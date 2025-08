Největší „ležáky” u dealerů: Po těchto autech neštěkne ani pes, na zákazníka v USA si počkají až 1,5 roku! včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Představte si auto, které na showroomu stojí stovky dnů, než si jej někdo konečně - jistě po mnoha slevách a dalších snahách ho „udat” - odveze domů. Sci-fi? Ne, realita prodeje těchto modelů v Americe. Koho překvapí, že jde skoro z půlky o elektromobily?

Je vlastně škoda, že se v Evropě neprodává víc aut ze skladu, neboť tato forma prodeje činí zájem a nezájem o některé modely mnohem transparentnějším. Také u nás sice každý dealer skoro čehokoli má na skladě několik vozů různých typů, které je schopen vám prodat hned, obvykle jde ale spíš o jakousi z nouze ctnost - v lepším případě o úlitbu pár zákazníkům, kteří nejsou ochotni si na nové auto několik měsíců počkat, v tom horším o vozy, kterých se výrobce potřebuje zbavit a tak či onak je donutil dealera vzít na sklad.

V Americe platí jiné pořádky, tam se prostě auta kupují pořád dominantně jako kterékoli jiné zboží. Na exkluzivity, speciality a další neobvyklosti se také tam musí čekat, jinak ale platí staré dobré: „Nemáš, neprodáš.” Lidé jsou zkrátka zvyklí přijít s penězi (anebo dobrým kreditním skóre) k prodejci, ukázat si na auto ze skladových zásob a okamžitě s ním odjet domů. Musí to tak dělat i značky jako Audi, BMW nebo Mercedes, které se u nás do skladového prodeje léta dvakrát nehnaly.

Díky těmto pořádkům je pak mnohem patrnější, o jaké vozy je a není zájem. U nás si musíme počkat na prodejní statistiky a pak zjišťovat, jestli ten či onen relativně málo prodávaný model nedosáhl na vyšší odbyt kvůli nezájmu, zpoždění dodávek nebo čemukoli jinému. V USA je všechno jasné hned - zásoby dealerů jsou veřejně známou informací, prodejní data jsou známa stejně dobře jako u nás, a pokud nějaký typ auta proudí na sklady, ale neproudí z nich ven, je jasné, nejde na odbyt zdaleka tak, jak by si automobilky nebo dealeři přáli. A někdy poměr těchto dvou hodnot zajde hodně daleko.

Právě na něj se zaměřili lidé z Car Edge, a to velmi přímočarým způsobem. Vzali aktuální skladové zásoby nejrůznějších modelů, vedle nic dali počet vozů prodaných za posledních 45 dní a také počet aut, která v době studie zůstala neprodaná. Z toho pak vznikl seznam 10 vozů, které lze označit za největší ležáky u dealerů - dává to představu o tom, jak dlouho (v průměru) existující vozy stojí u prodejců resp. jak dlouho bude (znovu v průměru) trvat, než při zachování současného tempa prodeje opustí sklady dealerů. A jsou to vážně ohromující čísla.

Pokud máte pocit, že 100 dnů tady bude hodně, jste vedle tak, že vedle vás i jedle pookřeje. V průměru 100 dnů potřebných na prodej jednoho skladového auta zdaleka nestačí ani na dno „nejlepší” desítky, na to je nestačí ani 200. Hned dvě auta z přehledu pak na zákazníka čekala resp. čekají víc než rok. A třetí k tomu nemá daleko.

Pozoruhodná je skladba modelů. Ačkoli na celkových prodejích nových aut v USA letos elektrické vozy okolo 10 %, v tomto žebříčku mají čtyřikrát větší podíl. Je z toho zřejmé, že automobilky ve snaze dostat tato auta do oběhu pod tlakem dealery nutí naskladnit víc aut, než jsou schopni prodávat. A někdy jsou to bizarně vysoká čísla - například Porsche Taycan, dost drahého elektrického auta, drží dealeři v USA na skladě skoro 2 000 kusů! To je šílené číslo, pokud uvážíme, že v Evropě se letos za první polovinu roku prodalo jen 3 572. A v USA to byla ještě míň než polovina.

Podobně mizerně je na tom i Kia EV6, jejíž hvězda nepřekvapivě padá napříč světem, ještě hůř VW ID.4 a Audi Q4 e-tron, se kterým se zrovna Ingolstadt chlubí jako světově nejprodávanějším elektrickým modelem před Q6. Zjevně trhák jako blázen. Vůbec nejhůř jsou na tom ale jiná Audi - dožívající A6 a A8, ty jdou na odbyt tak mizerně, že je od dealerů dostanou jen pořádné slevy, ke kterým se zjevně čtyři kruhy nemají.

Ale podívejte se na celý přehled níže, vypovídající je v řadě ohledů. U elektromobilů bychom ke zmíněnému dodali ještě jednu nepříjemnost pro všechny zúčastněné - jak už se dříve ukázalo, baterie těchto aut zabíjí v prvé řadě čas a ne jejich nabíjení a vybíjení. Pokud tedy nějaký elektromobil stojí skoro rok u dealera, může to mít neblahý vliv na jeho vlastnosti jak pro kupce (protože baterie část kapacity ztratí), tak pro samotnou automobilku, neboť záruční lhůta začne běžet až dnem prodeje. To se pak může stát, že s bateriemi bude víc problémů před vypršením záruky, než automobilka standardně kalkuluje. Ale odvážný nový svět potřebuje odvážné činy, tak proč se trápit takovými drobnostmi...

Nejpomaleji prodávaná nová auta u dealerů v USA podle Car Edge

10. Land Rover Discovery: 216 dnů potřebných na vyprodání zásob

Celkem aut na skladě: 1 664

Počet prodaných aut za 45 dnů: 347

9. Kia EV6: 217 dnů

Celkem aut na skladě: 4 712

Počet prodaných aut za 45 dnů: 975

8. Porsche Taycan: 229 dnů

Celkem aut na skladě: 1 978

Počet prodaných aut za 45 dnů: 378

7. Ram 2500: 233 dnů

Celkem aut na skladě: 8 321

Počet prodaných aut za 45 dnů: 1 606

6. Nissan Murano: 234 dnů

Celkem aut na skladě: 20 602

Počet prodaných aut za 45 dnů: 3 957

5. Jaguar F-Pace: 239 dnů

Celkem aut na skladě: 2 829

Celkem prodáno aut za 45 dnů: 533

4. Audi Q4 E-Tron: 271 dnů

Celkem aut na skladě: 2 521

Počet prodaných aut za 45 dnů: 533

3. Volkswagen ID.4: 297 dnů

Celkem aut na skladě: 6 202

Počet prodaných aut za 45 dnů: 939

2. Audi A6: 409 dnů

Celkem aut na skladě: 3 191

Počet prodaných aut za 45 dnů: 351

1. Audi S6: 482 dnů

Celkem aut na skladě: 653

Počet prodaných aut za 45 dnů: 61

Hit je ho na skladě mít. Porsche Taycan patří mezi největší ležáky u amerických dealerů aut, o překvapení nejde mluvit. Foto: Porsche

Zdroj: Car Edge

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.