Největší naděje Maserati na záchranu nafocena bez maskování, musí jít o šlendrián nebo provokaci

/ Foto: Maserati

V posledních letech rozhodně není neobvyklé, když se nějaké auto podaří nafotit bez maskování ještě před oficiální premiérou, ale takto? Ať už za tímto odhalením stojí cokoli, na nové Maserati Grecale se můžeme podívat ze všech stran dlouho před premiérou.

Maserati dnes neprodává skoro nic. Dnes již zesnulý šéf koncernu FCA Sergio Marchionne v roce 2014 oznámil, že se prodeje italského trojzubce v roce 2018 vyšvihnou na 75 tisíc vozů, faktem ale je, že této hranice nikdy nedosáhly a od stejného roku jen razantně klesají. Loni tak značka v Evropě předala zákazníkům pouhých 4 277 aut, zlomeček z Marchionnem plánovaného čísla pro mnohem dřívější období. Automobilce dosud nepomohlo nic - relativně dostupný sedan Ghibli už to má spočítané a s úspěchem se nesetkalo ani SUV Levante obdařené pohledným zevnějškem či motorem od Ferrari.

Novou nadějí tak má být menší SUV Grecale, které se mělo původně ukázat světu už loni 16. listopadu. Italové nicméně premiéru přesunuli až na 22. března letošního roku, prý kvůli nedostatku stěžejních komponentů. Je to možné, absence čipů a dalších dílů ale nemusí být tím pravým důvodem. Představovat novinky i rok před zahájením prodeje dnes není nic neobvyklého a nic než sériovou výrobu nedostatek komponentů nelimituje. Přesunutí debutu by tak mohlo odkazovat na jiné problémy, o těch ale dnes nespekulujme.

Podstatou tohoto článku jsou níže přiložené fotky vystavené na instagramovém profilu, které vůz zachycují bez jakéhokoli maskování v ulicích blíže neupřesněného italského města. A je to podivné. Nejde tu samotné nafocení, občas se stane, že automobilky v závěru vývoje testují už nemaskovaná auta v běžném provozu v noci, tohle je ale jiný případ.

Podívejte se na nálepky, kterými je auto obdařeno - upozorňují na jeho specifika a přednosti. Něco takového jistě nedáte na auto, když s nim chcete nenápadně korzovat provozem, tuplem ho pak neodstavíte ve středu města. Napadají nás tedy jen dvě možnosti - buď jde o auto z nějaké interní prezentace, kterou jsme neměli vidět a někdo jej nechal zaparkované, kde neměl. Nebo Maserati provokuje a ještě před premiérou se s Grecale takto chtělo dostat do médií. Co pak ovšem chce ukázat nového za 11 dnů, netušíme.

Bez ohledu na odpovědi dodejme, že jde o vůz postavený na platformě Giorgio, kterou používají Alfy Romeo Giulia a Stelvio. Z toho si lze udělat obrázek o technice a nakonec i velikosti - jde o konkurenta modelů jako Audi Q5, BMW X3 nebo Mercedes GLC. Po vizuální stránce není co dodávat, je to takový mix Porsche Macan, Fordu Puma a SUV Jaguaz, jedno je ale třeba říci jasně - je to největší naděje Maserati na záchranu a další existenci. Pokud na trhu neuspěje ani to, může mateřský Stellantis ve složitých chvílích ztratit odhodlání udržet italského trojzubce při životě do roku 2030 stůj co stůj.

Maserati Grecale se oficiálně ukázalo jen s kamufláží, níže jej můžete vidět bez ní. Proč se auto takto popsané vyskytlo na ulici na pospas kohokoli, není úplně jasné. Foto: Maserati

Zdroj: Wilcoblok@Instagram

Petr Miler

