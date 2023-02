Nejzajímavější čínský ničitel Octavie už má svou první evropskou cenu, Škodě jde přímo po krku před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud máte pocit, že Číňané tak nějak náhodou prodávají auta jako Škoda Octavia a někteří z toho v Česku dělají drama, mýlíte se. Cenová politika ukazuje, že přinejmenším Changan chce kupce Octavie. Za o fous nižší ceny jim nabídne zásadně víc.

Nechceme se opakovat, v obchodě ale vždy platí jedno - jakmile pustíte zákazníka ze zřetele, vždy nakonec prohrajete. Ztrátu přízně koncových uživatelů toho či onoho produktu lze docela dlouho zastírat za pomoci různých přerozdělovacích mechanismů, firemních nákupů a spousty jiných obezliček, pokud ale na konci není spokojený uživatel, který vůz tak či onak platí (ani zaměstnavatel vám nedá auto zdarma, musíte si na něj vydělat svou prací), dožene vás to.

Jsme přesvědčeni, že Škoda pustila zákazníky ze zřetele, orientuje se primárně na plnění jiných, řekněme „netržních” cílů. A firmu to dohání. Může se pokusit svádět svůj úpadek z posledních let (ztráta přibližně 500 tisíc ročních prodejů) na kde co, faktem ale je, že její primární problém je ztráta konkurenceschopnosti zejména na některých trzích. Pro část klientely už nenabízí dostatečně dobré zboží za dostatečně dobré ceny. A prohrává.

Její největší nebezpečí nepřichází z Evropy, neboť tady prakticky všichni jedou na stejné lodi, ale z Číny. Tamní automobilky nejsou svázány tolika omezeními, nemusí si dávat nesmyslné závazky z hlediska přechodu na elektromobilitu bez ohledu na přání kupců a mohou nadále nabízet racionálně orientované modely nabízející zajímavý poměr výkonu a ceny. A dělají to stále lépe. Asi pořád ne tak dobře jako Evropané, onen poměr je ale nyní u čínských a evropských aut tak odlišný, že lidé raději ustoupí z některých svých požadavků, než aby platili stále vyšší ceny za auta, která nepředstavují žádný dramatický pokrok ani proti 10 let starým předchůdcům.

To všechno umetá cestu cestu Číňanům, kteří nebudou otálet, aby se po ní vydali. V posledních letech tak za velkou zdí vzniklo hned několik velmi úspěšných konkurentů Škody Octavia, která v Číně bývala bestsellerem. Už není, násobně ji překonavá hned několik soupeřů, z nichž ten nejzajímavější si říká Changan UNI-V. Psali jsme o něm několikrát, naposledy nedávno, když se ukázalo, že se v Číně prodává 45krát lépe než Škoda, on se ostatně prodává násobně lépe než všechny Škody dohromady. A končili jsme s tím, že v Evropě bude k mání už během prvního kvartálu tohoto roku.

Nemuseli jsme čekat déle než do začátku února, aby se to stalo. Changan před pár hodinami oznámil, že rozjíždí prodej tohoto auta v Rusku, kde s ním zkusí uspět dříve, než se vydá na další trhy. Je to podle nás dnes největší sok Octavie, neboť dobře vypadá, má solidní techniku, bohatou výbavu a nestojí nesmyslné peníze.

Abychom byli konkrétní, dodejme, že jde o 4 680 mm dlouhý, 1 838 mm široký a 1 430 mm vysoký liftback s rozvorem 2 750 mm. Jeho vzhled působí docela dravě a připomíná spíše moderní Audi než vozy tuctových značek. V interiéru zaujme opravdu velkým digitálním přístrojovým štítem se třemi obrazovkami, infotainmentem nejen s dotykovým ovládáním, nechybí věci jako pádla řazení pod volantem či moderní výdobytky typu Apple Carplay.

Pod kapotou vozu najdeme v základu motor 1,5 TGDI zvaný BlueCore, který generuje výkon až 181 koní, jenž přes 7stupňovou dvouspojkovou převodovku (s mokrými spojkami) míří na přední kola. K dispozici jsou voliče jízdních režimů Eco, Norm nebo Sport, podle nichž bude vůz mít blíže buď kombinované spotřebě 6,2 litru benzinu na 100 km nebo maximální rychlosti 205 km/h. A to je k dispozici ještě dvoulitrové turbo s 225 kobylami.

V Rusku se tohle auto začne prodávat s bohatou základní výbavou zahrnující mimo jiné elektrické sedadlo řidiče, obložení interiéru perforovanou kůží, adaptivní tempomat, kamerový systém s 360° pohledem na auto, dálkový start motoru a pochopitelně i spoustu obvyklejších bezpečnostních a komfortních prvků od sady elektronických jízdních asistentů přes 8 airbagů až po věci jako automatická klimatizace. Není to tedy skutečně žádné „holátko”.

Tohle auto se začalo v Rusku prodávat od 2 629 900 RUB, což je přepočtem podle stále umělého kursu rublu nemalých 815 tisíc Kč, tedy o hodně víc než v Číně. Spíše než na to je ale třeba se dívat na nabídku Changanu optikou konkurence, zejména pak té od Škody. Ta sice nová auta do Ruska nevozí ani je tam nevyrábí, ze skladu je ale dál prodává a Octavie stojí v zemi od 2 613 000 RUB. To je ovšem cena v ceníku, reálně dnes nekoupíte u dealera jedinou Octavii pod 2 660 000 RUB a není jistě náhoda, že Changan startuje na prakticky stejné, o něco nižší cifře.

K tomu je třeba říci, že základní Octavie je v Rusku „holátko” s motorem 1,6 bez turba o 110 koních a pětistupňovém manuálu, to se s UNI-V vůbec nedá srovnat. Vůz se tak prodává za cenu srovnatelnou s ekvivalentem někdejší (dnes nedostupné) Octavie 1,0 TSI, ale v podstatně lepší technické i výbavové specifikaci. Nakonec k němu automaticky dostanete i záruku na 5 let a 150 000 km. Kdyby Changan podobnou politiku uplatnil u nás, bude stát UNI-V bezpečně pod 500 tisíc Kč se vším zmíněným. Jak by na to Škoda chtěla odpovědět jinak než vyvěšením černých vlajek, nemáme tušení.

Očekávané se stalo skutkem, Changan UNI-V vstoupil do prodeje v Evropě. V Číně Škodu Octavia prodejně dokonale drtí, v Rusku je k mání za srovnatelné peníze, ovšem v nesrovnatelně vyšších specifikacích. Jak moc úspěšný bude - a kde všude se ještě objeví - ukáže až čas. Foto: Changan

Petr Miler

