Největší průšvih moderních aut není u konce, dealeři přes sliby vykupují prodané vozy zpět | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Chvíli se zdálo, že tato smutná sága míří ke svému rozuzlení. A byť se od té doby v oficiální rovině nic nezměnilo, z postupu dealerů je zjevné, že řešení prezentovanému automobilkou nevěří ani oni.

Jako smutná černá nit se už pomalu celým letošním rokem táhne příběh patálií elektrického Chevroletu Bolt, který se opakovaně potýká s případy spontánního vzplanutí. Docházet k nim třeba „pouze” při nabíjení, byl by to pochopitelně vážný problém. Zde je ale situace o to horší, že k nim dochází za různých okolností, klidně jen při stání auta v garáži.

Automobilce trvalo řadu měsíců než pochopila rozsah problému i fakt, že všechna domnělá řešení žádnými řešeními nejsou. Postupem času tak omezila využití vozu tak moc, že se s ním jezdit prakticky nedá a nad příčinami tápala tak dlouho, že zastavila i výrobu nových vozů a žádný ze starších fakticky neopravila. Nakonec ale minulý týden vítězoslavně oznámila, že ví, jak z problémů ven, konečně zahájí svolávací akci a znovu rozjede produkci.

Na jednu stranu by bylo fajn, kdyby tomu tak bylo, na tu druhou jsme ale zůstávali skeptičtí, že se tak opravdu stane. Koncern GM ve svém oznámení působil poněkud liknavě už tím, že první auta chtěl začít opravovat až skoro měsíc po oznámení. A při popisu příčin neřekl nic nového - stejné důvody skloňoval už v srpnu a později se ukázalo, že situace nedoznala zlepšení.

Skeptičtí k postoji automobilky zjevně nejsme jen my, ale i její dealeři. Magazín Inside EVs s odvoláním na zástupce jednoho z amerických prodejců Chevroletu, který si nepřál být jmenován, uvádí, že autorizovaná zastoupení značky aktivně vykupují auta od zákazníků, i když automobilka nic takového oficiálně neprovádí. A že to není okrajová praktika, naznačují nečekaně rostoucí průměrné velkoobchodní ceny Boltu ukazující i na bující přeprodeje mezi dealery.

To zní nesmyslně, uvážíme-li, že jde o obtížně provozuschopné vozy s nejasnou budoucností - koupit si je dnes s cílem s nimi jezdit nemůže snad nikdo a pokud by GM nenašel udržitelné řešení, budou na volném trhu prakticky bezcenné. Dealeři ale nečekají dobrý prodej jinému kupci, spekulují na to, že k oficiálnímu zpětnému výkupu automobilky stejně dojde, i když se dnes tváří opačně. A za takových podmínek věří tomu, že by auta prodali výrobci zpět za vyšší sumy, než za jaké je dnes vykupují. Protože - pakliže bude GM chtít uklidnit vody a napravit svou reputaci - bude muset být podobně jako kdysi VW v případě Dieselgate s výkupními cenami hodně velkorysý.

I kdyby ale nedošlo k plošnému výkupu, dealeři věří tomu, že automobilka se bude snažit vykoupit maximum jednotlivých aut alespoň potichu tak či onak, ostatně ve vybraných případech to dělala i dříve. Důvod? Bude to pro ní i tak levnější než auta svolat, investovat do nových baterek a jejich výměny a čekat dalších 8 let, jestli se něco nepokazí v rámci nové záruky a nečeká ji znovu totéž.

Samozřejmě, nic z toho se nemusí stát. Uvážíme-li ale, že dealeři žijí do značné z toho, že umí číst trh a pochopitelně jsou informacím od automobilky blíže než kdokoli jiný, je to docela pravděpodobné. Tak či onak, bezpečně největší průšvih moderních aut zjevně není u konce, další vývoj bude zajímavý.

Jakkoli koncern GM oznámil, že v řešení problémů Chevroletu Bolt a sesterského Opelu Ampera-e (na snímcích) pokročil a ví, jak se rizika požárů zbavit, dealeři nyní sami aktivně vykupují auta od zákazníků v očekávání, že na plošný nebo aspoň tichý zpětný výkup automobilky stejně dojde a oni na tom vydělají. Foto: Opel

Zdroj: Inside EVs

