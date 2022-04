Někdejší superhit Fordu potichu skončil jako totální propadák, nevysloužil si ani pořádnou tiskovku před 5 hodinami | Petr Prokopec

Po 29 letech a milionech prodaných aut by si někdejší páteř prodejů modrého oválu zasloužila snad trochu víc než pár smutných fotek posledních vyrobených kusů. Přesně tak ale Mondeo končí, loni neoslovilo ani 13,5 tisíce Evropanů.

Pondělí 4. dubna 2022 bude stoprocentně zaneseno do historie Fordu, ne však zrovna v pozitivním duchu. Jak za automobilku potvrdil technik Federico Ertl, z montážní linky ve španělské Valencii sjel vůbec poslední produkční exemplář kdysi nadmíru populárního modelu Mondeo. A je to všechno, co na toto téma zaznělo. Žádná pořádná tiskovka, žádné pořádné rozloučení, žádné ohlédnutí za historií, jen velmi improvizované sbohem za pomoci dvou fotek.

Na jednu stranu je to smutné, na tu druhou lze ale Ford docela dobře chápat. Mondeo zažilo strmý pád z vrcholu popularity až na samotné dno a místo toho, aby se automobilka s vozem pokusil něco udělat - zejména jeho poslední generaci jsme po jejím příchodu na trh ostře kritizovali -, si vylévala vztek na novinářích, kteří nastavovali zrcadlo realitě. Tu ale Ford nezměnil a ze svého někdejšího prodejního hitu postupně udělal naprostý propadák, až se rozhodl s ním skončit bez jakéhokoli nástupce.

Začátky byly úplně jiné. Modrý ovál se svým prvním „světovým vozem“ přišel v roce 1992 jako s náhradou za stárnoucí Sierru a doufal, že u publika dosáhne stejné obliby, jaké se kdysi těšil ikonický Model T. To se jí zpočátku povedlo na výbornou, auto se prodávalo po statisících za rok jen v Evropě a pět let po svém debutu Mondeo na starém kontinentu dosáhlo na 322 716 registrací.

Jakmile se na trh dostal Focus první generace, přesunula se část publika právě k tomuto bestselleru, Mondeo si ale drželo vysokou úroveň. Ještě v roce 2002 oslovilo čtvrtmilionu lidí. V ten moment již byla na trhu druhá generace, která byla odhalena v říjnu 2000. Jakkoliv pro mnohé jde dokonce o generaci třetí, neboť facelift té první v roce 1996 byl opravdu značný. Mondeo přitom mimo jiné zhublo o podstatných 16 kilogramů, což napomohlo snížení spotřeby. Ještě větší vliv měla dieta na jízdní vlastnosti, v souvislosti s Fordem se tak začalo mluvit o nové automobilové Svaté trojici, kterou představovalo dokonalé řízení, řazení a podvozek.

S druhou generací zároveň narostl sportovní kredit Fordu, a to hlavně díky verzi ST220, která dostala do vínku nově vyvinutý třílitrový šestiválec. Tato pohonná jednotka byla přitom ve své době jednou z nejlepších na světě, za čímž stojí mimo jiné její kořeny. Původní vývoj měla totiž na starosti Mazda společně se Suzuki, kterým navíc ještě pomáhalo Porsche. Ford pak navíc u své verze přizval do party Cosworth, s jehož pomocí se dostal na 226 koní.

S daným rodokmenem přitom není překvapivé, že motor nakonec vyfasoval i Aston Martin. Nešlo nicméně o šestiválec, Britové totiž pod taktovou Fordu spojili dva bloky dohromady a přihodili nové hlavy či hřídel. Vanquish první generace tak byl rázem i prvním modelem Astonu Martin, jenž se nabízel s dvanáctiválcem. Mimo to se ovšem ve Státech motor dočkal i dvou extra válců a zvýšení objemu na 3,4 litru, přičemž jej používal Taurus SHO.

Vraťme se ale zpátky k Fordu Mondeo, jehož pád do jisté míry odstartoval s příchodem třetí generace v roce 2007. Ve srovnání s předchůdcem totiž novinka nabrala zhruba 100 kilogramů. Automobilka zároveň poslala k šípku onen šestiválec a na vrchol poslala pouze 2,5litrový pětiválec. Ten sice disponoval 220 koní, ovšem charakter vozu se již změnil. Ford totiž začal upřednostňovat komfort, v důsledku čehož podvozek i řízení ztratily na ostrosti.

Mondeo ale ještě chvíli žilo ze své slávy, do konce první dekády nového milénia mohlo počítat s přízní alespoň více jak 100 tisíc Evropanů za rok. Od roku 2009 ale prodeje klesaly a opravdu smrtící ránu zasadila reputaci Mondea generace čtvrtá, která se pod názvem Fusion představila v Americe již v roce 2012. Její cesta přes oceán pak zabrala skoro tři roky a na starý kontinent přesto dorazila v nekonkurenceschopné podobě.

Zbytek příběhu znáte - v roce 2018 spadly prodeje poprvé pod hranici 50 tisíc kusů, loni už jich nebylo ani 14 tisíc. Ford sice může říkat, že stále populárnějšími se začala stávat SUV, to je pravda, konvenční sedany a liftbacky střední třídy ale nezastínila tak, aby přišla o více jak 95 % svých prodejů, to je jen případ Mondea. Ford ale dále tento vůz bude nabízet jen v Číně, na starém kontinentu už vedle SUV prodává z normálních aut už jen Focus a Fiestu. I těmto modelům ale prodej povážlivě klesají, a tak i ony mohou snadno skončit bez nástupce.

Toto jsou poslední vyrobené Fordy Mondeo, konec éry tohoto modelu automobilka odbyla dvěma fotkami a pár řádky od technika španělské továrny. Foto: Ford



První generace Fordu Mondeo byla přitom naprostým hitem, i díky verzi ST200 osazené 2,5litrovým šestiválcem. Foto: Ford



Ta poslední se naopak stala naprostým propadákem, zejména proto, že šlo o přepracovaný americký Fusion, který náročnější evropské publikum nedokázal oslovit. Foto: Ford

