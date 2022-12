Nejzajímavější moderní Korejec končí bez nástupce, máte poslední šanci uzmout jeden z posledních kusů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Už nějakou chvíli si o tom štěbetali vrabci na střechách výrobních hal a bohužel nelhali. I když naše srdce pro tento model vyloženě nehořela, pořád je tím nezajímavějším, co šlo u Kie koupit. Brzy nebude.

Kia běžně loví jen mezi lidmi, které bychom označili za uživatele aut, výjimka se ale čas od času najde. Jednou z nich je model Stinger ve verzi V6, který jakožto vlajková loď značky dokáže oslovit i zákazníky běžně lovící spíše v prémiových vodách. S oním šestiválcovým motorem pod kapotou dokáže zrychlit na stovku za 5,4 sekundy a zvládne i 270 km/h, což je teritorium Audi či BMW.

Bohužel, ne všechno je na tomto autě tak dobré jako jeho koncepce či dynamika v přímce, a tak se i přes nižší cenu než u německé konkurence stalo se základem stojícím 1 479 980 Kč příliš velkým soustem pro kohokoli. Davy tedy sportovně laděný sedan od svého debutu v roce 2017 rozhodně neoslovoval, na to by bylo potřeba dvou či možná i tří generací. Během delšího pobytu na trhu by totiž zvládl přesvědčit i dosud nerozhodnuté. Jak jsme ale naznačovali již dříve, Korejci nástupci nedali zelenou. Místo toho šestiválcový sedan posílají na věčnost.

Kia zatím nezmínila, kdy přesně sjede z montážních linek poslední kus. Momentálně nicméně představila novou limitovanou edici Tribute, která bude k mání pouze v tisíci kusech. Kolik aut zamíří do Států, kolik do Evropy a kolik zůstane na domácím trhu, je zatím ve hvězdách. Stejně jako cena. Korejci nicméně v tiskové zprávě uvedli, že novinka „skládá hold dechberoucímu modelu, jehož výroba se blíží ke konci“. Odchod tedy máme potvrzený i z patřičných míst.

Je to opravdu smutné, zvláště při pohledu na nástupce. Kia EV6 GT totiž sice disponuje vyšším výkonem a chlubí se i lepší dynamikou, zároveň však přiznala, že elektromobil oslnivých hodnot nedosahuje za všech okolností. Jeho baterie pak na mnoho reálných kilometrů nevydrží, jejich dobití navíc zabere věčnost. Vedle toho s šestiválcem jste mohli letět stále stejně až do poslední kapky benzinu, přičemž dotankování nádrže bylo dílem okamžiku.

Nejsme přitom sami, kdo takto smýšlí, třeba v Austrálii vzali zákazníci po prvních spekulacích o konci modelu showroomy útokem. Jen za letošní rok tak prodeje vůči loňsku vylétly nahoru o desítky procent. V dubnu si pak pro Stinger přišlo dokonce o 203,8 % více zájemců, což tamní zastoupení oslavuje pomalu dodnes. Dá se proto předpokládat, že finální tisícikusová edice bude rozebrána rychle.

Provedení Tribute přitom mnoho nového nepřiváží, od ostatních variant se bude lišit hlavně novou matně šedou barvou Moonscape. Mimo ni nicméně klientela bude moci sáhnout i po odstínu Ascot Green. S oběma pak bude kontrastovat černá, která se objeví na krytech zpětných zrcátek, 19palcových litých kolech a třmenech brzd Brembo. Uvnitř pak nebude chybět hnědé kožené čalounění Terracotta či karbonové dekory.

Zajímavým detailem je výšivka vosy na hlavových opěrkách, jenž koresponduje s názvem vozu (v překladu žihadlo). Tím nicméně veškeré novinky končí, pod kapotou pak zůstává vše při starém. O změny tu ale nejde, podstatné je spíše to, že nová verze představuje vůbec poslední šanci, jak Stinger jako nové auto pořídit.

Stinger Tribute se vůči dosavadním modelům liší jen v detailech či novým matným lakem. Podstatné je hlavně to, že představuje finální tečku za výrobou tohoto sedanu. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

