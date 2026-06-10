Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta
Petr MilerJejí prezentační materiály jsou plné vzletných frází o krásné elektrické budoucnosti, nad budoucností samotné firmy se ale nyní vznáší otazníky. Pokouší se o restrukturalizaci, nic to ale nemění na tom, že jí došly peníze z vlastně obvyklých důvodů.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta
před 7 hodinami | Petr Miler
Její prezentační materiály jsou plné vzletných frází o krásné elektrické budoucnosti, nad budoucností samotné firmy se ale nyní vznáší otazníky. Pokouší se o restrukturalizaci, nic to ale nemění na tom, že jí došly peníze z vlastně obvyklých důvodů.
Elektrická auta mají na trhu své uplatnění, pokud se ale zahrnuty milionem umělých výhod navzdory explodující nabídce marně sápou víc i po značně minoritních podílech na celkových prodejích (a u nás jsou letos na 6,27 % při 142 aspoň jednou prodaných typech z 438 evidovaných celkem, to také říká mnohé...), je zjevné, že to uplatnění není široké.
Jednou z míst, pro která se opravdu nenarodila, jsou autopůjčovny. Pokud si kdekoli chcete více či méně nahodile půjčit vůz, oceníte jako uživatel především flexibilitu, kterou elektromobily se svým omezeným dojezdem a dlouhým doplňováním energie neoplývají. A platí to tím spíš, pokud se nacházíte na vám neznámém místě; ve známém prostředí se i s těmito limity dá nějak žít.
Co se tedy jen může pokazit, když si otevřete půjčovnu zaměřenou jen na tyto vozy? No úplně všechno. A právě v této pozici se ocitl německý Nextmove (neplést s českou sítí fitness center Next Move, ta podle všeho problémy s hospodařením nemá), který sám sebe označuje za největší německou půjčovnu elektrických aut.
Zaměřit se jen na klasické krátkodobé zápůjčky elektromobilů dovolenkářům a jiným cestovatelům, je dávno po smrti, Nextmove ale šel stále více cestou orientace na fanoušky elektrických aut a operativní leasingy. S tím by možná i žít šlo, nebýt jedné věci - drastického poklesu hodnoty těchto aut. Ten ekonomicky ničí všechny majitele, někteří soukromí majitelé si to ale mohou dovolit, když prostě vydělávají dost peněz, jiní si to mohou dovolit, když auto platí z tak či onak našetřených prostředků a netrápí je, že o naprostou většinu z nich rychle přijdou.
Autopůjčovna si to dovolit nemůže, protože současně musí vydělávat i pronajímat své vozy za konkurenceschopné ceny. A pokud to druhé znamená neschopnost dlouhodobě snášet to první, penízky prostě jednoho dne dojdou. To se stalo Nextmovu, který se dostal do problémů se splácením vlastních úvěrů na získané vozy a už v dubnu požádal o ochranu před věřiteli. Před pár dny jej soud definitivně poslal do insolvence, firmě však umožnil pokusit se o restrukturalizaci, jak upozorňuje Electrive.
Víceméně nevyhnutelný osud, kterému i větší půjčovny se stejnými vozy unikly jen díky tomu, že nakonec nepronajímaly jen ty, ale má ještě další pozadí, které lze vyčíst ze soudních dokumentů. Nextmove se ve snaze uniknout problémům zaměřil na ještě jiná elektrická auta, a to na dodávky. Pro ty je elektrický pohon vůbec nesmyslný, neboť velká auta zatěžovaná snadno tunami nákladu potřebují pro svou akceschopnost spoustu energie, kterou v bateriích dnešních modelů zdaleka neuložíte. A něco takového logicky zákazníky nepřitahuje.
Právní zástupce firmy Folker Hochmuth tedy uvádí, že poslední kapkou bylo právě toto zaměření na nesmyslná auta, konkrétně hovoří o „nadměrném zaměření na dodávky”. Součástí restrukturalizace tak bude návrat k soukromým zápůjčkám menších elektromobilů, které lidem mohou sloužit dobře. Zda se ale propady hodnot těchto vozů aspoň zpomalí tak, aby firma byla při cenách akceptovatelných nájemci dlouhodobě prosperovat, je otázkou. Nezdá se, že by to bylo v jejích rukou.
Na další osud Nextmovu jsme tedy zvědavi, v tuto chvíli platí, že pokračuje ve své činnosti pod dohledem Marlona Foita coby insolvenčního správce. Sama firma k tomu v zaslaném tiskovém prohlášení uvádí: „Společnost zůstává v provozu a pokračuje ve své obchodní činnosti pod dohledem správce. Cílem je restrukturalizace a zajištění dlouhodobé životaschopnosti společnosti.”
Přejeme jí hodně zdaru, bez ironie. Na onu dlouhodobou životaschopnost jejího byznysu bychom si ale v tuto chvíli opravdu nevsadili.
Nextmove nabízel široké spektrum elektrických aut od osobáků typu Škoda Enyaq a Nissan Leaf až po elektrické dodávky. První zmíněné ho doběhly příliš rychlým poklesem hodnoty, druhé nezájmem bez ohledu na cenu. Firma je nyní v insolvenci a pokouší se o restrukturalizaci. Foto: Nextmove, tiskové materiály
Zdroje: Electrive, Nextmove, SDA
Bleskovky
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
před 4 hodinami
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nejčtenější články
- Automobilka v roce 2021 ohlásila čistě elektrickou budoucnost, teď uspořádala „Den motorů V6”
10.5.2026
- Nejméně jedno vodítko už dlouho naznačovalo, že Auta Super jdou ke dnu. Dnes je poučením a cestou k návratu důvěry
10.5.2026
- K mání je krásná, dodnes originální Škoda 100 v mimořádném stavu. A vzhledem k její kondici vlastně ani není drahá
10.5.2026
- Tohle by dnes byla nová Lada Niva. Kdyby nepřišla válka
11.5.2026
- „Zázračné” bleskové čínské dobíjení elektromobilů není zase tak zázračné. Přehřívá baterie za únosnou a brzy dokonce i legální mez
11.5.2026
Živá témata na fóru
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 06.10. 12:12 - jerry
- S větrem ve vlasech.... 06.10. 10:42 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.10. 10:29 - pavproch
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.09. 14:18 - Předseda
- Dříve M135i, nyní ///M2 06.09. 08:58 - Eda
- Policejní kontroly a měření 06.08. 12:40 - Truck Daškam
- Onboard videa 06.07. 21:08 - řidičBOB
- Banky, peníze, finance, investice... 06.07. 13:49 - pavproch