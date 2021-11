Nejzajímavější Kia dneška končí bez nástupce, nahradit ji má úplně jinak pojatý vůz před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Celkem chápeme, že automobilka nechce jasně říci, že její mnohými uznávaný model skončí a místo něj nebude nic. Ovšem, když už chtěla vykreslit jiný model jako nepřímého pokračovatele, měla si vybrat něco jiného než elektrický crossover.

V roce 2011 Kia na autosalonu ve Frankfurtu ohromila konceptem GT. Za tímto názvem se skrýval sedan se zadními „sebevražednými“ dveřmi, pohonem zadních kol a přeplňovaným 3,3litrovým šestiválcem pod kapotou. Korejci tehdy naznačili, že následovat by mohla sériová verze, v důsledku čehož se značka rázem ocitla v hledáčku nadšenců. Nicméně ti se museli obrnit trpělivostí, neboť produkční Stinger GT dorazil až v roce 2017. Dveře otevírané proti směru jízdy pak sice postrádal, výkonná jednotka i roztáčená zadní náprava mu však zůstaly.

Kia loni Stinger modernizovala, byť jen na korejském trhu. Letos jsme se dočkali i vylepšení v Evropě, stejně jako nový modelový rok dorazil také do Států. Největší změnou je zcela nové logo na přídi, výkon šestiválcového motoru pak vzrostl jen nepatrně, a to z 370 na 373 koní. Nabídku dále rozšířilo nové 2,5litrové provedení, jenž disponuje 304 koňmi, tím ale práce korejské značky skončila. Místo dalších modifikací již dorazily jen poněkud smutné zprávy, které zmiňovaly možný konec tohoto modelu bez jakéhokoli nástupce.

Teď už je bohužel jasné, že Kia s žádným nástupcem skutečně nepřijde. Potvrdil to šéfdesignér značky Karim Habib a otázkou zůstává už jen to, kdy přesně Stinger skončí. Korejská média zmiňují již druhý kvartál příštího roku, britský Autocar spojuje zastavení montážních linek s lety 2023 či 2024. To se zdá být pravděpodobnější, finální slovo ale pochopitelně bude mít samotná automobilka. Zajímavější ale je, jak se Habib k samotnému konci vozu postavil.

Podle něj se jeho nástupcem stane model EV6, tedy elektrický crossover, který nemá se sportovním sedanem s motorem V6 a pohonem zadních kol společného vůbec nic. „Duch Stingeru s námi zůstává a zůstane. Rád říkám, že EV6 má v sobě geny GT. Uděláme z něj verzi GT a to má Stinger v sobě,“ uvedl poněkud odvážně Habib. Ten pak dodal, že pro Kiu „šlo o přelomový model, který nám otevřel zcela nové perspektivy. Kia tak nyní může být vnímána jako značka vyrábějící sportovní a precizní řidičská auta. A EV6 v současné době dělá něco podobného.“ To nám zní skutečně absurdně.

Je sice hezké, že EV6 GT disponuje 585 koňmi a zvládá stovku za 3,5 sekundy, což je hodnota, od které je 4,9sekundová akcelerace Stingeru GT značně vzdálená. Nicméně schopnosti vozu nikdy neurčovala pouze jediná disciplína, charakterově jde o úplně jiné stroje. Otázkou je pak navíc její cena, která zatím není známa, neboť provedení GT dorazí až v příštím roce.

Momentálně EV6 startuje na 1 180 980 Kč, nicméně v té chvíli má pod kapotou jen 170 koní. Stávající vrchol v podobě verze GT-Line jich pak do vínku dostal 325, za které si české zastoupení účtuje 1 481 980 Kč. Stovku ale takové provedení zvládne až za 5,2 sekundy, přičemž maximum činí 188 km/h. To je na duchovního nástupce Stingeru GT, jenž vychází na 1 449 980 Kč a maximálně zvládne 270 km/h, pořád málo.

Šéfdesignér Kie Karim Habib má dojem, že EV6 GT bude nástupcem Stingeru GT. S tím nelze souhlasit snad ani v nejrůžovějších snech. Foto: Kia

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.