Největší propadák a poslední otevřený VW skončí bez nástupce, i když od něj Němci těžko mohli čekat víc před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Uvážíme-li, že jde o naprosto okrajovou verzi jednoho modelu, neprodává se vlastně vůbec špatně, čekat šlo jen míň. VW to ale nestačí, a tak s T-Rocem Cabriolet skončí, třebaže jeho električtí favorité jsou na tom někdy i hůř.

Otevřená auta jsou v nejobvyklejších zeměpisných šířkách stvořena k využití, na které bez kompromisů dojde párkrát za rok, častěji ne. Pak je majitelé uklidí do garáží, ze kterých raději vytáhnou svá SUV, kombíky, hatchbacky, prostě auta, která každodenním potřebám poslouží lépe. Je to tak v pořádku, současně je ale třeba dodat, že něco takového si z obyčejných lidí může dovolit jen hrstka lépe situovaných jedinců či velkých nadšenců. Není tedy divu, že v mainstreamovém segmentu se kabriolety a roadstery stávají druhem na vymření - relativně málo lidí je kupovalo vždy, v posledních asi dvou dekádách je to jen horší. A tak je už skoro nikdo nabízí.

Volkswagen jim jako mainstreamová značka zůstal věrný až dodnes, a tak dosáhl celkem bizarního stavu. Na trhu nechal otevřené SUV T-Roc a z dat JATO Dynamics vyplývá, že za 11 měsíců loňského roku ho dokázal dodat 11 693 lidem. Sami zvažte, zda je to v absolutní rovině hodně či málo, relativně je to ale velmi vysoké číslo. Stačí to na pozici jedničky na trhu mezi mainstreamem a dvojky celkově za otevřeným Mini. Ani to ale nestačí, aby T-Roc Cabriolet mohl žít dál.

Volkswagen ústy šéfa vývoje Kaie Grunitze oznámil, že s ukončením výroby současné generace T-Rocu jako takového odkráčí jeho otevřená verze ze scény nadobro. Důvodem je snižování nákladů v době, kdy se automobilka spálila s elektromobilitou a utápí v ní hromady peněz za omezeného zájmu publika. Nemůže si tak dovolit držet na trhu cokoli okrajového, za což asi 6 % prodaných T-Roců považuje. Přitom Němci těžko mohli čekat víc, pěticiferné roční evropské prodeje tak svérázného vozu v dnešní době... Je skoro zázrak, že jsou tak vysoké, ne naopak.

Tento vůz se tak stal smutným jednookým králem mezi slepci, neboť otevřená verze T-Rocu současně platí za nejhůř prodávaný VW současnosti. Pokud si ale odmyslíme končící modely (a ani ne všechny, i takový up! se prodává lépe, Touran jakbysmet), je T-Roc Cabriolet současně největším letošním propadákem VW mezi spalovacími vozy. Celkově hůř je na tom už jen elektrický ID.Buch, pardon Buzz, ten ale s dalšími užitkovými vozy nebudeme mezi osobáky míchat. Přesto takový stav stačí na zmíněnou pozici prodejní jedničky mezi otevřenými mainstreamovými vozy všeho druhu - nechytá se třeba ani Mazda MX.

Z nabídky tak zmizí další otevřené auto, které jste si možná mohli aspoň teoreticky dovolit. Ve vyšších patrech trhu je pořád z čeho brát, Audi, BMW, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Ferrari, Porsche... Tyto a další značky otevřených vozů pořád nabízí docela dost. V mainstreamu holt musíme zapomenout na doby, kdy se daly koupit otevřené Fordy, Opely, Peugeoty, Renaulty... To prostě odnesl čas.

Pokud jde o další generaci T-Rocu jako takového, ta bude uvedena na trh v roce 2025 opět na platformě MQB. Má jít o jeden z posledních Volkswagenů se spalovacím motorem, který ovšem dorazí aspoň v plug-in hybridní verzi. Co bude dál, dnes nejspíš neví ani sám VW, automobilový trh je dnes zejména vzhledem k nesouladu bujících regulací se zájmy zákazníků poněkud rozdivočelým místem, kde „včera” a „zítra” platí za extrémně vzdálené časové pojmy.

S T-Rocem Cabrio je amen, i když od něj Němci těžko mohli čekat víc. Je to král své třídy a současně propadák prvního řádu, vskutku svérázná kombinace. Foto: Volkswagen

Petr Miler

