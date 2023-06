Největší průšvih moderních aut graduje, majitele naštvalo, že jim výrobce hořících vozů nechce vyměnit baterky před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Vypadalo to, že celý průšvih bude uzavřen extrémně drahou svolávací akcí, při níž budou všem autům vyměněny baterie. GM ale patrně teprve později došlo, jak drahé to je, a tak nyní části majitelů říká, že jim baterie nevymění a vlastně to ani nikdy udělat nechtěl.

Chevrolet Bolt je jedním z nejznámějších moderních elektromobilů. Nikoli však kvůli nízké ceně, vysokému dojezdu, drtivé dynamice či čemukoli podobnému. Stojí za tím masivní svolávací akce, ke které musela automobilka v srpnu roku 2021 přistoupit po sérii požárů. Nejprve tedy značka přišla se softwarovým řešením, to se však ukázalo být nedostačující, neboť auta hořela i nadále. Chevrolet proto před dvěma roky oznámil majitelům všech takřka 142 tisíc vyrobených aut, že jim problematický paket vymění. Souběžně s tím pak byla zastavena i výroba nových exemplářů.

Američané oznámili, že tato akce je bude stát 1,8 miliardy dolarů (cca 39 miliard Kč). To s ohledem na relativně malé množství aut v oběhu není málo. A není to úplný účet, protože dodavateli baterií, tedy korejská společnost LG Chem, bude muset sáhnout do kasy pro dalších 1,9 miliardy dolarů (přes 41 miliard Kč). Drahé, ale vyřešené? Omyl, GM se evidentně rozhodl, že je opět na čase něco ušetřit a dát tak prostor k další gradaci celého průšvihu a jeho následků ve všech smyslech těchto slov.

Automobilka tak bez jakéhokoli předchozího upozornění původní svolávací akci rozdělila na dvě části. První se týká aut vyrobených v letech 2017 až 2019, u nichž zůstává v platnosti vše dříve oznámené. Majitelé tedy budou muset do servisů, kde jim technici vymění původní paket za nový. Co se však týče vozů vyrobených v letech 2020 až 2022, u nich automobilka nově hodlá vše řešit už jen softwarově. To je opravdu překvapení, neboť ještě donedávna tvrdila, že nic takového není možné. Majitelé jsou logicky naštvaní, těm ale nyní automobilka tvrdí, že nové baterie všem vlastně nikdy neslibovala.

S čím tedy majitelé inkriminovaných aut mohou počítat? V prvé řadě s návštěvou servisu, kde jim bude nainstalován nový modul s pokročilým diagnostickým softwarem. Ten poté bude monitorovat chod baterie, a pokud po najetí 10 tisíc kilometrů nedojde na žádnou anomálii, budou vlastníci aut moci znovu dobíjet akumulátory na sto procent jejich kapacity. Dosud totiž kvůli zmiňovanému riziku samovznícení došlo ze strany GM na omezení na 80 procent. To je dost drastické omezení, automobilka pak bude problém považovat za vyřízený.

Opravdu se tedy nelze divit většině ze 45 049 lidí, ne-li pak rovnou všem majitelům aut, se kterými GM takto vyběhlo, že jsou naštvaní. Mnozí pak dokonce uvádí, že celou záležitost budou konzultovat s právníkem. Koncern totiž tímto způsobem zásadním způsobem snížil hodnotu jejich aut - ta starší z let 2017 až 2019 budou díky zcela nové baterii na trhu s ojetinami k dispozici o poznání dráže. Když si pak navíc uvědomíme, že GM tlačí elektromobilitu poměrně zásadním způsobem, pak si výrobce podřezává větev, na které sedí.

„Vždy jsme uváděli, že vyměníme všechny defektivní pakety, s čímž nám tento nový software pomůže,“ uvedl zástupce automobilky. Odkázal tak na ony anomálie - pokud je nový modul detekuje, pak u daného vozu nakonec na výměnu baterií skutečně dojde. Jenže něco takového se nebude týkat všech, ostatní se asi stěží zbaví myšlenky, že jejich auto může znenadání skončit v plamenech.

„Bolt z roku 2021 jsem koupil před třemi měsíci, s vědomím, že ještě nebyl na výměně baterií, neboť jsem chtěl zcela nové a záruku. To byl jediný důvod, proč jsem do toho šel, i když jsem měl řadu možností koupit nový. Jenže přišla nabídka, kterou nešlo odmítnout. Nyní vlastním vůz, který přišel o hodnotu, nemám novou záruku a nevím, jak se předchozí majitel o baterie staral. Cítím se být GM podveden a tento vůz již nechci,“ uvedl jeden z dotčených majitelů.

GM tak sice přišlo na způsob, jak ušetřit obrovské množství peněz, ovšem z dosavadní větší pihy na kráse udělalo takovou bradavici, že bychom se divili, kdyby důvěra v koncern neklesla. Nyní asi jen málokdo poběží ke kterékoliv značce, jíž GM zastřešuje, a bude žádat elektromobil. Jasně se totiž ukázalo, že pro automobilku je klientela důležitá pouze při podpisu kupní smlouvy. Jakmile ale následně dojde na problém, koncern dělá vše proto, aby se se situací vypořádal hlavně levně, ne fakticky správně.

Bolt začíná být pro GM opravdu neskutečným kuřím okem. Automobilka totiž sice přišla na způsob, jak na svolávací akci ušetřit nemalou sumu peněz, proti sobě si však poštvala takřka třetinu všech dosavadních majitelů. A ve finále i daleko širší veřejnost. Foto: Chevrolet

Zdroje: Electrek, General Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.