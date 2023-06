Největší průšvih mezi dnešními elektromobily končí bez nástupce, poslední kusy vzniknou ještě letos před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Nekonečná série problémů s ním jej kupodivu nepřipravila o všechny zákazníky, automobilku o poslední zbytky trpělivosti ale ano. Naposledy půjde Bolt objednat v létě, výroba se pak zastaví zkraje listopadu.

Chevrolet Bolt vám patrně nemusíme představovat, i když jde o model, který se u nás pod svým původním označením nikdy oficiálně neprodával. Své jméno si udělal jinak - od roku 2021 je skloňován jako největší průšvih moderních elektromobilů, ne-li aut vůbec.

Důvodem byly a jsou jeho baterie od LG Chemu, které vedly k řadě požárů, s jejichž příčinou se koncern General Motors nedokázal rozumně vypořádat. Po softwarových pokusech oznámil, že u veškeré produkce dojde na výměnu akumulátorů, což je mělo stát okolo 40 miliard přímo a možná ještě víc na ztrátě reputace. A konečný účet stále nezná, ve druhém zmiňovaném ohledu ostatně situace graduje dodnes.

Paradoxní je, že byť by auto něco takového mělo připravit o naprostou většinu klientely, nestalo se to. Relativně nízká cena se postarala o to, že se loni povedlo Chevroletu prodat 38 120 Boltů, což ve srovnání s předchozím rokem představuje 72procentní nárůst. Bolt se díky tomu stal klíčovým elektromobilem celého koncernu, neboť se postaral o 90 procent veškerých prodejů elektrických aut od GM. Ani to - či paradoxně možná i právě to - ale nezabránilo tomu, aby GM nad autem zlomil hůl.

Šéfka firmy ostatně nedávno přiznala, že na každém prodaném autě prodělává a bude prodělávat statisíce, a tak GM trápení s Boltem raději ukončí. Obvykle velmi přesně informovaní kolegové z GM Authority konstatují, že tento model půjde objednat už jen do letošního 17. srpna, přičemž poslední kusy sjedou z výrobních linek 7. listopadu 2023. Následovat bude jen prázdnota, žádného jakkoli přímého nástupce Bolt nedostane.

Nepřímo nahradit jej pak mají vozy jako Equinox EV, Blazer EV či Silverado EV, tedy větší a dražší modely. A budou mít docela složitou pozici, aby obstály, neboť Bolt se nejspíše rozloučí se světem rekordními prodeji - sama automobilka předpokládá, že letos by měla zákazníkům dodat přes 70 tisíc vozů.

Je to znovu jen cenou, neboť Bolt startuje na 26 500 USD (asi 576 tisíc Kč) a Bolt EUV na 27 800 USD (cca 604 tisíc Kč), přičemž v obou případech lze v USA uplatnit i stoprocentní federální daňový kredit coby dotaci (jde o 7 500 USD, asi 163 tisíc Kč) a k němu přidat různé lokální dotace v řadě jednotlivých států. Jde tak o vůbec nejlevnější elektromobil v celých Spojených státech, který tamní zákazníky může ve výsledku stát méně než Čechy základní Škoda Fabia. Ani to ale nedokáže přebít rozčarování GM z dosavadních problémů s ním, a tak to má Bolt zkrátka spočítané.

Bolt je na trhu od roku 2016, provedení EUV dorazilo s pětiletým zpožděním. Letos oba tyto modely končí bez nástupce, i když zájem o ně ze strany zákazníků pokračuje. Zájem GM potýkat se s problémy s vozem spojenými už nikoli. Foto: Chevrolet

Zdroje: GM Authority, Chevrolet

