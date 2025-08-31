Nejvíc „funky” Škoda se dočkala novodobého nástupce. Designér firmy ji stvořil ve volném čase, možná by si měl najít jinou práci
Nejvíc „funky” Škoda se dočkala novodobého nástupce. Designér firmy ji stvořil ve volném čase, možná by si měl najít jinou práci
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Nic proti kreativitě, ale upřímně - k čemu by takto koncipované auto bylo? Pick-upy jsou dnes docela v kurzu, to ano, ale ne v Evropě. Ty elektrické pak zachází na úbytě a tento by stěží dostal jiný pohon.
Pick-upy jsou populární hlavně v Americe. Mimo to je milují také v Austrálii, stejně jako v některých asijských zemích. V Evropě jim nikdy pšenka nekvetla, ne však proto, že by se automobilky nesnažily. Nicméně i když by si řada lidí dokázala představit ježdění obřím monstrem s ještě větším motorem a korbou schopnou pobrat tunu nákladu, ve finále končí u levnějších, praktičtějších a úspornějších hatchbacků, sedanů, kombíků či SUV.
To je jeden z důvodů, proč nejnovější vize Juliena Petitseigneura, designéra interiérů Škody, stěží dojde zhmotnění. Tento Francouz si pohrál s myšlenkou novodobé Felicie Fun, tedy „funky” pick-upu, který mladoboleslavská automobilka kdysi vyráběla. Celkově však v letech 1997 až 2000 vzniklo jen 4 216 kusů, o bestseller tedy nešlo, i když Škoda této verzi dodala zářivě žlutou barvu či sadu spoilerů a pohledný bodykit. A také dvě sklopná zadní sedadla. Přesto se vůz dočkal jistého kultovního statutu.
Petitseigneur uvádí, že projekt vznikl prý jen proto, že začal daleko více experimentovat s tzv. umělou inteligencí a chtěl vědět, jestli ji bude moci daleko více využít při své běžné práci. Každý večer se tak po tři hodiny po dobu dvou týdnů věnoval hrátkám s počítačem, aby nakonec zjistil, že „návrhy AI jsou vždy dost hrubé, takové v obrysech,“ jak uvádí. Proto následně veškeré detaily rozpracovával vlastní rukou.
Přesto všechno ale na umělou inteligenci nedá dopustit, neboť mu umožnila zrealizovat projekt velmi rychle. „Oproti běžné práci, kterou strávíme roky, šlo samozřejmě o minimum času. Hodně jsem se při tom ale naučil a svým způsobem jsem si i odpočinul. Ostatně Felicia Fun bylo auto pro volný čas,“ dodal dále Petitseigneur. Ten ke Škodě nastoupil v době příchodu tzv. krystalického designu, kdy její vozy získávaly silnou identitu.
Novodobá Felicia Fun je nicméně již navrhnuta v duchu designového jazyku Modern Solid. Patrné je to hlavně vpředu, kde nechybí čelní maska Tech-Deck Face doplněná úzkými LEDkovými světly. Ta mají růžovou barvu, což je odkaz na plážovou atmosféru 90. let. Oproti svému předchůdci ovšem vize opomíjí praktičnost a kráčí vyloženě sportovním směrem, což je patrné z obrovských kol, nízké výšky a širokého postoje.
Vnitřek vozu se chlubí rozměrným displejem roztaženým přes celou šířku palubní desky, jeho grafika však znovu odpovídá devadesátkám. Navíc v Julienových představách nejde o LCD či OLED panel, nýbrž o klasickou CRT obrazovku. Co by se objevilo pod kapotou, nepadlo, Škoda ale žádné úplné novinky s jiným než elektrickým pohonem nechystá, což je další čára přes rozpočet případného zhmotnění.
Elektrický pohon je obecně limitující, s jinak univerzálně použitelnými pick-upy si pak rozumí ještě míň. Všechny elektromobily s korbou jsou tak zatím větší nebo menší propadáky, však se zeptejte třeba Fordu. Julien Petitseigneur by si tak možná měl najít jinou práci, která jej bude dostatečně zaměstnávat smysluplnějšími projekty přímo pro zaměstnavatele. Ale to je jen náš skromný tip...
Po novodobé Felicii Fun by pár lidí sáhlo, pokud by se pod kapotu nastěhoval třeba přeplňovaný dvoulitr z Volkswagenu Golf R. Jenže o něčem takovém můžeme pouze snít. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
