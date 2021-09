Největší průšvih moderních aut nebere konce, automobilka musela s pravdou ven před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Rána za ranou, tak lze nejlépe popsat vývoj, který se odehrává na poli identifikace a řešení požárů jednoho z nejprodávanějších aut světa poháněných elektřinou. Produkce dál stojí a výrobce už ani nezastírá pravý důvod.

Být Chevrolet česká automobilka, asi by si teď jeho management broukal jeden ze songů skupiny Chaozz. „Všechno se bourá, věci berou rychlý spády a pak má člověk pocit, že jen chytá vodopády,” přesně tím si firma prochází už od konce loňského roku, kdy se naplno rozhořel dnes už obrovský průšvih spojený s modelem Bolt.

Firma se tehdy začala aktivně zaobírat sérií požárů, která tento vůz postihla. Nejprve přišla jedna svolávací akce, pak druhá, během nichž se výrobce pokusil problém řešit softwarovými aktualizacemi. Následně se začalo proslýchat, že žádný z těchto pokusů nezabral a firma individuálně řeší problematické případy výměnami baterek či zpětnými odkupy aut. Pak přišlo přiznání, že problémy provází asi polovinu prodaných aut, poté avízo další svolávací akce, následně doznání, že jinak než výměnou baterek problém řešit nepůjde a nakonec korunování všeho oznámením, že problém se týká absolutně všech prodaných Boltů po celém světě. Tedy i Opelů Ampera-e, evropského klonu tohoto vozu.

Tolik ve stručnosti dosavadní průběh kauzy, který v průběhu výše zmíněného okořenila pikantní žádost automobilky směrem k majitelům. Ti nemají nabíjet baterii nad 90 procent kapacity, s udávaným dojezdem se nepouštět pod hranici 110 km, neparkovat v uzavřených prostorách a nedobíjet přes noc. To si auta hodně užijí, tento stav měl ale trvat jen do ohlášené výměny akumulátorů.

Problém? Chevrolet žádné nové baterky nemá. I když citovanou žádost provázelo oznámení, že tato výměna proběhne bezplatně na základě individuálně sjednaného servisního zásahu, během nějž dostanou nové baterky s novou zárukou na 8 let a 160 tisíc km (co nastane dříve), navíc s o 10 procent vyšší kapacitou, nic takového se neděje a dít ani nemůže. Firma nedávno zastavila výrobu i nových kusů tohoto modelu a byť zpočátku vše sváděla na nedostatek čipů nebo nedostatek baterek daný onou svolávačkou, realita je jiná.

Už tehdy jsme Chevrolet podezírali, že auto nevyrábí prostě proto, že absolutně nemá tušení, jestli další nově vyrobené vozy nebude dál trápit totéž a přesně to se nyní potvrdilo. Agentura Reuters zjistila, že oznámená odstávka výroby neskončí dříve než 24. srpna a automobilka tak nevyrábí ani nové vozy, ani nezajišťuje výměny akumulátorů, neboť dále pracuje s dodavatelem akumulátorů (LG Chem) na řešení problému. To je po všem, co se dosud odehrálo, nepochybně fascinující. Chevrolet nyní jasně říká, že v řešení nepokročí, dokud si nebude absolutně jist, že se problém nemůže opakovat.

Jinými slovy skoro rok od chvíle, kdy se celá kauza naplno rozhořela, Chevrolet ani nemá její stoprocentní řešení. A opravdu to není banalita - Bolt je jedním z nejprodávanějších elektromobilů vůbec, už dosavadní akce stály výrobce desítky miliard a výměna akumulátorů ve více jak 141 tisících autech další desítky miliard stát bude. Tedy pokud se vůbec někdy odehraje - nutnou výměnu akumulátorů Chevy připustil už v červenci, dnes jsme skoro o dva měsíce dál. A firma ani neví, jestli nějaké bezpečné akumulátory bude mít během dalších týdnů k dispozici. To už skutečně připomíná vodopád problémů, který je obtížné zastavit.

Nejen Chevroletu Bolt, ale i Opelu Ampera-e se týká největší automobilový průšvih posledních let. I těchto vozů musí do servisů musí v Evropě přes 10 tisíc aut, zatím ale nemají kam a pro co se vydat - zaručeně bezpečné baterie neexistují. A do doby jejich výměny mají vlastníci s vozem zacházet velmi svérázným způsobem. Foto: Opel

Zdroj: Reuters

Petr Miler