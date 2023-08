Nejzajímavější čínský soupeř Škody drtí ruský trh s auty, meziročně roste o 3 000 procent i díky jeho Octavii před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

Není to překlep ani jiná mýlka, nová čínská značka na své první velké západní štaci okamžitě boduje a meziročně roste víc jak 30násobně. Její auta jsou zkrátka atraktivní, praktická i levná. Takové bývaly i škodovky, kterým cíleně konkuruje.

Ruský trh s auty už jistě zažil lepší časy, červencová čísla ale - upřímně řečeno - nevypadají vůbec zle. Někdejší data asociace AEB jsou dále nepoužitelná, neboť některé klíčové značky toto sdružení opustily, agentura Avtostat ale na základě čísel o registracích nových vozů informuje o 95 654 prodaných autech za sedmý letošní měsíc. To je 2,7krát víc než loni dle stejných dat, což má samozřejmě důvod v loňské bídné statistické základně, ani ve srovnání s rokem 2021 (134 640 aut) ale toto číslo nevypadá tragicky.

Že se ruský automobilový trh opět hýbe, způsobili hlavně agresivní Číňané. Ti na trh hrnou jednu novinku za druhou za zajímavé ceny a v nejlepší desítce značek mají už šest pozic - zbytek krom Lady tvoří Toyota a Korejci, kteří v zemi dál působí alespoň tak, jak za stanovených sankcí mohou. Rychle tedy rostou všechny významné čínské značky, zejména Chery, Geely a Haval jsou meziročně o stovky procent výš. I mezi úspěšnými soky ale září jako meteorit čínský Changan, který z roku na rok vyrostl o neskutečných 3 005,3 procenta, prodává tedy víc než 30násobek aut, která prodal loni.

Je to pozoruhodný výsledek, Changan totiž v Rusku nebyl a není nováčkem. Opakovaně jsme uváděli, že jeho nové vozy jsou velmi atraktivní a na trhu mohou způsobit spoušť. Děje se to, a to i díky Changanu UNI-V, novém čínském liftbacku, který se v Číně prodává teprve od loňského roku s jasným cílem sebrat poslední zbytky zákazníků Škodě Octavia. Ta se svého času prodávala za velkou zdí po statisících kusů za rok, loni nedosáhla ani na 10 tisíc ročních prodejů. A letos stále neoslovila ani tisícovku kupců.

O zákazníky ji připravila právě auta jako UNI-V, tedy moderně střižené, technicky zajímavé a bohatě vybavené vozy, které se prodávají za zlomkové ceny. Bylo otázkou, zda Číňané budou s to napodobit tento příběh i jinde, minimálně v Rusku se jim to očividně daří. Také tam měla Octavia spoustu věrných kupců, dnes už je to skoro jedno, neboť Škoda to tam zabalila. Changan tak má cestu k úspěchu umetenou a využívá toho měrou vrchovatou.

Původně jsme si říkali, že s cenami poblíž někdejší úrovně Octavie to bude UNI-V o dost těžší než v Číně, kde se prodává v přepočtu od asi 334 tisíc Kč, přestože po technické i výbavové stránce nabízí podstatně víc. Ale nakonec to není tak úplně pravda. UNI-V dnes v Rusku začíná na 2 829 900 RUB, což je asi 650 tisíc Kč. Je třeba jedním dechem dodat, že jde o štědře specifikovaný základ a vyšší verze už nenabízí o mnoho víc. Motor se 181 koňmi, automat, LED světla, 18" litá kola, 360° parkovací kamera, kombinované čalounění interiéru, vyhřívaná a ventilovaná sedadla vpředu, panoramatická střecha, ABS, ESP, hlídání tlaku v pneumatikách, šest airbagů, hlídání mrtvého úhlu, multimediální systém s 10,25" displejem, bezklíčový vstup a start, bezdrátové nabíjení telefonů, to a mnohé další je v Rusku standardem. Přesto je to dost na Rusko a dost na relativně neznámou čínskou novinku.

Navzdory tomu je z auta okamžitě hit, který oslovuje přes tisíc kupců měsíčně a hlavně to vystřelilo značku 5 248 prodaným vozům za červenec. Auto prodejně ihned téměř vyrovnalo nejžádanější SUV značky (UNI-K) a Changan podle svých slov očekává, že UNI-V se letos stane jeho prodejní jedničkou. Proč si myslet, že takový vůz nemůže uspět i v EU? Věříme, že stát by u nás mohl mezi 400 a 500 tisíci Kč v momentě, kdy nabídne víc než Octavia startující nad hranicí 600 tisíc korun. To by mu i tady mohlo zajistit rychlý nástup, nemyslíte?

Changan UNI-V je v Rusku ihned hitem a celou značku táhne k ohromným meziročním růstům. Proč si někdo myslí, že nezaboduje i v zemích EU? Foto: Changan

Zdroje: Avtostat, Changan

Petr Miler

