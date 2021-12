Největší SUV Dacie už se rýsuje, za cenu Škody Kamiq nabídne praktičnost Kodiaqu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia, koláž Autoforum.cz

Už v řádu měsíců můžeme čekat příchod auta, které na jedné straně zůstane cenově při zemi, na té druhé ale přijde s moderní platformou CMF-B, spoustou prostoru a technikou, která by mohla nabídnout až 200 koní.

Na počátku letošního roku Dacia představila nový koncept Bigster, se kterým rumunská automobilka hodlá vstoupit do nového tržního segmentu. Dosud byl totiž jejím největším SUV Duster, jemuž měří 4,32 metru na délku. To je jen o chlup méně než v případě Škody Karoq, jakkoliv po stránce cenové jsou si tyto vozy mnohem vzdálenější. S novinkou si přitom Dacia hodlá vyšlápnout dokonce na Kodiaq, ovšem jen v rámci rozměrů. Na produkční Bigster by vám totiž měly stačit stejné peníze jako na trochu lépe vybavený Kamiq, který zůstává nejmenším SUV Škody.

Pokud si uvědomíme, že rumunská novinka bude 4,6 metru dlouhá, pak ceny startující někde okolo půl milionu korun budou na dnešní dobu velmi atraktivní. Stojí za tím chytré rozhodnutí skupiny Renault, která se rozhodla všechny novinky Dacie stavět na platformě CMF-B-LS. Stejnou architekturu pak bude od roku 2024 využívat i Lada, načež tu máme značné rozmělnění nákladů napříč opravdu květnatým portfoliem. Chybět nebude ani u Renaultu, který s ní počítá pro model Taliant. Takto se nazývá jeho vlastní verze Dacie Logan.

Vraťme se ale zpátky k modelu Bigster, jenž vsadí na největší možnou velikost platformy. Kvůli svým nemalým proporcím pak s největší pravděpodobností nebude k dispozici s atmosférickou verzí litrového tříválce, nýbrž jen s tou přeplňovanou. Dále se u něj počítá s jedna-trojkou turbo, jenž bude stejně jako u Dacie Duster produkovat 130 a 150 koní. S 1,5litrovým turbodieselem ale již příliš nepočítáme, neboť rumunská automobilka tak jako mateřský Renault hodlá do budoucna preferovat elektrifikaci.

Na ryzí bateriové provedení ale pochopitelně kvůli ceně můžeme zapomenout, Dacia bude kráčet pouze hybridní cestou. V tomto případě by přitom Bigster měl převzít pohonné ústrojí Renaultu Clio E-Tech, jenž užívá 1,6litrový čtyřválec spárovaný s elektromotorem, integrovaným startérem-generátorem a lithium-iontovou baterií o kapacitě 1,2 kWh. Toto ústrojí by mělo nabídnout 140 koní, a jak asi již tušíte, zaměřovat se bude hlavně na snížení spotřeby a emisí než na dechberoucí dynamiku.

Renault již potvrdil, že pracuje na další hybridní jednotce, jejíž součástí by měl být pouze 1,2litrový tříválec. Nicméně i přes downsizing bychom se měli dočkat vyššího výkonu, který má vyšplhat až na 200 koní. Jakou verzi ovšem Bigster vyfasuje, kdy a zda vůbec, je momentálně ve hvězdách. Ostatně Francouzi motor představí až v příštím roce, součástí první „bigsterské vlny“ tedy rozhodně nebude. LPG variantu litrového tříválce ale nejspíše čekat můžeme.

Nejasnosti jsou spojené také s vnitřní konfigurací, zvláště pak se sedmimístnou verzí. Vůbec bychom se nicméně nedivili, kdyby Dacia toto provedení zavrhla, aby nebrala zákazníky novému modelu Jogger. Ten je taktéž 4,6 metru dlouhý a stojí na již zmiňované platformě CMF-B-LS. Také u něj pak rumunská automobilka počítá s nasazením 1,6litrového hybridního ústrojí, na daný krok by nicméně mělo dojít až v roce 2023. Bigster se ovšem ukáže již za pár měsíců.

Koncepční Dacia Bigster se ukázala na počátku letošního roku. S produkční verzí, která se vizuálně příliš lišit nebude, můžeme počítat v řádu jednotek měsíců. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

