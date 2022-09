Největší hit Hyundai v Česku může skončit bez nástupce, pro místní pozici značky by to byla rána před 10 hodinami | Petr Prokopec

Z českého úhlu pohledu to nedává absolutně žádný smysl, protože prodávanějšího modelu Hyundai dlouhodobě není. Ani evropské výsledky pak nejsou vyloženě tragické, ovšem v dnešní době již pro automobilku nemusí být dostačující.

Model i30 je na českém trhu dlouhodobě největší hvězdou značky Hyundai. Jen za prvních osm měsíců letošního roku má na kontě 5 819 exemplářů, což jej řadí nejen na první příčku mezi všemi modely značky, ale i na první místo v rámci nižší střední třídy. Octavii Škoda prezentuje jako vůz střední třídy, a tak se i30 potýká se Scalou nebo Volkswagenem Golf. A oba tyto vozy překonává. Mohlo by se tedy zdát, že Korejci pouze jásají a každou skončenou směnu v Nošovicích zapíjejí šampaňským. Nicméně v tomto případě se jedná o poněkud omezený pohled na věc.

Při pohledu na celoevropské výsledky na tom totiž i30 zase tak slavně není. Za prvních 7 měsíců letošního roku má korejský kompakt na kontě 33 815 prodaných aut, což přibližně odpovídá loňským výsledkům. Je to i více než u Škody Scala, ale o dost méně vedle největších evropských hitů Hyundai. Tucson je s 91 622 prodeji úplně jinde, podobně jako Kona (60 003 prodaných vozů). Velmi podobně jako i30 jsou na tom naopak menší modely i10 a i20.

Zkrátka a jednoduše, i30 je hit jen někde. A těch míst, kde jím je, zase tolik není. Po klasických vozech nižší střední třídy totiž v Evropě nejčastěji sahají Češi následovaní Slováky, třetí příčka pak připadá na Polsko, čtvrtá na Maďarsko. Do jisté míry tu tak máme klientelu, která se při utrácení peněz drží poněkud zkrátka. To ale v současné době z pohledu automobilek není zrovna vítané, kvůli obrovským investicím do elektromobility, která je navíc ztrátová, je totiž třeba maximalizovat zisky. Vlastně se tak Korejcům ani nedivíme, že v současné době přemýšlí nad budoucností i30. Ve hře je tak i to, že současná třetí generace bude tou vůbec poslední.

„Trh s hatchbacky oslabuje, skutečně dochází ke zpomalení,“ uvedl technický šéf korejské automobilky Albert Biermann. A dodal, že zatím není jisté, co přesně se stane. „Jak dlouho budeme s modelem i30 pokračovat? Na to v globálním měřítku neexistuje jednoznačná odpověď. Nejsem si ani jist, v jakém jsme stádiu. Jisté je pouze tolik, že různé trhy představují různé výzvy a žádají si různé strategie,“ říká moudře Biermann. Tímto směrem ale dnes výrobci nemíří - hledí na globální čísla a kvůli pár tisícům Čechů se určitým modelem pro celý svět zabývat nebudou. Podle nás je to krátkozraké, neboť rozdíly mezi jednotlivými trhy existují a budou existovat dál, takto ale dnes přemýšlí málokdo.

Spekuluje se tedy o tom (a to je velké „překvapení”), že i30 by se mohla dočkat nepřímého nástupce v podobě kompaktního SUV. Pokud ale dnes na zmíněných trzích nejsou to modelu i30 konkurovat mnohá jiná SUV, proč by další mělo? Kupci klasických kompaktů pak snadno půjdou za těmi značkami, které je v prodeji udrží.

Budoucnost i30 je tak opravdu nejasná. Aktuálně se však zdá, že s novou generací, jenž měla dorazit za dva roky, nelze dost dobře počítat. Ve finále bychom se tak nedivili, kdyby Korejci nakonec sáhli po dalším, větším faceliftu (ten obvyklá přišel v roce 2020), který daný model udrží po nějakou dobu svěží a jenž automobilce dá ještě nějaký čas na přemýšlení. Každopádně, pokud by výrobci začali ustupovat už i od aut nižší střední třídy, pak se nové vozy jen vzdálí další podstatné části kupujících.

Současné Hyundai i30 je na trhu od roku 2016, přičemž předloni dostalo facelift. Jak se aktuálně zdá, nemusí jít o poslední modernizaci, zatím totiž vůbec neví, zda přijdou se čtvrtou generací. Foto: Hyundai

