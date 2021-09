Největší průšvih moderních aut nebere konce, všechny vozy jsou prakticky nepoužitelné před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Nevíme, jestli je výrobce tak neobratný a soustavně dává rány image svého produktu i své značky, nebo je problém tak vážný, že prostě nemůže jinak. Výsledek je ale jeden - s Bolty je nyní prakticky nemožné jezdit podle jeho instrukcí.

Už se stalo naším skoro denním chlebem informovat o dalším vývoji této kauzy a ani dnešek bohužel nebude výjimkou. Po měsících pozvolné gradace se nejprve postupně ukázalo, že všech 141 tisíc Chevroletů Bolt a Opelů Ampera-e trápí problémy s bateriemi tak vážné, že je bude nutné všechny vyměnit. Následně ale automobilka po týdnech přiznala, že stále neví, jak přesně problém vyřešit, a tak reálně nic nedělá a ani neprodává. A situace zatím dále graduje. Chevrolet už oficiálně připustil, že některé prodané vozy raději vykupuje zpět, ony ale zatím stále hoří. A vzhledem k pozornosti upřené tímto směrem už nelze říkat jen: Počkejte, na řešení pracujeme.

Chevrolet tak podle agentur Reuters a Bloomberg přišel s další sadou rad, jak Bolt používat, aby k problémům nedošlo. Než se k nim dostaneme, připomeňme, že Chevy už dříve požádal majitele, aby baterie svých aut nenabíjeli nad 90 procent kapacity, s udávaným dojezdem se nepouštěli pod hranici 110 km, auta nedobíjeli přes noc a neparkovali v uzavřených prostorách. To jsou vzhledem k už tak omezujícím možnostem elektrických aut velké rány pro jejich použitelnost, na což si majitelé pochopitelně stěžují. Však jak chcete používat elektromobil, když se jeho baterka uměle smrskne asi na polovinu a nelze jej nabíjet přes noc?

Přesto to není vše. Chevrolet podle Reuters nově upřesnil omezení a radí majitelům, aby neparkovali ve veřejných parkovacích garážích, pakliže to není na střeše budov. Současně je ale žádají, aby Bolty neparkovali blíže než 50 stop, tedy více jak 15 metrů od jiných vozů. To první zajistit lze, třebaže je to další nepříjemné omezení, parkovacích domů a podzemních garáží je spousta. Ale to druhé? Máte si nakoupit 30 parkovacích lístků a po parkovacích místech okolo vozu rozmístit bedny od banánů? Nebo na vůz napsat: „Toto auto může vzplanout, neparkujete blíže než 15 metrů od něj?” To je naprosto absurdní.

Mluvčí Chevy k tomu diplomaticky řekl, že nová opatření mají „zredukovat případné škody na objektech a okolních vozech v případě vzácné události případného požáru”. Záměrně jsme jeho slova přeložili otrocky, abyste vnímali, jak podivně vyznívají. „Vzácná událost případného požáru”? Něco takového si jistě žádá praktické znemožnění používání 141 tisíc aut v provozu. Probůh, není možné nenabíjet přes noc, nenabíjet příliš, nevybíjet příliš, neparkovat doma, neparkovat v parkovacích domech a na otevřených prostranstvích si udržovat odstup od jiných vozů, pakliže chcete někam dojet. Prostě ne.

Ani to ale není vše, neboť podle Bloombergu dále automobilka urgentně žádá majitele, aby „nenechávali Bolty bez dozoru při dobíjení, a to ani při použití veřejných nabíječek”. To už je činí nepoužitelnými zcela, kdo bude ke všemu zmíněnému koukat hodinu na to, jak se mu nabíjí auto u nákupního centra?

Chevy zjevně chce, aby auta nepoužíval nejlépe nikdo a vůbec. Proč ne, ale mohl to říci rovnou. Asi by to nebyl až takový problém, kdyby měl nějaké rychlé řešení, on ale žádné nemá. Jen prosí o nepoužívání a řešení hledá. To je opravdu stále větší průšvih a po všem, co se dosud odehrálo, pochybujeme, že toto je jeho poslední dějství.

Z Chevroletu Bolt a sesterského Opelu Ampera-e (na snímcích) je pro GM stále větší problém. Používat prodané vozy je prakticky nemožné a řešení jejich problému neexistuje ani na papíře. Foto: Opel

Zdroje: Reuters, Bloomberg

Petr Miler