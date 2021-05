Někdejší superhit Fordu se loučí jako totální propadák, už ho nekupuje skoro nikdo před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Když se automobilky rozhodnou ukončit život po léta oblíbeného modelu, nezřídka to vede k vzedmutí poslední vlny zájmu ze strany loajálních kupců. V případě Fordu Mondeo už ani takových zjevně moc není.

Svého času byl Ford Mondeo ikonou, po které šly statisíce motoristů. Nejlépe to dokládají prodejní statistiky, dle kterých v roce 1997, tedy krátce po představení faceliftu první generace, bylo jen v Evropě zaregistrováno 322 716 nových aut. Jednalo se o vrchol, po kterém to s Fordem Mondeo šlo jen z kopce, po více jak dekádu se ale dál držel velmi vysoko. Po odchodu druhé generace v roce 2007 ovšem přišel zlom, po němž tento model třel stále větší bídu.

Ford z něj může vinit jen sám sebe. V případě prvních dvou generací byly karty jasně rozdány, spíše než na komfort a luxus v interiéru se Mondeo zaměřovalo na potěchu řidiče. Poté se ale Ford rozhodl přehodit výhybku a s příchodem třetí generace si začal hrát na luxus. Jenže to zákazníci nechtěli a výsledkem byl klesající zájem. Dokládá to i to, že vůbec naposledy bylo v Evropě prodáno přes 100 tisíc aut v roce 2009.

Pád až na dno přišel v letech 2013 a 2014, tedy v období, kdy se ona třetí generace loučila a Evropané marně čekali na tu čtvrtou - tehdy bylo prodáno pouze 50 180, respektive 45 405 aut. Ani nová generace ale spásu nepřinesla - před sedmi léty, kdy šlo ještě o běžně neprodávanou novinku, jsme vůz v testu označili za stín své vlastní minulosti a klienti to evidentně nevnímali jinak.

Prodeje tak po příchodu nové iterace sotva vzrostly a malý obrat dlouho nevydržel. Loni tak bylo prodáno pouhých 21 222 aut a není divu, že Ford tohle trápení ukončil. Vůz se bude prodávat ještě do března roku 2022 a pak scénu opustí bez jakéhokoli přímého i nepřímého nástupce - jméno Mondeo prostě zmizí z nabídky, to sám Ford už potvrdil.

Leckdo by v takové situaci mohl čekat závěrečné vzepětí, to se u končících aut ikonických jmen stává často. Lidé zkrátka chtějí ještě nějaký ten pátek „to své” Mondeo dál mít, jak se ale nyní ukazuje, za neodmyslitelný kus svého života už tohle auto nepovažuje skoro nikdo. Vůz tak letos hrdě pokračuje v krasojízdě rovnou do pekel.

Za první letošní kvartál se tak ani jednou neprodalo více než 1 620 aut za měsíc v celé Evropě. Celé čtvrtletí tak uzavřelo Mondeo s bilancí 4 149 vozů, což je neskutečně málo. A i v březnu, kdy odbyt prakticky všech aut vyletěl meziročně nahoru, šel kdysi populární Ford ke dnu - téměř z ničeho tedy dál klesal. Je to velmi smutný konec celkově smutného příběhu a jsme docela zvědavi, zda Američané dodrží slib a auto budou dále prodávat ještě po celý rok. S těmito čísly si to moc nedovedeme představit, to by byl velmi nedůstojný skon.

Ford dal Mondeu poslední ránu už loni, když s další modernizací velmi omezil jeho nabídku. Poslední jeho šancí měl být prodej do března 2022, nejsme si ale nyní jisti ani tím, zda s námi zůstane byť jen do té doby. Foto: Ford

Zdroje: JATO Dynamics, Ford

