se očekávat, že ID.3 skončí. Pokud ne, nevidíme důvod, proč by jej VW dál držel v nabídce.

VW ID.3 měl být hit, ale je to propadák. Zprávy o jeho konci tak dávaly smysl, VW je ovšem popírá. Přesto máme pocit, že jeho konec může přijít, pokud se Golf číslo devět stane elektromobilem. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Motor und Sport, Volkswagen, JATO Dynamics, Auto Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.