Někde diesely i teď získávají na vážnosti, frčí modely populární i v České republice před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Renault

Automobilky se obvykle jen předhánějí v predikcích, kdy se za naftovými motory zavře voda, ne všude ale panuje taková atmosféra. Možná překvapivě v Rusku se jim daří stále lépe.

Doba dieselová se zdá být u konce a podle nás je to škoda. Jako nadšenci máme daleko k tomu preferovat naftové motory, současně ale jako lidé obdivující techniku nemůžeme nežasnout nad jejich efektivitou. Jak říká jeden z kolegů z redakce, s benzinovým motorem se musíte snažit, abyste jeli úsporně, s tím naftovým se musíte snažit, aby měl vysokou spotřebu. A když se zejména v poslední dekádě podařilo vyřešit prakticky všechny problémy s jejich emisemi škodlivými přímo i nepřímo, proč se jich zbavovat zrovna teď?

Nicméně EU se k nim postavila zády, Amerika pro ně nikdy nehořela a dalších bašt zájmu o ně není mnoho. Nepatří mezi ně ani Rusko, kde byly nafťáky dlouho téměř nepoužitelné kvůli nízkým zimním teplotám, i v tomto ohledu se ale podařilo většinu potíží vyřešit. A pokud natankujete včas správné palivo, ani ruská zima vás nepřekvapí.

Tak se stalo, že zatímco jinde ve světě zachází diesely na úbytě, v Rusku prosperují. Z téměř nulového podílu na trhu se posunuly až k současným skoro 8 procentům, které si připsaly za první letošní kvartál. Na jednu stranu je to pořád velmi málo nic, i na trhu s 346 500 prodanými vozy za první tři měsíce jde asi o 28 500 aut, jde ale o pozitivní trend, který může dále pokračovat. Neboť i přes neochotu dále nabízet tyto motory v Evropě se k nim v Rusku ani výrobci zády nestaví.

Vidět je to třeba na novém Renaultu Duster, který původně vůbec diesel dostat neměl a nakonec ho dostal. A Renault nemůže litovat - právě Duster je s 2 378 letos prodanými vozy a podílem 32,7 % na odbytu celého modelu vládcem ruského trhu s nafťáky. Navíc meziročně roste o 70,5 %. Dobře si vede i další u nás populární model, Škoda Kodiaq, jejíž odbyt nafťáků roste oproti roku 2020 o 55,9 %. Je to tedy hájemství SUV, jak jinak, mezi nimiž jsou „relativními králi” hlavně velké modely jako Toyoty Land Cruiser 200 a Prado a BMW X5, X6 a X7, ty se skoro s ničím jiným než diesely neprodávají.

Je to pozoruhodný stav, který vám nejlépe popíše grafika níže. V ní si všimněte jediného klasického osobního modelu mezi SUV, BMW řady 5, i to se v Rusku z více jak 80 procent prodává s dieselovým motorem. To bude také důvod, proč BMW odmítá skončit s diesely a říká, že i po roce 2030 budou na řadě míst světa znamenat hodně. Rusko může být jedním z nich - pokud jej tak masivně preferují kupci větších bavoráků, proč by nad nimi měl ohrnovat nos kdokoli jiný? Jejich tržní podíl může snadno vystoupat i do desítek procent.

Diesely v Ruskou nezachází na úbytě, právě naopak. Mají už skoro 8procentní podíl na trhu, u některých modelů jejich odbyt masivně roste a jiné se prodávají pomalu jen s nimi. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Avtostat



Nejprodávanějším dieselem v Rusku je Renault Duster. Ten už vůbec s naftou neměl být prodáván, Renault si to ale nakonec rozmyslel a zjevně dobře udělal. Foto: Renault

Zdroj: Avtostat

Petr Miler