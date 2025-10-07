Největší výletní loď světa je tohle monstrum vážící 251 tisíc tun. Už se blíží dokončení, i Titanic je vedle ní tintítko
Petr ProkopecJe vlastně až absurdní, do jakých rozměrů tyto lodě narostly a jak malý se vedle nich zdá být i kdysi tak mocný Titanic. Další monstrum svého druhu se blíží dokončení a už jeho hmotnost bere dech, váží jako statisíce aut.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Je vlastně až absurdní, do jakých rozměrů tyto lodě narostly a jak malý se vedle nich zdá být i kdysi tak mocný Titanic. Další monstrum svého druhu se blíží dokončení a už jeho hmotnost bere dech, váží jako statisíce aut.
Svého času Titanic platil za největší loď světa, dokonce byl největším pohyblivým objektem, který kdy člověk stvořil. Pro společnost White Star Line šlo o druhý stroj třídy Olympic, který na délku měřil 269,1 metru, tedy totéž co tři fotbalová hřiště. Jeho maximální výtlak při 10metrovém ponoru a plném naložení pak činil 52 310 tun, pobrat pak dokázal 2 453 cestujících a 874 členů posádky. A protože byl považován za nepotopitelný, bylo na něm umístěno jen 20 záchranných člunů, jejichž celková kapacita činila pouhých 1 178 lidí. To spolu s pozdním spatřením ledovce a otočením kormidla vedlo k jedné z nejznámějších námořních katastrof v dějinách.
Na tragédii, která si vyžádala okolo 1 500 lidských životů, vzpomínat nechceme, je dobře známá. Titanic vytahujeme jen pro srovnání, neboť kdysi největší loď světa vedle současných gigantů působí jako rybářská bárka. Nově laťku pozvedá ještě výš loď zvaná Legend of the Seas, tedy pro změnu třetí plavidlo třídy Icon společnosti Royal Caribbean. Tím prvním byla v roce 2022 Star of the Seas, která na délku měří 364,83 metru a její výtlak činí 248 663 tun. Se stejnými parametry pak byla loni spuštěna na vodu také Icon of the Seas.
„Legenda“ nicméně oba své sourozence překonává, jakkoli délkou 365 metrů jen o fous. Dále má ovšem na kontě výtlak 250 800 tun, což je v případě výletních lodí nový historický rekord. Novinka pak sice zvládá pobrat 5 610 cestujících a počítá také s 2 350 členy posádky operujícími na 20 palubách, jako je tomu u „hvězdy“ a „ikony“, ovšem všichni mohou počítat s vyšším komfortem. V rámci šířky totiž došlo na posun z 48,5 na 65 metrů. Pro srovnání pak jen dodáme, že Titanic měřil od levoboku na pravobok jen 28,2 metru a počítal s 9 palubami. Z dnešního úhlu pohledu se tak vážně jednalo o „tintítko“.
Všechny tři plavidla pro Royal Caribbean vyrobily finské loděnice Meyer Turku, které dokonce již odstartovaly práce na čtvrtém kousku. Ten bude opět součástí třídy Icon, zda ale dojde na další překonávání rekordů, není jisté. Náklady na jednu loď se přitom odhadují na 2 miliardy dolarů, tedy na 41,55 miliard korun. Výletní společnosti se ale zjevně vyplatí, v loňském roce totiž dosáhla obratu 16,48 mld. USD (342,4 mld. Kč), čímž předchozí výsledek překonala o 2,58 mld. USD (53,6 mld. Kč).
Pokud jste po výletu na takové lodi vždy toužili, máme pro vás dobrou zprávu, byť to znamená, že se musíte obrnit nemalou trpělivostí. Legend of the Seas totiž vstoupí do služby v létě příštího roku a nejprve bude brázdit vlny Středozemního moře. Půjde tak o vůbec první návštěvu lodi třídy Icon v Evropě, pokud v to tedy nepočítáme jejich vznik. Následně ovšem „legenda“ zamíří do obvyklého rajónu Royal Caribbean, tedy do Karibiku.
Společnost hodlá cesty přes Atlantik využit k nabídce opravdu unikátní cesty ze španělské Barcelony do amerického Fort Launderdale. V nabídce tedy bude 13denní výlet zahrnující 9denní cestu čistě přes oceán. Doufejme jenom, že dopadne o poznání lépe, než tomu bylo v případě Titanicu, jehož vrak je pozvolna rozežírán zhruba čtyři tisíce metrů pod hladinou.
Legend of the Seas je již třetí „ikonou“, své sourozence však v mnoha ohledech překonává. Finské loděnice Meyer Turku už ho mají skoro hotový. Foto: Royal Caribbean, tiskové materiály
Oficiální vizualizace ukazují, co lze očekávat na palubě. Foto: Royal Caribbean, tiskové materiály
Zdroj: Royal Caribbean
