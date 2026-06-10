Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta

Její prezentační materiály jsou plné vzletných frází o krásné elektrické budoucnosti, nad budoucností samotné firmy se ale nyní vznáší otazníky. Pokouší se o restrukturalizaci, nic to ale nemění na tom, že jí došly peníze z vlastně obvyklých důvodů.

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Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta

před 7 hodinami | Petr Miler

Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta

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Foto: Nextmove, tiskové materiály

Její prezentační materiály jsou plné vzletných frází o krásné elektrické budoucnosti, nad budoucností samotné firmy se ale nyní vznáší otazníky. Pokouší se o restrukturalizaci, nic to ale nemění na tom, že jí došly peníze z vlastně obvyklých důvodů.

Elektrická auta mají na trhu své uplatnění, pokud se ale zahrnuty milionem umělých výhod navzdory explodující nabídce marně sápou víc i po značně minoritních podílech na celkových prodejích (a u nás jsou letos na 6,27 % při 142 aspoň jednou prodaných typech z 438 evidovaných celkem, to také říká mnohé...), je zjevné, že to uplatnění není široké.

Jednou z míst, pro která se opravdu nenarodila, jsou autopůjčovny. Pokud si kdekoli chcete více či méně nahodile půjčit vůz, oceníte jako uživatel především flexibilitu, kterou elektromobily se svým omezeným dojezdem a dlouhým doplňováním energie neoplývají. A platí to tím spíš, pokud se nacházíte na vám neznámém místě; ve známém prostředí se i s těmito limity dá nějak žít.

Co se tedy jen může pokazit, když si otevřete půjčovnu zaměřenou jen na tyto vozy? No úplně všechno. A právě v této pozici se ocitl německý Nextmove (neplést s českou sítí fitness center Next Move, ta podle všeho problémy s hospodařením nemá), který sám sebe označuje za největší německou půjčovnu elektrických aut.

Zaměřit se jen na klasické krátkodobé zápůjčky elektromobilů dovolenkářům a jiným cestovatelům, je dávno po smrti, Nextmove ale šel stále více cestou orientace na fanoušky elektrických aut a operativní leasingy. S tím by možná i žít šlo, nebýt jedné věci - drastického poklesu hodnoty těchto aut. Ten ekonomicky ničí všechny majitele, někteří soukromí majitelé si to ale mohou dovolit, když prostě vydělávají dost peněz, jiní si to mohou dovolit, když auto platí z tak či onak našetřených prostředků a netrápí je, že o naprostou většinu z nich rychle přijdou.

Autopůjčovna si to dovolit nemůže, protože současně musí vydělávat i pronajímat své vozy za konkurenceschopné ceny. A pokud to druhé znamená neschopnost dlouhodobě snášet to první, penízky prostě jednoho dne dojdou. To se stalo Nextmovu, který se dostal do problémů se splácením vlastních úvěrů na získané vozy a už v dubnu požádal o ochranu před věřiteli. Před pár dny jej soud definitivně poslal do insolvence, firmě však umožnil pokusit se o restrukturalizaci, jak upozorňuje Electrive.

Víceméně nevyhnutelný osud, kterému i větší půjčovny se stejnými vozy unikly jen díky tomu, že nakonec nepronajímaly jen ty, ale má ještě další pozadí, které lze vyčíst ze soudních dokumentů. Nextmove se ve snaze uniknout problémům zaměřil na ještě jiná elektrická auta, a to na dodávky. Pro ty je elektrický pohon vůbec nesmyslný, neboť velká auta zatěžovaná snadno tunami nákladu potřebují pro svou akceschopnost spoustu energie, kterou v bateriích dnešních modelů zdaleka neuložíte. A něco takového logicky zákazníky nepřitahuje.

Právní zástupce firmy Folker Hochmuth tedy uvádí, že poslední kapkou bylo právě toto zaměření na nesmyslná auta, konkrétně hovoří o „nadměrném zaměření na dodávky”. Součástí restrukturalizace tak bude návrat k soukromým zápůjčkám menších elektromobilů, které lidem mohou sloužit dobře. Zda se ale propady hodnot těchto vozů aspoň zpomalí tak, aby firma byla při cenách akceptovatelných nájemci dlouhodobě prosperovat, je otázkou. Nezdá se, že by to bylo v jejích rukou.

Na další osud Nextmovu jsme tedy zvědavi, v tuto chvíli platí, že pokračuje ve své činnosti pod dohledem Marlona Foita coby insolvenčního správce. Sama firma k tomu v zaslaném tiskovém prohlášení uvádí: „Společnost zůstává v provozu a pokračuje ve své obchodní činnosti pod dohledem správce. Cílem je restrukturalizace a zajištění dlouhodobé životaschopnosti společnosti.”

Přejeme jí hodně zdaru, bez ironie. Na onu dlouhodobou životaschopnost jejího byznysu bychom si ale v tuto chvíli opravdu nevsadili.


Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta - 1 - Nextmove 2026 insolvence tiskove 01Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta - 2 - Nextmove 2026 insolvence tiskove 04Největší německá půjčovna elektromobilů je v insolvenci, sama přiznává, že se zaměřila na nesmyslná auta - 3 - Nextmove 2026 insolvence tiskove 03
Nextmove nabízel široké spektrum elektrických aut od osobáků typu Škoda Enyaq a Nissan Leaf až po elektrické dodávky. První zmíněné ho doběhly příliš rychlým poklesem hodnoty, druhé nezájmem bez ohledu na cenu. Firma je nyní v insolvenci a pokouší se o restrukturalizaci. Foto: Nextmove, tiskové materiály

Zdroje: Electrive, Nextmove, SDA

Petr Miler

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