Největší výrobce elektromobilů na světě právě propustil 100 tisíc lidí, o současném vývoji to říká vše

Nespletli jsme si řád a nepodlehli aprílovému šprýmu, jde o oficiální oznámení samotné automobilky. Rovných 100 tisíc lidí ve firmě končí, protože věci nejdou tak, jak si sama plánovala. Takto otevřeně to ale pochopitelně neříká.
včera | Petr Miler
Když se řekne „největší výrobce elektromobilů na světě”, někteří si jistě představí Teslu, která jím dlouho byla. Ale není. Ti uvažující ještě klasičtěji si představí Volkswagen, který jim dlouho být chtěl. Ale není. Tím, kdo od loňska prodává jasně nejvíc elektrických aut na celém světě, je čínské BYD, dnes i u nás působící automobilka, která v Evropě získává pevnou zemi pod nohama už nějaký ten pátek.
Vývoj BYD byl dosud ohromující, neboť za posledních 5 let své prodeje víc jak zšestinásobil na loňských 4,6 milionu aut. Vypadalo to jako nekonečná success story, takový americký sen v čínském podání, přímka ke hvězdám. Nnyní ale i Číňané poznávají, že život je víc než čím jiným sinusoidou a zrovna teď po ní klesají dolů. Posledních sedm měsíců v řadě prodejně jen padají a i v březnu, jak čerstvě vypočítává Reuters, ztratili meziročně asi pětinu zákazníků navzdory úporné snaze zvrátit negativní trend z předchozích měsíců.
Že se BYD aktuálně nedaří, jsme psali nejednou, je to tak hlavně kvůli změně přístupu Číny k podpoře elektromobility, která přestala být prioritou a nechává výrobce víc stát na vlastních nohou. A tak se starají. Vedení BYD společnosti zjevně došla trpělivost při víře v zázrak a oznámila rozsáhlou restrukturalizaci.
Ta zahrnuje snížení počtu zaměstnanců o neskutečných 100 tisíc lidí. Vše se odehraje prakticky ihned, do konce roku 2026 má firma zaměstnávat už „jen” 870 tisíc zaměstnanců, což je o víc jak 10 % míň než na konci loňského roku. Automobilka vysvětluje hromadné propouštění snahou o zlepšení efektivity fungování firmy a optimalizací nákladů. A současně popírá, že by to bylo způsobeno poklesem prodejů, což zní s ohledem na zmíněné až komicky. Čím jiným by to asi bylo? Kdyby firma věřila byť je v to, že dál bude růst, už kvalifikované zaměstnance propouštět nebude.
Jak už padlo, BYD zaznamenává meziroční propady celkových prodejů v řádech desítek procent už víc než půl roku. A zejména prodeje elektrických modelů jsou závislé hlavně na čínském odbytu, který v případě tohoto typu aut citelně klesá a v únoru uštědřil elektromobilům BYD 41% meziroční pokles dodávek. Něco takového je udržitelné chvíli, ne půl roku. A vyhlídky zjevně nejsou lepší, proto BYD přistupuje k tak razantní redukci personálu.
Číňané naštěstí pro sebe nevsadili vše jen na elektrická auta (většinu jejich odbytu pořád tvoří hybridy a plug-in hybridy) a stále víc toho prodávají mimo svou domovinu, ani jedno ale nedokáže vykompenzovat úbytek zájmu o elektrické modely doma. A o současném vývoji v automobilovém světě to říká vše.
Jak jsme nedávno probírali, prodeje elektromobilů klesají celosvětově a Evropa je dnes v sázce na tuto kartu sama. Aktuálně znovu největší světový trh, USA, je z elektrické mánie venku téměř úplně, o Číně jako (zřejmě dočasné) dvojce byla řeč v tomto článku. A pokud ani BYD, největší výrobce elektroaut světa, nevěří tomu, že se něco změní a „s klidem” vyhodí 100 tisíc lidí v přesvědčení, že současný trend zůstane zachován, na základě čeho si tu ještě některé automobilky ještě něco malují nazeleno?
{
Pokud se sami sebe ptáte, jak je vůbec možné vyhodit 100 tisíc lidí z jedné firmy najednou, pak se podívejte, jak vypadají továrny BYD. Tohle je jeho supertovárna v Čeng-čou, v podstatě město ve městě, neskutečně obří výrobní komplex. Foto: BYD
Zdroje: Reuters, BYD
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Bezzecchi vede dva žebříčky: Zisk bodů a počet pádů včera 10:00
- Johnny Rea o své práci testovacího pilota HRC 4.4.2026
- Johnny Rea opět nahradí u Hondy Jake Dixona 3.4.2026
- Ducati Superleggera V4 Centenario: s karbon-keramickými brzdami 3.4.2026
- Kolotoč se po rodeu rozjel 2.4.2026
Nejnovější články
- K mání je stroj času přímo do zlatých dob francouzských aut střední třídy, dodnes nejetý Peugeot, který i Češi milovali
před 17 minutami
- Nadšenec projel s Teslou čtyřikrát stejnou trasu různě rychle, aby ukázal vliv na dojezd. Je brutální, a to ani nejel českým dálničním limitem
před hodinou
- Němci najeli 100 tisíc km se současným BMW M3 a rozebrali ho na díly. Z toho, co zjistili, zůstali štajf
před 3 hodinami
- Ze Stellantisu se stává nejzdravější „západní” automobilka, stačilo jediné a nabírá lidi po celém světě
před 4 hodinami
- Nový šestiválcový diesel Audi odhalil svá tajemství, je jednou z mála věcí, za níž lze teď automobilce zatleskat
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva