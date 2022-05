Největší moderní průšvih Mercedesu je tak pozadu, že jej dostane i člověk, který mezitím začal jezdit proti němu před 4 hodinami | Petr Miler

Když Němci tohle auto poprvé odhalili, tvrdili, že je „téměř připraveno k výrobě”. Dnes už víme, že to byla bohapustá lež, popř. projev bezbřehého optimismu. Od té doby totiž uběhlo pět let a až teď si automobilka dovolila potvrdit termín premiéry sériové verze.

„Lidé z AMG a divize výkonných pohonů pro Formuli 1 za námi před léty přišli a řekli: 'Hele, máme skvělý nápad, pojďme dát motor z Formule 1 do silničního auta!' Musel bych se podívat do historie na záznam z jednání vedení, ale jsem si jistý, že jsme museli být opilí, když jsme řekli ano,” vzpomínal před pár dny s hořkostí nejvyšší šéf Mercedesu Ola Källenius.

Hovořil o Mercedesu-AMG One, tedy hypersportovním kupé používajícím techniku, především pak motor z Formule 1. Poprvé se odhalil už na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2017, tedy téměř před pěti roky, dodnes jsme ale ani nemohli vidět sériové provedení, natož aby si auto někdo reálně koupil. V původní tiskové zprávě přitom najdete zmínku o tom, že vůz je „téměř připraven k výrobě”, což dnes zní tragicky i komicky zároveň. Když už ale Källenius vystoupil na veřejnosti s výše zmíněným prohlášením, dalo se čekat, že trápení je u konce. A skutečně by tomu tak mělo být.

Projekt, který se do historie automobilky s třícípou hvězdou ve znaku zapíše jako její daleko největší moderní průšvih, se má tuto středu 1. června dočkat alespoň odhalení sériové verze. Nečekejme v případě vzhledu nic převratného, design auta je přibližně znám už oněch pět let. Otázkou je spíše to, jaké bude nakonec jeho technické pojetí. Motor 1,6 V6 s turbem převzatý s úpravami z monopostů F1 ve voze být musí, to je hlavní marketingový tahák. Doplněn ale měl být hned čtveřicí elektromotorů, finální řešení nakonec může být trochu jiné.

Více uvidíme ve středu, v tuto chvíli se sluší dodat, že ač jde z ekonomického hlediska pro Mercedes o velkou osinu v zadnici, svým způsobem je to fantastický projekt. Co více si jako fandové můžeme přát, než když nadšení technici přijdou za vedením s divokým plánem a to jim „v opilosti” řekne ano, zatímco účetní frustrovaně křičí o patro níž? Takové nápady sice mohou finančně bolet, často se starají o ty nejvíce legendární produkty.

Neustálé průtahy projektu mají ale jeden pozoruhodný dopad už teď. Mezi 275 majiteli vozu budou i Lewis Hamilton, Nico Rosberg a Valtteri Bottas. V případě Hamiltona se nelze divit, to je dnes pan Mercedes, Rosberg vyhrál pro značku titul mistra světa v roce 2016. Bottas jako jezdec formulové stáje Mercedesu vydržel také dlouho, nikoho u automobilky ale zjevně dříve nenapadlo, že by vůz nedostal jediný ze zákazníků ani v květnu roku 2022. A tou dobou už Bottas jezdí ne za Mercedes, ale proti Mercedesu u konkurenční Alfy Romeo, nejednou piloty třícípé hvězdy potrápil a dnes má v šampionátu jezdců jen o 10 bodů méně než Lewis Hamilton.

To bude svérázné promo, když se takový člověk zařadí mezi majitele exkluzivního formulového hypersportu Mercedesu, ale stane se to. Automobilka už potvrdila, že Bottas dostane svůj AMG One tak jako tak.

Mercedes-AMG One je svým způsobem venku už skoro 5 let. Je to tak dlouho, že jej dostane i Valtteri Bottas, který v mezičase řady Mercedesu opustil. Foto: Mercedes-Benz



Nejblíže sériové verzi měly zřejmě kamuflované prototypy, které nám automobilka ukázala loni. Nebo to bylo předloni? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

