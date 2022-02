Největší průšvih moderních aut nekončí, zastavená výroba nebude obnovena ani po půl roce před hodinou | Petr Prokopec

Už mnoho měsíců trvající trápení se mělo stát minulostí s koncem února, ani k tomu ale nedojde. Žádné auto určené pro zákazníky nebude vyrobeno přinejmenším déle než 7 měsíců, je to ale pořád jen předpoklad, který byl už mnohokrát přehodnocen.

V moderní automobilové historii už nejspíše neexistuje větší průšvih, než jakým je Chevrolet Bolt. Americká automobilka s jeho výrobou začala v říjnu roku 2016, přičemž zpočátku počítala maximálně s 30 tisíci vyrobenými kusy ročně. Produkce měla následně narůst na takřka dvojnásobek, k tomu ale nikdy nedošlo. Ve Státech byl totiž prodejním vrcholem rok 2017, kdy k zákazníkům zamířilo 23 297 exemplářů. V dalších dvou letech ovšem Chevrolet nepřekonal hranici 20 tisíc aut, což se mu s obtížemi podařilo změnit až předloni.

O loňském dění by pak automobilka nejraději pomlčela, neboť Chevrolet už od přelomu let 2020 a 2021 řeší problémy s bateriemi, u nichž dochází k samovznícení. Američané tak již loni povolali do servisů 50 932 aut, ovšem tato svolávací akce nic nevyřešila, stejně jako ta následující. Místo toho došlo na požáry u dalších aut, dokonce i u těch, které již prošly rukama servisních techniků a byly označovány za bezproblémové.

Chevrolet proto loni v létě rozhodl, že svolávací akce se bude týkat veškeré produkce, tedy i těch vozů, jenž byly prodávány v Evropě jako Opel Ampera-e. U všech 142 tisíc kusů bude muset dojít na kompletní výměnu baterií, a o levnou záležitost se tak rozhodně jednat nebude. Automobilka se již domluvila se společností LG Chem na dílčí kompenzaci, což věc pro automobilku může řešit finančně. Další osud samotného Bolt ale dál stíhají nepříjemnosti.

Na sklonku srpna totiž došlo k zastavení výroby, neboť značka nechtěla na trh chrlit další závadné exempláře, což lze snadno chápat. Tehdy ale mělo jít o několikatýdenní přestávku, která byla nejprve prodloužena na měsíc, pak dva, pak tři... Ani po čtyřech měsících ale na spuštění montážních linek nedošlo, místo toho značka v prosinci oznámila, že zastavení výroby potrvá do konce února 2022.

Už to by bylo nepříjemné, včera ale kolegové z Auto News zjistili, že ani snad pátý odklad odkladu nebude tím posledním. Automobilka má v tuto chvíli v úmyslu obnovit výrobu 4. dubna, tedy o další měsíc později. Tímto oznámením se zároveň snaží popřít spekulace o tom, že by s výrobou Boltu mohla také nadobro skončit, ale dá se tomu po všech dosavadních odkladech věřit?

Automobilka další a další odkládání obnovy výroby omlouvá tím, že prioritou jsou pro ní opravy v rámci svolávací akce. Výměna baterií přitom u jednoho vozu zabere dva dny, technici tedy před sebou mají moře práce. Vše navíc bude záviset na dodávkách nových akumulátorů, které mohou pozdržet opožděné dodávky komponentů, další koronavirové restrikce či cokoli podobného, co už dobře známe z předchozích let či měsíců. Jisté zkrátka není nic - ani dubnové obnovení výroby, ani očekávání, že vůbec kdy obnovena bude.

Faktem v tuto chvíli zůstává jen to, že značka už loni v létě přišla s inovovaným provedením vozu pro modelový rok 2022, kterému nadělila mimo jiné novou masku, světlomety či hodnotněji působící interiér. Právě takto pozměněný vůz si ale dosud nikdo nekoupil, ani nemohl. Snad Chevy rozjede výrobu dřív, než bude čas na další inovace pro rok 2023...

