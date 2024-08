Největší propadák Škody? První pokus o SUV-kupé, nesmysl na druhou padá o 34 procent, skoro nikdo ho nekoupil loni ani letos dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Data shrnující dosavadní letošní evropské prodeje české automobilky jsou pro škodovku téměř bezvýhradně pozitivní, pár černých skvrn se ale najde. Tou největší je Enyaq Coupe, který nekupuje téměř nikdo. A jeho i tak mizerný odbyt se začal meziročně ostře propadat.

Opravdu by nás zajímalo, kam dalo vedení Škody hlavu, když si usmyslelo, že z výrobce racionálně orientovaných, relativně dostupných aut okouzlujících hlavně poměrem hodnoty a ceny udělá značku čistě elektrických vozů. To bylo první špatné rozhodnutí, od počátku absurdní strategie, která jen tupě kopírovala stejně nesmyslný krok mateřského Volkswagenu. Předchozí vedení české značky bylo proti, to současné tomu jen nadšeně tleskalo.

Od té chvíle to jde se škodovkou z kopce, neboť logicky zanedbává své spalovací portfolio a prakticky všechen potenciál investuje do elektrických modelů. Výměnou za co? Obchodně skoro není o čem mluvit, ostatně už „originální” nápad zkopírovat Teslu a začít s elektromobily v horních patrech trhu, kde na nabídku Škody nikdo nečeká, byl druhou velkou chybou. Kdyby automobilka měla na tomto poli co nabídnout své tradiční pragmatické klientele, mohla rozbít bank, jenže ono na něm nabídnout není co, elektrická auta nejsou s to ve své současné podobě přijít s čímkoli, co by oslovilo kupce Octavie a spol. A tak přišel Enyaq, možná designově líbivé, ale jinak prakticky omezeně použitelné auto za ceny atakující klidně až dvoumilionovou hranici.

Že to po uspokojení jakési počáteční poptávky a vyčerpání možností zejména německých dotací není prodejní hit, je nabíledni. Před sebou máme čerstvá data společnosti Dataforce o prodejích nových aut v Evropě za prvních sedm měsíců letošního roku a pro Škodu jako takovou vyznívají pozitivně - prodala 441 160 aut místo 399 911 vozů, ale díky čemu? Díky všemu, co ještě „nestačila oddělat”, řečeno lakonicky. A to v podstatě bez jakékoli nadsázky.

Výrazné prodejní úspěch zaznamenávají všechny klasičtější modely v roky starých podobách, zejména Octavie a Fabie. Hůř jsou na tom nejen podle nás nešťastné nové generace Superbu a Kodiaqu, jakkoli je možné, že jejich prodeje jen dočasně poškozuje generační obměna. Co je ale na tom ale opravdu zle, je Enyaq, který je po sedmi měsících s 27 901 prodanými vozy nejhůř prodávaným modelem, který zaostává i za snad jen v Česku oblíbenou Scalou. A na lepší časy nemůže myslet, v červenci se jeho prodeje meziročně propadly o 34,8 procent na 4 028 aut. Je tu ovšem ovce ještě černější.

Ve vší té elektrické obsesi někoho ze škodovky napadlo vyšperkovat nabídku Enyaqu verzí kupé, tedy spíš pseudokupé, prostě stylověji pojatým SUV. Auto tak přišlo kus praktičnosti, nabylo na ceně a... No a neoslovuje už téměř vůbec nikoho. Pokud je Enyaq nesmysl, Enyaq Coupe je nesmysl na druhou a podle toho se také prodává.

Letos má na kontě v Evropě pouhých 5 915 zářezů do pažby, to je skoro nic. A i když se loni teprve začínalo prodávat, takže by letos mělo teprve válet, jeho červencový odbyt v podobě 677 prodaných vozů znamená meziroční pokles dokonce o podobných 34,3 procenta jako u výchozího Enyaqu. To už snad nemůže Škodě vydělat ani grafickou přípravu katalogů.

Prodeje české automobilky, které jsou takové navzdory tomu, že na elektromobily sází vše, investuje do nich téměř vše, propaguje hlavně je, přijímá na ně milion dotací, využívá všech evropských přerozdělovacích mechanismů atp., by firmě jasně měly ukazovat, jakou cestou se má ubírat. Co ona na to? Všichni ruce nahoru a nic než elektrická budoucnost neexistuje. Přejeme s touto strategií firmě hodně zdaru, zvlášť v Česku. Tady letos podle SDA prodala 472 Enyaqů všech verzí, o 27 procent méně než loni a míň jak desetinu kusů druhého nejméně žádaného kusu v portfoliu (Fabia, 5 162 aut).

No nad čím váhat, že? Budoucností je prostě elektřina, musí to být ona. Skvělý produkt, žádaný, láme prodejní tabulky, copak to nevidíte? Pak vyrazte do Mladé Boleslavi, tam na to zjevně mají nějaké speciální brýle, protože oni to vidí.

Tahle škodovka za víc jak 1,7 milionu Kč? Tak určitě... Foto: Škoda Auto

Zdroje: Dataforce, SDA

Petr Miler

