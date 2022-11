Největším letošním propadákem VW v Evropě je jeho klíčový elektromobil, jakkoli neuvěřitelně to zní před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Němci se čerstvě pochlubili tím, že prodali už půl milionu elektrických modelů ID a svůj závazek tím splnili na 120 procent nebo tak nějak. Ve stínu bití se v prsa ale poněkud zapadlo, jak mizerně se prodeje těchto vozů vyvíjí, navzdory veškeré manipulaci v jejich prospěch.

„Go Green, Go CO2 neutral!” zněla hesla, která se tento týden nesla tréninkovým centrem Volkswagenu, když hostilo zástupce českých dealerů značky. S úsměvem mi je poslal známý patřící mezi ně, dodávajíc: „Go bankrupt!” Pro soudného člověka, třebaže přímo spojeného s VW, je zkrátka těžké nevidět, že cesta, kterou se německá automobilka (a nejen ten) vydala, je neobyčejně riskantní a může vyústit ve vážné ekonomické problémy.

Volkswagen se zkrátka rozhodl vsadit vše na auta, která jsou sama o sobě těžce nekonkurenceschopná a trhem naprosto nevyžádaná. Musí to vidět každý, VW to ale buď nevidí, nebo to vidět nechce. Místo rozumného pokusu uplatnit se na trhu s elektrickými auty, který může být kdykoli přehodnocen, je odhodlán položit na oltář elektromobility úplně všechno, i kdyby se náhodou ukázalo, že jde o cestu vedoucí do pekel. A kráčejíc po ní bude zjevně klidné ignorovat veškerou varovnou realitu.

Onen známý nezůstal jen u žertovných prohlášení, upozornil mě na jednu věc. Zatímco VW se chlubí tím, jak už prodal 500 tisíc elektrických modelů ID a o rok tím předstihl své vlastní plány, realita vývoje jejich odbytu je dosti chmurná. Podle evropských dat JATO Dynamics za první tři letošní kvartály (novější čísla zatím nejsou k dispozici) se VW obecně nedaří a většina jeho modelů se prodejně meziročně propadá. Ale víte, který se propadá nejvíce? Ceny za to dávat nebudeme, naznačili jsme to jasně, jde skutečně o elektrický ID.3.

Nikdy by nás ani nenapadlo tato data zkoumat, protože i když jsme přesvědčeni o tom, že elektromobily se nemohou ve své současné podobě na trhu prosadit, jejich minimální zastoupení v automobilových parcích, maximální propagace a obrovské přerozdělování peněz z kapes nás všech v jejich prospěch jim bude ještě dlouho zajišťovat růst odbytu. No, globálně možná, v případě VW ID.3 zjevně ne nutně.

Loni se totiž za první tři čtvrtletí prodalo v Evropě 52 560 těchto auto, letos jen... 28 908. To je masivní, 45% pokles, který nevznikl nějakým hluchým měsícem, propad odbytu je docela konzistentní a za letošní září činil -48 %. Oněch 45 % dolů je pak největší pokles ze všech modelů VW. I upozaďovaný a nepříliš povedený Golf VIII je na tom podstatně lépe (-25 %) pomalu odpískaný Passat je na tom podstatně lépe (-27 %), skoro zaříznuté Polo je na tom podstatně lépe (opět -27 %), polomrtvý Sharan je na tom podstatně lépe (-19 %) a dokonce i MPV Touran se může pochlubit lepším výsledkem (-42 %).

Tak jasně, přišlo ID.4, takže lidé sahají po SUV... Ani ne, to prodejně roste jen o 6 %. Tak přišlo ID.5!? Toho se letos prodalo jen 8 803 kusů. Nebudeme z těchto čísel dělat dalekosáhlé závěry, je ale zjevné, že i když na elektrická auta prší peníze ze všech stran, VW skoro nepropaguje nic jiného a konvenčním vozům je házen jeden klacek pod nohy za druhým, jejich prodeje mohou i z nijak závratných výšin klesat.

Tento mizerný výsledek byl tedy dosažen jen díky nekonečné přerozdělovací mašinérii EU doplněné závěrem o neméně masivní dotace na úrovních jednotlivých států. Jak by to vypadalo bez nich? Asi se stačí podívat na české prodeje - letos se v Česku prodalo pouhých 86 kusů VW ID.3 a většina měla skončit napsaná na dealery. Ti jsou prý překvapeni, když vůbec někdo přijde se o tento vůz zajímat...

Takže: „Go Green, Go CO2 neutral, Go bankrupt!” Ale hrdě, s úsměvem a všichni ruce kolem ramen nebo aspoň nahoru. Však koho zajímá realita? Koho zajímá zákazník? Koho zajímá poptávka? Nová doba vyžaduje nové, smělejší prostředky i cíle.

Žádné auto od VW se letos v Evropě prodejně nepropadá víc než model ID.3. Že by nakonec ty elektromobily nebyly až tak skvělé? No, VW zkusí nabídnout jen ty a uvidí. Chytré... Foto: Volkswagen

Zdroje dat: JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.