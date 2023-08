Největší současný propadák VW je zároveň nejprodávanější auto své třídy, to je skutečně bizár před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Lze nabízet auto, které lze označit za propadák, a současně s ním být za hvězdu své třídy? Zjevně ano, pakliže je ta třída tak malá, že už v ní s vámi skoro nikdo nesoupeří. Přesně to je případ VW T-Roc Cabriolet.

Léto je stále v plném proudu, stačí se podívat na teploměr. Majitelé kabrioletů tak využívají každého dne, kdy neprší, a nechávají se za jízdy laskat větrem a sluncem. A většina lidí jim jízdu bez střechy jistě závidí, jde o nevšední zážitek. Jsou to ale jen krátké chvíle v rámci celé doby, po kterou vám takové auto bude říkat pane. Stačí zastavit v koloně a slunce vás spíš sežehne, než aby vás zahřálo. Střecha tak musí nahoru. A jakmile začne pršet, foukat pořádný vítr či být chladněji, dopadnete stejně. K čemu vám pak je stahovací střecha?

Kabriolety a roadstery jsou zkrátka auta zrozená k výletům, které si s úspěchem střihnete párkrát za rok, víc ne. A poté je uklidíte do garáže, ze které raději vytáhnete kombík, hatchback, sedan či SUV, které budou sloužit vašim denním potřebám. Něco takového si ovšem může dovolit jen málokdo. Není tedy divu, že v mainstreamovém segmentu se kabriolety stávají druhem na vymření - kupovalo je příliš málo lidí, a tak je už skoro nikdo nabízí.

V takové chvíli může nastat vskutku bizarní stav, který podle dat firmy Dataforce panuje v letošním roce. Kolegové z Auto News na jejich základě dali dohromady letošní bestsellery mezi mainstreamovými kabriolety a došli k až absurdnímu závěru - jedničkou na trhu je auto, které je zároveň největším propadákem své značky.

Je to skutečně jednooký král mezi slepými, neboť otevřená verze Volkswagenu T-Roc platí za nejhůř prodávaný VW současnosti. Pokud si odmyslíme končící modely (a ani ne všechny, i takový up! se prodává lépe, Touran jakbysmet), je T-Roc Cabriolet s 8 732 prodeji největším letošním propadákem VW. Hůř je na tom také elektrický ID.Buch, pardon Buzz, ten ale s dalšími užitkovými vozy nebudeme mezi osobáky míchat. I tento výsledek ale stačí na pozici jedničky mezi otevřenými mainstreamovými vozy všeho druhu.

Konkurence je ovšem opravdu slabá, druhá Mazda MX-5 dosáhla už jen na 4 570 registrací. Je to navíc úplně jiný typ auta, T-Roc s plnohodnotnými zadními sedadly a skoro dvojnásobným zavazadelníkem (284 l versus 144 l) platí vedle MX-5 za pomalu rodinný ideál. Pozoruhodné nicméně je, že prodeje T-Rocu se letos za prvních sedm měsíců oproti loňsku zvedly o 9,6 procenta na 8 732 kusů, MX-5 si polepšila dokonce o 53,9 procenta.

Co se prémiové části trhu týče, zde je již výběr větší a prodeje vyšší. Je to logické, a to s ohledem na výše řečené - bohatší lidé totiž zpravidla nepoužívají pouze jedno auto, mají jich více, často jedno na konkrétní příležitost. Vládne tak otevřené Mini s 13 750 registracemi a 54,7procentním meziročním růstem. Tohle auto tak nakonec nechává v prachu všechno ostatní, ať již jde o kabriolety či roadstery - druhé BMW řady 4 je s 6 312 kusy v závěsu docela daleko. Jinak ale je z čeho brát, Audi, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Ferrari, Porsche... Takové značky otevřených vozů pořád nabízí docela dost.

Zmínit lze již pouze jednu anomálii, kvůli které se vrátíme zpátky do mainstreamu. Devátou a desátou příčku mezi kupé a kabriolety dohromady totiž obsadily shodně s jednou registrací Fiat 124 a Nissan 370Z. Zejména v prvním případě jde o hodně zapadlý skladový vůz, výroba italské verze již zmiňované Mazdy MX-5 totiž skončila v roce 2020. Produkce Zetka pak skončila o rok později. Přesto prodejní čísla těchto aut stačí na nejlepší desítku. Nezbývá než zopakovat, že je to velký bizár.

T-Roc prošel v roce 2021 lehčí modernizací. A zájem o něj jde poslední dobou nahoru, na vrcholu je ale v podstatě jen proto, že v mainstreamovém segmentu nemá již skoro žádného soupeře. V rámci nabídky VW je to propadák prvního řádu. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

