Někdejší bestseller Fordu skončí bez nástupce jako propadák, zavřou i továrnu, kde se dnes vyrábí

Tohle je skutečně smutný příběh, kdy necelé čtvrtstoletí stačilo k tomu, aby se z auta vyhledávaného téměř všemi stal vůz nezajímající skoro nikoho. Nezdar přinese nejen jeho smutný konec, ale i zavřenou továrnu a propouštění.

Není žádným tajemstvím, že Evropská unie chce nařídit elektromobily všem v co možná nejbližším termínu. Je otázkou, jak moc bude její tlak úspěšný, když se Německo hodlá postavit proti, dá se nicméně předpokládat, že i kdyby došlo na požehnání jiných řešení vedoucích ke snižování emisí, budou bateriová auta tak jako tak tlačena do popředí všemi prostředky. Mnozí výrobci tyto záměry nejen schvalují, ale dokonce zachází ještě dál, ať už zákazníci chtějí cokoli. Mezi takovými je i Ford, což může udivit. Když si ale do celé rovnice zařadíme poslední novinky, vychází najevo, proč se modrý ovál rozhodl brojit proti zákazníkům. Sám o sobě se totiž na volném trhu nezvládá prosadit.

Ještě před dvaceti lety měl přitom našlápnuto k tomu, aby se na starém kontinentu stal vůbec nejúspěšnější automobilkou. Nešlo jen o vlastní produkty, mezi nimiž vynikaly hlavně Fiesta, Focus, Mondeo či Transit, ale i o značky, které tato automobilka vlastnila. Pod modrý ovál totiž spadal Aston Martin, Jaguar, Land Rover a Volvo. Toto impérium se však posléze rozpadlo jako domeček z karet a z někdejších bestsellerů jsou spíše propadáky. Mondeo tak již není součástí evropské nabídky. A jak to vypadá, stejný osud potká i Focus.

Nástupce Fordu Escort byl v první generaci představen v roce 1998 a okamžitě bodoval u odborné i laické veřejnosti. Nejinak tomu bylo i u nástupce, v případě třetí generace se však kdysi dobře promazané soukolí začalo zadrhávat. Automobilka se totiž rozhodla, že sjednotí evropskou verzi s těmi mezinárodními. To ovšem znamenalo, že jedno auto muselo rázem začít vyhovovat hned několika kontinentům. Stalo se tak přesně to, co se stát muselo a registrace začaly pozvolna klesat.

Je pochopitelně třeba dodat, že na prodejích se projevil i odklon publika směrem k SUV. Tomu však čelí i ostatní výrobci, často však s daleko větším úspěchem. Pro Ford mělo jít o varování, aby věci dal do pořádku a v případě čtvrté generace se maximálně vynasnažil. Automobilka však zareagovala vyřazením základních úrovní výbavy a představením luxusního stupně Vignale. Zákazníkům se ovšem vyšší výdaje nepozdávaly, stejně jako byl kritizován i poměrně divoký design.

Jak vše dopadlo, nejlépe ilustruje loňský rok. Prodaných 101 066 exemplářů je historické minimum, hůře bylo už jen v onom roce 1998, kdy byl ovšem Focus k dostání jen po několik málo měsíců. Letos jsou pak registrace dokonce ještě nižší, a je tak dost možné, že někdejší bestseller podruhé v kariéře nepřekoná ani metu 100 tisíc prodaných aut.

Že se to skutečně může stát, dokládají i nejnovější informace německého listu Automobilwoche. Dle něj bude totiž od 29. srpna výrazně zredukována výroba, půjde však jen o první krůček vedoucí ke konci někdejšího bestselleru. Nejpozději v roce 2025 má totiž Focus skončit úplně, a to navíc bez přímého nástupce. To je velmi špatná zpráva pro zhruba 4 600 lidí, kteří pracují v továrně v německém Saarlouis, kde se tento model vyrábí, a pro něž značka už nebude mít uplatnění, rozhodně ne pro všechny z nich.

„Pro továrnu v Saarlouis hledáme různé alternativy, mezi něž spadá i případný prodej jiným výrobcům. V našich plánech se nicméně zatím nevyskytuje žádný další model, který by byl vyráběn v Saarlouis,“ uvedl k věci šéf evropské divize Fordu Stuart Rowley. Ten zároveň přiznal, že ne všichni zaměstnanci budou moci najít uplatnění jinde, za čímž stojí tím i její v úvodu zmíněná touha po elektrifikaci.

„Realitou je, že na výrobu elektromobilů je třeba méně lidí,“ dodal dále Rowley a potvrdil tak, že propouštět se skutečně bude. Navíc dokonce ve větším měřítku, neboť značka si nehodlá ponechat ani všech šest tisíc lidí, kteří pracují v její továrně ve španělské Valencii, kde se vyrábí Kuga, S-Max a Galaxy. O produkty Fordu je tedy stále menší zájem na všech frontách, načež je pochopitelné, že značka rozhodnutí EU vítá.

Ford Focus aktuálně startuje na 515 900 Kč, za to však dostáváte benzinový litrový tříválec. Pokud byste zatoužili po 1,5litrovém turbodieselu, již musíte z peněženky vylovit 730 900 Kč. Není tedy divu, že zákazníci příliš nejásají nadšením, zvláště když sáhnout nyní mohou jen po kombíku. Foto: Ford

