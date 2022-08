Největší průšvih moderních aut se dál potýká s nezájmem, výrobce ještě víc přitopil pod kotlem masivních slev před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Zájem o téměř všechna auta na trhu byl v poslední době takový, že si automobilky troufly ceny šponovat i u dekádu vyráběných modelů, o něž léta nikdo nezavadil. Ne tak u tohoto. To naopak k dispozici je, po sérii problémů ale zájem o něj zůstává vlažný a cena jde jen dolů.

Moderní automobilová historie poznala řadu problematických modelů, v posledních letech bychom ale marně pátrali po větším průšvihu, než je Chevrolet Bolt. Americká automobilka s jeho výrobou začala v říjnu roku 2016 a zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo jít o problematický vůz, třebaže s odbytem to nebylo slavné. Prodávat se mělo nejprve 30 tisíc aut za rok, později se měl zájem vyšvihnout na dvojnásobek. Ani k jednomu ale nikdy nedošlo a Chevrolet vlastně může být rád, že tomu tak je.

Už od přelomu let 2020 a 2021 totiž začal řešit problémy s bateriemi, u nichž docházelo k samovznícení. Američané tak nejprve povolali do servisů 50 932 aut, ovšem tato svolávací akce nic nevyřešila, stejně jako ta následující. Místo toho došlo na požáry u dalších aut, dokonce i těch, které již prošly rukama servisních techniků a byly označovány za bezproblémové. Firma proto loni v létě rozhodl, že svolávací akce se bude týkat veškeré produkce, tedy i vozů, jenž byly prodávány v Evropě jako Opel Ampera-e.

Nakonec nebylo nutné provést výměnu baterií u všech 142 tisíc prodaných kusů tohoto vozu, i tak celý tento špás stál značku desítky miliard, zatím. Už loni jsme tvrdili, že za takových okolností bychom dali přednost raději zpětnému výkupu (protože nikde není psáno, že problémy nebudou pokračovat a firmu už by to o tolik více nestálo) nebo alespoň na Bolt zapomněli a nahradili jej jiným či aspoň jinak pojmenovaným modelem. Nestalo se ani jedno a rozhodnutí automobilky nelze hodnotit kladně.

Na pověsti Boltu totiž ulpěl obrovský šrám, který se zjevně nedaří zhojit. Není divu - stát se problém, který byl identifikován, odstraněn a jelo se dál, nebylo by to až tak složité. Jenže Chevrolet měsíce zmatkoval, vyhlašoval jednu svolávací akci přes jinou, nejasně popisoval příčiny a v mezičase zakazoval lidem auta nabíjet, jezdit s nimi, dokonce je jen parkovat v garážích. Bylo zjevné, že automobilka dlouho netušila, v čem je přesně potíž, a je tak na místě ptát se, zda to tuší dnes. Kdo by tedy chtěl do Boltu za takových okolností investovat své složitě vydělané peníze a riskovat, že mu zůstanou jen oči pro pláč?

Málokdo, to je zjevné z prodejních čísel. Chevy letos „udal” v USA jen 7 303 Boltů, což je nejhorší pololetní výsledek od prvního celého roku, kdy byl vůz k dispozici. Nezájem se snaží překlenout slevami a dalšími (někdy tragikomicky působícími) pobídkami, zjevně ani to ale nestačí. Pro modelový rok tak automobilka přišla s dalším dramatickým zlevněním.

Ceníková cena vozu tak dnes začíná na 25 600 dolarech, tedy asi jen 615 tisících Kč. To opravdu není moc na elektromobil s 65kWh akumulátorem. Standardní cena dokonce ještě překonává ad hoc slevy z první poloviny letošního roku a oproti tomu minulému znamená masivní zlevnění o 5 900 USD, tedy asi 142 tisíc korun (oficiálně dosud stál 31 500 USD). Je navíc třeba dodat že nejde o úplně oholené auto.

Na postupu Chevy je vidět, jak složitě Bolt zbavuje jeho špatné pověsti, automobilka si ale zjevně řekla, že se s vozem znovu zkusí prosadit skoro za každou cenu. Bude to stačit na to, aby opravdu uspěl? Zatím to tak nevypadá, po dalším výrazném zlevnění jsou ale jeho šance jistě o něco větší.

Chevrolet zlevnil Bolt modelového roku 2023 tak moc, že na 615 tisíc Kč v přepočtu vyjde už i bez jakýchkoli dalších pobídek či dotací. Foto: Chevrolet



Drahé nakonec není ani provedení EUV, které startuje na 28 195 USD, tedy asi 677 tisících Kč. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.