Největší současný propadák Fordu jde dál ke dnu, jeho výroba byla znovu zastavena před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Po léta byl jasným bestsellerem značky, teď se propadá nejen ve srovnání s dobrými časy, ale dokonce i ve srovnání s loňskem. A lépe bude stěží, výroba Fordu Fiesta ode dneška opět stojí.

Modrý ovál je na tom tak špatně, jako dlouho ne. Loni prodal v Evropě pouhých 699 tisíc aut, což je nejméně, kam sahá evidence JATO Dynamics a asi polovina aut oproti odbytu z první dekády tohoto tisíciletí. Následky koronavirové pandemie tak na značku dopadly více než na většinu jiných, pro letošek si ale malovala, že tristní bilanci napraví. Jenže nic takového se neděje, ani v nejmenším.

Za první letošní půlrok Ford v Evropě prodal 328 837, což je pravda asi o desetinu více než loni (299 888 aut), srovnávat ale aktuální bilanci s rokem, kdy se po několik měsíců neprodávalo skoro nic, asi není úplně fér. Vedle roku 2019, kdy automobilka dodala Evropanům za stejné období 524 459 vozů, jde o neskutečný, skoro 40% propad.

Automobilka ráda hovoří o nedostatku komponentů, což jistě bude hrát svou roli, zájem o její klíčové modely, zejména pak Fiestu, Focus a Mondeo, ale začal opadat mnohem dříve. Aktuálně se tak daří jen Pumě, jak jsme ale nedávno detailně rozebírali, je to úspěch velmi relativní, neboť je dán v prvé řadě tím, že všechno ostatní míří po hlavě dolů.

Focus si ještě drží jistou úroveň, Mondeo už je na odchodu, a tak pozice největšího propadáku a zklamání připadá na Fiestu. Její letošní bilance je mimořádně tristní - za první půlrok prodaných 63 648 aut znamená dokonce 10procentní meziroční pokles oproti loňsku (70 864 vozů) a pokud se podíváme na srovnání s rokem 2018 (157 135 aut), je Fiesta o neuvěřitelných 60 procent dole. Za pouhé tři roky. Není tedy divu, že když si Ford vybírá, co kvůli nedostatku komponentů „odstřelí”, je první na ráně právě Fiesta.

Američané tak oznámili, že počínaje dneškem znovu zastaví výrobu Fiesty, tentokrát na 14 dnů. Že to tomuto modelu odrazit se ode dna nepomůže, asi nemusíme dodávat. S ohledem na dosavadní prodeje - či spíše neprodeje - je ale otázkou, zda by Ford ke stejnému kroku nepřistoupil, i kdyby komponentů měl nekonečné množství. V tuto chvíli to působí spíše tím dojmem, že když už je nemá, zastaví nejspíše výrobu vozu, s nímž jsou spojeny nejnižší marže a beztak opadající zájem.

Ford čeká další odstavení výroby jednoho z klíčových modelů a jen kvůli čipům to není. Zájem o Fiestu je tak malý, že by produkce dost možná stála, i kdyby dílů byl dostatek. Ilustrační foto: Ford

Zdroje: Ford, JATO Dynamics

