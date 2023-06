Největší ležák mezi dnešními auty je takový průšvih, že na skladě zůstávají vozy stačící na 2 roky prodejů před 8 hodinami | Petr Miler

Není metriky, která by o nepoměru mezi nabídkou určitého auta a zájmem o něj svědčila lépe než tato. I kdyby automobilka dva roky nevyrobila jediný nový vůz, prodejci pořád budou mít z čeho brát.

Pokud v poslední době přijde řeč na skladové zásoby nových aut, obvykle jde o Tesly. Není to ale tím, že by zrovna tato značka měla nových vozů na skladě tolik, popř. je prodávala neobvykle dlouhou dobu, jde jen o to, že dříve nemívala skladem téměř nic. I ona tak nyní poznává, co to je nepoměr mezi nabídkou a poptávkou v tomto smyslu slova, proto jsme také nyní u Tesly svědky tolika velkých slevových akcí.

Máme-li hledat skutečné přeborníky na skladová auta, nestačí zásoby na pár desítek dnů prodejů, jako je tomu v případě Tesly. Je třeba se dívat po docela jiných značkách a typech, kterým by na vyprodání skladů stačily nikoli měsíc nebo dva, ale rovnou dva roky. Přesně po takových vozech se dívali kolegové z Car Edge, kteří dali dohromady aktuální hlášené skladové zásoby jednotlivých modelů, vedle nich postavili jejich současný odbyt trochu delší perspektivou (za 45 dnů) a spočítali, jak dlouho by při zachování nezměněné poptávky trvalo, než dealeři zásoby rozprodají. A výsledky jsou skutečně zajímavé.

Nejde nutně jen o absolutně nežádaná auta, vidíme tu i některé poměrně úspěšné modely jako Ram 2500, kterých dealeři drží na skladě nepřiměřeně mnoho, většinou se ale jedná o málo prodávané typy, jejichž skladové zásoby jsou vzhledem k poptávce po nich naprosto extrémní. Přeborníkem na tomto poli se zdá být Jeep, který má v přehledu hned čtyři modely s i u nás nabízeným Renegade na první příčce.

Jde o jeden z modelů Stellatinsu, který dlouho čeká na podstatnou modernizaci (už devátým rokem), což bude zřejmě i jeden z důvodů, proč se mu přestalo dařit. Jeho skladové zásoby by tak vystačily na 753 dnů aktuálních prodejů, což je vážně bláznivé číslo - automobilka by mohla zítra přestat vůz vyrábět a přesto by trvalo více jak dva roky, než by zmizel z nabídky. Déle jako rok by se ale vyprodávaly zásoby hned šesti typů a ani zbylá trojka na tom není o mnoho lépe.

Mrkněte se na celý přehled s podrobnými daty níže, my už jen dodáme, že právě tyto vozy dnes půjde koupit s největšími slevami. Pokud Teslu děsí zásoby aut na pár desítek dnů, co teprve Jeep a jeho roky? Ani tento stav bez podstatných slev změnit nepůjde.

Největší ležáky u amerických prodejců aut podle dnů potřebných na vyprodání skladů

Foto: Jeep

