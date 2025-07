Největším prodejním hitem VW je dnes velké levné rodinné auto. Za 250 tisíc Kč nabízí víc než Škoda Octavia za 2,5násobek před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Máte pocit, že Volkswagen ztratil nejen smysl pro realitu, ale zapomněl i na to, z jakých slov je stvořeno jeho jméno? Rétoricky ano, fakticky ne nutně. Pořád ví, jak a s čím zabodovat, dokonce to v praxi dělá. Jen zatím není schopen vzít si z toho ponaučení pro své další směřování.

Volkswagenu se v posledních letech obecně moc nedaří, letos ale jako značka zaznamenal jeden významný úspěch, kterým se vymyká i směřování ostatních automobilek koncernu. Dokázal totiž zastavit roky trvající propady prodejů v Čině a dokonce je obrátit v růst. Podle dat CAAM je za první letošní půlrok o 13,01 % výš s prodeji aut vyráběných ve spolupráci s místním FAW a o 14,87 % výš v případě těch, které vyrábí se SAICem. To je velký úspěch.

Čemu za něj vděčí? Tak asi těm elektromobilům, ne? Však je všude cpe na první místa přehledů modelů a Čína v tomto ohledu není výjimkou. Jenže tak to není, ani trochu - prodeje tohoto typu aut v Číně jsou stále takové fiasko, jakým vždy byly, dokonce stále větší. Nejžádanější ID.3 je letos s prodeji dole o -37,38 %, ID.4 X hlásí -31,03 %, ID.4 Crozz -50,78 %, ID.7 -23,86 % a ID.6 už to zabalil zcela. Není jediné elektrické auto VW, jehož odbyt v Číně by nepadal k absolutní nule.

Tak z čeho se tedy ten růst bere? Je z mého Jaru? Není, je z normálních aut, na která VW v Číně léta kašlal stejně jako tady. Až poznal, že ulice, kterou jde, je pořád stejně slepá, jak varovaly všechny značky na jejím začátku.

Mezi nejprodávanějšími auty VW v Číně dokonce nenajdeme ani moc SUV, jen všude populární Tiguan je menší výjimkou. Za prodejní hity jsou tu klasické sedany a liftbacky a nejvíc mezi nimi září auto, které je nyní dokonce nejprodávanějším VW světa. Říká si Lavida a od své poslední modernizace v roce 2022 je stále větším hitem. Nyní se chystá její další facelift, což znamená, že stávající provedení musí do světa. A jeho ceny jsou pohádkové, poměr hodnoty a ceny (tedy přesně to, na čem VW vyrostl) je u Lavidy jako z Lotranda a Zubejdy.

Auto, které vidíte na fotkách, dnes s cenou startuje na pouhých 83 800 yuanech, což je asi 250 tisíc Kč. Dvě stě padesát tisíc! A považte, co za tyto peníze dostanete (a co za ně dostanete od VW u nás). I malé Polo dnes v Česku stojí skoro dvojnásobek (od 464 900 Kč, a to nedávno zlevnilo), přitom Lavida není žádné novodobé Polo Sedan. Je to opravdu velké auto, které měří 4,7 metru na délku a pracuje s rozvorem 2 688 mm. Je to větší vůz než Škoda Octavia prodávaná od 610 tisíc korun, přesto je o 2,5krát dostupnější.

Auto za svůj úspěch vděčí i jakémusi duálnímu vzhledovému pojetí, kdy není k dispozici jen ve standardním hávu, ale také v provedení zvaném Star Edition. To se liší hlavně specifickou maskou chladiče, kromě toho dostalo také zatmavené světlomety, jinak pojatý nárazník a kryty zpětných zrcátek i zadní spoiler v černé barvě. VW se tím snaží znovu přiblížit vkusu čínského publika, které netouží ani tak moc po inovacích techniky. Bližší jsou mu nekonečné modernizace vzhledu, které jsou pro Číňany tím pravým projevem „novosti”. Čím častěji a výrazněji se tedy vzhled mění, tím lépe. Pokud u toho zůstane příznivá cena a patřičně inovovaný interiér, je skoro vyhráno.

Přesně na tyto karty Lavida vsadila a bere bank, i když standardní (a levnější) varianta vypadá prostěji a její vzhled se po posledním kole inovací omezuje na agresivněji tvarované nárazníky či jiná litá kola. Uvnitř ale VW přepracoval palubní desku, které dodal větší „plovoucí“ dotykovou obrazovku multimédií. Jiný je pak i volant, stejně jako dekory či ambientní podsvícení. Provedení Star Edition pak navíc přináší černé kožené čalounění, se kterým kontrastují červené švy a červené doplňky.

Pod kapotou nečekejte nic převratného, takže zákazníci mohou dál volit mezi atmosférickou jedna-pětkou (113 koní) a přeplňovanou jedna-čtyřkou (150 koní). V prvním případě pak je možné motor spojit s manuálem či automatem, ve druhém je standardem automatická převodovka DSG. Stejně tak lze za všech okolností počítat pouze s pohonem předních kol, nic jiného ani v této cenové třídě čekat nelze. A byť ceny s vyššími specifikacemi rostou, i absolutní vrchol, tedy ona hvězdná edice s turbomotorem a automatem v maximální výbavě, přijde na 151 900 CNY, tedy asi 455 tisíc Kč. Za to pořád zdaleka nekoupíte žádnou Octavii.

VW tedy stále umí vyrobit zajímavý lidový vůz za lidovou cenu a vidí, jak se s ním (a jemu podobnými modely) umí vyšplhat zpět blíže vrcholu prodejních tabulek. Evropské regulátory přesto sám podporuje v tom, aby se zde takový automobil prodávat ani nedal. Model ID.3 za 800 tisíc a víc bez ničeho, to je podle VW ta pravá místní budoucnost. Přejeme hodně zdaru, vedle Lavidy za míň jak třetinovou cenu to zní jako špatný vtip.

VW Lavida je aktuálně k dispozici nejen ve standardním provedení... Foto: Volkswagen



...ale i jako sportovněji a luxusněji působící varianta Star Edition. Auto je obrovský prodejní hit, aktuálně je to jasně nejžádanější Volkswagen vůbec, který pomáhá automobilce prodejně růst. Co takhle si z toho vzít víc než nic? Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.