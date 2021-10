Nejvíce kradená auta v Německu: Zájem o „vítěze” je enormní, žebříčku vládne jeden typ aut před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

V Německu krádeží aut po léta jen přibývalo, koronavirus ale tomuto trendu učinil přítrž. I tak bylo odcizeno přes 10 tisíc pojištěných vozů, jejichž cena vyletěla rychle nahoru. Poprvé v historii musely německé pojišťovny platit v průměru přes půl milionu za jednu událost.

Snad nikdo si nepřeje, aby mu jeho auto bylo ukradeno. Někteří tedy parkují za plotem, jiní v zamčené garáži, další třeba pod dohledem kamer. Ideálem je samozřejmě mít auto pěkně v teple a pod zámkem, ale něco takového není vždy možné, třeba už proto, že snad s každým autem musíte občas zastavit na ulici. Pravdou ale je, že auta se kradou odkudkoli, dokonce i z uzavřených prostor. Vždy jde jen o to, jestli se zlodějům úsilí vynaložené při krádeži a s ní spojené riziko může vrátit v následném zisku z prodeje celého vozu či dílů.

V tu chvíli vstupuje do hry typ a značka kradeného vozu. Jaká auta jsme se nejvíce kradou u nás, jsme probírali několikrát. V absolutním měřítku v České republice logicky vedou škodovky, z hlediska pravděpodobnosti krádeže u jsou ale na vrcholu luxusní značky. Dnes tu máme žebříček nejvíce kradených aut v Německu za loňský rok a jde opět o pravděpodobnost, s jakou vám to či ono auto může být u našich západních sousedů ukradeno.

Data pochází od německé asociace pojišťoven GDV (Deutschen Versicherungswirtschaf), takže v tomto konkrétním případě čísla hovoří o množství ukradených aut na 1 000 pojištěných vozů a pochopitelně nezahrnují všechna ukradená auta. Pokud vůz pojištěný proti odcizení nebyl a přesto došlo k jeho odcizení, v této statistice se neobjevuje.

Přesto celková čísla hovoří o 10 697 ukradených autech za rok 2020, což znamená asi 29 ukradených vozů za den, více než jedno auto odcizené každou hodinu. Není to málo, je to ale podstatně méně než o rok dříve (14 229 vozů), což pojišťovny přičítají koronavirové pandemii - dříve se počet krádeží jen zvyšoval. O co méně ale odcizených automobilů bylo, o to vyšší byla jejich hodnota.

Celkové způsobené škody přesáhly 214 milionů Eur, tedy asi 5,5 miliardy korun, což znamená průměrnou hodnotu jedné škodní události přes půl milionu Kč - to je v Německu historický rekord. GDV očekává, že cena ukradených aut zůstane nadále vysoká, počet krádeží ale současně půjde znovu nahoru. Důvod je jasný - jednoduchost, s jakou lze moderní auta ukrást, je s ohledem na jejich vyspělost a hodnotu až absurdní.

Městem, kde se auta loni kradla nejvíc, byl tradičně Berlín s 2 267 ukradenými auty - více jak pětinou všech německých odcizení. Nejpopulárnější mezi zloději byla SUV, a to tak moc, že v celém přehledu v tomto smyslu nejžádanějších modelů nenajdete pomalu nic jiného.

Jak přesně vypadá, se můžete podívat s pomocí grafiky níže, my ze statistiky vypíchneme jen „vítězný” Range Rover Velar, jehož pravděpodobnost krádeže je až absurdně vysoká - ztratilo se přes 1,5 % pojištěných aut. Pokud máte toto či jiné z „úspěšných” aut, doporučujeme je parkovat pod zámkem nejen v Německu, zájem o ně je mezi zloději opravdu nadstandardní.

Nejvíce kradená auta v Německu v roce 2020

Zloději dnes jasně nejvíce pasou po drahých SUV. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: GDV



Smutným vítězem je jednoznačně Range Rover Velar. Foto: Land Rover

Zdroj: GDV

Petr Miler

