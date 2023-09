Nejžádanější Bentley končí s motorem W12, i když zájem o něj byl do poslední chvíle obrovský před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Proč se zrovna tahle automobilka žene za zeleným přeludem, nám dokonale uniká. Její prodeje stojí primárně na odbytištích, kde za menší papírovou spotřebu či emise CO2 nikdo až tak nehoruje. A zákazníci v Evropě by pokuty za nadlimitní emise snadno zaplatili.

V loňském roce prodalo Bentley 15 174 nových aut, což představuje nejen čtyřprocentní posun vůči předchozímu období, ale rovněž historický rekord. Z této porce jen 2 809 vozů, tedy méně než pětina, skončilo v Evropě. Přesto je to nicméně starý kontinent, kvůli kterému se Britové pustili do až brutální čistky ve své nabídce. V dubnu příštího roku má totiž značka vyrobit vůbec poslední motor W12, jakkoli se ještě před pár lety bila v prsa, že bude vůbec posledním výrobcem dvanáctiválců na světě.

Sliby ale zas jednou neplatí, jak je patrné i z nové tiskové zprávy. Bentley totiž přišlo s SUV Bentayga modelového roku 2024, u kterého se už s dvanáctiválcem skutečně nepočítá. Místo toho bude moci klientela sáhnout buď po benzinovém osmiválci nebo po šestiválcovém plug-in hybridu. První ústrojí je spojeno s 550 koňmi, druhé pak s 449. Po stránce dynamické se tedy zákazníci musí připravit na pořádný sešup, ve verzi Speed totiž Bentayga disponovala až 635 koňmi.

Britové se tento krok snaží vykompenzovat změnami ve výbavě, ovšem to je asi totéž, jako když vaše oblíbená restaurace oznámí, že ze šťavnatých hovězích steaků přesedlala na veganskou stravu. A k tomu má lepší židle. Že to je adekvátní náhrada, to si asi nebudou myslet ani odpůrci masité stravy. Bentley se tak zřejmě bude muset připravit na odchod části klientely.

Jak jsme přitom naznačili výše, celá rošáda je vlastně úplně zbytečná. Evropa je pro značku až třetím největším trhem po USA a Číně, přičemž místní klientela by opravdu neměla problém zaplatit vyšší cenu za nadlimitní emise. Tím, že jí ovšem Britové připraví o volbu, riskuje Bentley mnoho výměnou za nic. Bentayga se totiž stará o 42 procent firemních prodejů. A s hybridním pohonem SUV zjevně až tak žádané není, jinak by se tím Britové neopomněli pochlubit v prodejním reportu. Podle zastoupení na trhu ojetin se hybrid stará je asi o 8 % prodejů, jen u modelu Flying Spur se dostáváme přes 20 procent, dvanáctiválce mají v obou případech násobně větší zastoupení. Většina lidí tedy stále požaduje čistokrevné spalovací jednotky, i Bentley se zjevně rozhoduje jen ideologicky.

Aktuálně tak už jen zmíníme, že změny pro modelový rok 2024 zahrnují také příchod řiditelné zadní nápravy, která bude i výbav S a Azure standardem. Zákazníci pak nově mohou i u SUV se standardním rozvorem sáhnout po sedadlech osazených 177 tlakovými body, s jejichž pomocí má dojít ke snížení únavy. Klimatizace pak nově spolupracuje s navigací, aby kupříkladu před vjezdem vozu do tunelu zajistila uvnitř recirkulaci vzduchu.

Automobilka ještě přidala do nabídky s novou úrovní výbavy A, která je v podstatě něčím podobným, čím je třeba stupeň S-Line u Audi. Počítat lze tedy s mřížkou ve stylu varianty Azure, stejně jako s 21palcovými litými koly či masážními sedadly. Ovšem stále se bude jednat jen o základní SUV s vyšším standardem, veškeré prvky vyvinuté ve spolupráci s neuroložkou Katherine Templar-Lewis, jenž mají snižovat stres, zkrátka nedostanete.

Bentayga modelového roku 2024 je k dostání už jen s šestiválcovým hybridem či osmiválcovou jednotkou. Absenci dvanáctiválce má vykompenzovat více luxusu na palubě. To jistě zabere. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

