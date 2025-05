Největší evropský výrobce motorek definitivně padl, veškerá zbývající aktiva přechází do rukou Indů včera | Petr Miler

/ Foto: KTM

Jistě si dokážeme představit i horší konce, výhra to ale v případě firmy, která se ještě před nějakým půlrokem zdála být na koni, rozhodně není. Co s ní Indové v delším časovém horizontu provedou, zůstává otázkou, velkou evropskou perspektivu bychom jí ale nevěštili.

Dění ve světě motocyklů sledujeme jen zpovzdálí, tím spíš se ale z takové pozice zdálo, že rakouské KTM je ve vynikající kondici. Představovalo řadu novinek a výrobně trhalo rekordy, do konce loňského roku dokonce platilo za největšího evropského producenta motocyklů vůbec. Vše se jevilo růžově, až v listopadu přišla studená sprcha.

V podstatě zničehonic se ukázalo, že KTM resp. její mateřská firma Pierer Mobility je na hraně bankrotu kvůli neschopnosti dostávat svým závazkům. Zdánlivě zdravá společnost měla dluhy ve výši 70 miliard Kč, které poněkud nepochopitelně vznikly zejména tak, že vyráběla statisíce motorek na sklad. Když motorky vyrábíte na dluh a neprodáváte je nikomu, logicky se dříve nebo později dostanete do situace, kdy ony dluhy nemáte jak splácet. To se přihodilo KTM a u soudu se ukázalo, že musí rychle zaplatit skoro 14 miliard Kč, jinak končí.

Šance na to, že by KTM dál přežilo v rukou dosavadních majitelů, tak byla mizivá - buď společnost na kolenou někdo převezme, nebo bude v rámci likvidace rozprodána a její zbytky někdo převezme tak jako. Z obou neveselých scénářů se tedy naplnil ten pozitivnější, žádná výhra to ale není.

V celé věci není snadné se vyznat, neboť KTM ovládá spletitá síť firem s podobnými názvy. Pierer Mobility AG je jejím stoprocentním vlastníkem (spolu s Gasgasem a Husqvarnou), tuto společnost ale ovládá firma Pierer Bajaj AG, ve které dosud vlastnila majoritní, 50,1% podíl společnost Pierer Industrie AG, zbytek patřil holdingu Bajaj Auto International Holdings B.V. Jinými slovy, rozhodující podíl v KTM takto patřil Rakušanům, Indové byli pouze zprostředkovaně partneři.

To se nyní mění, neboť firma Pierer Mobility tento týden oznámila, že podíl Piereru v mateřském Pierer Bajaj kompletně převzali od Pierer Industrie právě Indové, kterým tak nyní patří úplně všechno. KTM tím jako evropský výrobce padl, a to pochopitelně výměnou za finance vedoucí k úhradě oněch bezprostředně splatných závazků. Konkrétně Indové k dřívějším 200 milionům Eur vytáhli z „kešeně” dalších 600 milionů Eur (nikoli náhodou bezmála 15 miliard Kč) a nalili je do Piereru, čímž krizi zažehnali.

Pierer to nyní označuje za výhru a rozšíření partnerství, které povede k zachování výroby v Rakousku atd. Jako výhra to ale nevypadá, rozšíření partnerství fakticky znamená kompletní převzetí a zbavení Rakušanů jakékoli kontroly, což výhledově může znamenat a velmi pravděpodobně bude znamenat přesun dalších částí výroby do podstatně levnější Indie. Věříme, že aktuálně existuje dohoda, že se to nestane, ale co bude za rok, dva nebo tři Pierer nemůže tušit, nemá nad tím už žádnou moc.

Je to tak další černý den pro evropský průmysl, který z kontinentu jen mizí. Pokud tu není schopen přežít ani tak velký výrobce motocyklů bez intervence Asiatů, jaký by měl? Dodejme, že domluvené podléhá ještě schválení evropských antimonopolních úřadů, problémy v tomto ohledu ale nelze očekávat.

Továrna KTM přes rok vyráběla víc motorek, než byla schopna prodat, což nakonec firmu dostalo do existenčních problémů. Vyřešeny byly až kompletním převzetím firmy Indy. Foto: KTM

Zdroje: Pierer Mobility, Bajaj Auto International Holdings

Petr Miler

