Největší průšvih moderních aut nikdo nechce ani po opravě. Výrobce zkouší slevy až 307 tisíc v době, kdy jiní zdražují

Opravit i složité technické patálie se vždy nějak podaří, napravit problematickou reputaci ale bývá komplikovanější. I když výrobce po dubnovém obnovení výroby hýřil sebevědomí, teď poznává, že průšvihové modely nikoho nezajímají ani v době nedostatku jiných aut.

Chevrolet Bolt představuje opravdu temnou skvrnu na vizitce americké automobilky. Ta jej ve své domovině poslala do prodeje již v roce 2017, přičemž v Evropě elektromobil nabízela pod názvem Opel Ampera-e. Jelikož však neměl příliš velký úspěch, byl již v roce 2018 z nabídky stažen. Pro Chevrolet to byl svým způsobem šťastný krok, neboť jinak by nakonec jeho potíže byly ještě větší. Bolt totiž začal mít obrovské potíže s bateriemi společnosti LG Chem, které se mohly při nabíjení vznítit. Nakonec tedy musel zavelet ke svolávací akci, jenž se týká celé produkce.

Již jen tento krok automobilku vyjde na miliardy, o další peníze nicméně Chevrolet přišel i tím, že loni v srpnu zastavil výrobní linky. Ty se pak znovu rozjely až letos na počátku dubna, tedy po více než půl roce. Pokud ovšem značka čekala, že se díky tomu dočká ovací nadšených fanoušků a potenciálních zákazníků, pak se evidentně dočkala obrovského zklamání. Pro publikum je zkrátka Bolt vozem, u nějž si nikdo nemůže být jist, zda jej ráno ještě bude moci použít či zda náhodou nebude muset volat hasiče.

Chevrolet pochopitelně zmiňuje, že nově se již není čeho bát, že potíže jsou vyřešené. Korejská společnost LG Chem odhalila problém, který se týkal baterií, a přišla s nápravou. Kvalita akumulátorů tedy měla jít nahoru, načež automobilka oznámila, že letos překoná předchozí rekord v podobě 24 tisíc prodaných exemplářů během jednoho roku. Pomoci ji s tím měla i rozsáhlá reklamní kampaň, stejně jako rostoucí ceny pohonných hmot. A v neposlední řadě i nižší cena než u konkurence.

Jak ale nejspíše již v tuto chvíli začínáte tušit, očekávání Chevroletu nepadla na úrodnou půdu. Pro zákazníky je zkrátka Bolt vozem, od kterého raději dávají ruce pryč, i když na poměry elektroaut není drahý. Automobilka se proto rozhodla jejich zájem rozdmýchat s pomocí slev, které jsou na dnešní dobu neskutečné. Základní Bolt je tak možné pořídit od 26 595 dolarů (cca 632 000 Kč), což je o 5 900 USD (přes 140 tisíc Kč) nižší suma než před pár dny. Počítat přitom můžete s bateriemi o kapacitě 66 kWh a dojezdem 417 km.

Ještě níže zamířilo provedení Bolt EUV, které se vůči základnímu modelu dočkalo mimo jiné delšího rozvoru (2 675 mm versus 2 601 mm). Baterie má ovšem stejné, tak jako pohonnou jednotku, tedy elektromotor s permanentním magnetem naladěný na 203 koní. Chevrolet s ním přitom spojil slevu 6 300 dolarů (asi 150 tisíc Kč), základní verze tak startuje na 28 195 USD (670 000 Kč). Respektive stejně jako výchozí Bolt dokonce ještě o něco níže.

Chevrolet totiž zákazníkům rovněž nabízí bonus ve výši 3 000 USD (cca 71 300 Kč) při nákupu vozu, který zvládá rychlodobíjení, což v případě Boltu není problém. Kromě toho se automobilka spojila se společností Qmerit, která produkuje domácí stanice. Jejich pořízení a instalace jdou přitom na její konto, klientela tak může ušetřit další dva tisíce dolarů (asi 47 600 Kč). A to ani nepočítáme dotace jednotlivých amerických států.

S auty modelového roku 2021 jsou i bez nich spojeny další slevy, jejichž celková výše činí 12 900 USD (asi 307 tisíc Kč). Kdo vám dnes něco takového nabídne? U největšího průšvihu moderních aut, na který byl Bolt už dávno překřtěn, zjevně nepomáhá ani to, ani dnes.

verze EUV je pak automobilkou zvýhodněna dokonce o 6 300 USD. Kromě toho Chevrolet nabízí další slevy, stejně jako domácí wallbox zdarma a extra slevy na loňské modely. Odpor zákazníků je kvůli špatnému renomé zjevně velký.

