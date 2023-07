Největší čínský ničitel Škody Octavia je i v Evropě okamžitě hit, za první měsíc je hned v nejlepší dvacítce před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

Tohle auto dobře vypadá a za své ceny toho nabízí tolik, že snad ani nemůže být neúspěšně. V Rusku má za sebou první kompletní měsíc prodejů. A hned je z toho první dvacítka i podstatný podíl na růstu celé značky.

Psali jsme o něm naposledy koncem června v souvislosti s jeho úspěchy v Číně, a tak vás dnes nebudeme zatěžovat žádnými litaniemi. Řeč bude znovu o Changanu UNI-V, novém čínském liftbacku, který se ve své domovině prodává od loňského roku s jasným cílem sebrat poslední zbytky zákazníků Škodě Octavia. Ta se svého času prodávala za velkou zdí po statisících kusů za rok, loni nedosáhla ani na 10 tisíc ročních prodejů. A letos oslovila za pět měsíců pouhých 909 kupců.

O zákazníky ji připravila právě auta jako UNI-V, tedy moderně střižené, technicky zajímavé a bohatě vybavené vozy, které se prodávají za zlomkové ceny. V letošním květnu byla čínská dominance právě tohoto konkurenta skoro nekonečná - jeho prodeje se vyšplhaly na 12 944 aut, Škoda brala pouhých 77 zákazníků. Říci, že UNI-V Octavii zadupal do země, je snad i slabé vyjádření.

Přesně tímto autem se loni Číňané rozhodli vydat do Evropy, primárně do Ruska, kde Octavia také měla spoustu věrných kupců. Dnes už je to skoro jedno, neboť Škoda tam auta prodává jen ze zásob, a tak má Changan cestu k úspěchu umetenou. Čekali jsme, že s cenami blíže úrovni Octavie to bude UNI-V o dost těžší než v Číně, kde se prodává v přepočtu od méně jak 330 tisíc Kč, přestože po technické i výbavové stránce podstatně víc. Ale nakonec to není tak úplně pravda.

UNI-V začal s cenou na 2 729 900 RUB, což je asi 650 tisíc Kč. Je třeba jedním dechem dodat, že jde o štědře specifikovaný základ a vyšší verze už nenabízí o mnoho víc. Motor se 181 koňmi, automat, LED světla, 18" litá kola, 360° parkovací kamera, kombinované čalounění interiéru, vyhřívaná a ventilovaná sedadla vpředu, panoramatická střecha, ABS, ESP, hlídání tlaku v pneumatikách, šest airbagů, hlídání mrtvého úhlu, multimediální systém s 10,25" displejem, bezklíčový vstup a start, bezdrátové nabíjení telefonů, to a mnohé další je v Rusku standardem. Přesto je to dost na Rusko a dost na relativně neznámou čínskou novinku.

Navzdory tomu je z auta okamžitě hit, neboť podle dat asociace AEB oslovilo za první úplný měsíc svých prodejů, tedy v červnu, 182 lidí. To z něj hned dělá devatenáctku tamního trhu a pomáhá to Changanu s 941% růstem, který jako značka za stejný měsíc zaznamenal. Automobilka navíc dodává, že to nejlepší teprve přijde a prodeje UNI-V se stále rozjíždí. SUV značky se v zemi prodávají ještě násobně víc a Changan čeká, že je UNI-V prodejně dotáhne, ne-li překoná. Ještě pořád si někdo myslí, že takový vůz nemůže uspět i v EU? Nebyli bychom si tím ani trochu jistí, ve výsledku bude lidi zajímat hodnota za peníze, nic jiného.

Changan UNI-V už se fakticky prodává v první evropské zemi, v Rusku. A jeho úspěch na trhu je hned po pořádném rozjezdu prodejů nesporný. V domovské Číně je to superhit. Foto: Changan

Zdroje: AEB, Changan

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.