Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette

Uvážíme-li, jak moc je Corvette dlouhodobě úspěšným autem, je skoro neuvěřitelné, že se žádný jiný velkosériový výrobce o nic podobného nepokusil. Korejci teď chtějí tuhle hozenou rukavici zvednout, je ale otázkou, jak moc dokážou napodobit poměr hodnoty a ceny originálu.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette

/

Foto: Genesis

Uvážíme-li, jak moc je Corvette dlouhodobě úspěšným autem, je skoro neuvěřitelné, že se žádný jiný velkosériový výrobce o nic podobného nepokusil. Korejci teď chtějí tuhle hozenou rukavici zvednout, je ale otázkou, jak moc dokážou napodobit poměr hodnoty a ceny originálu.

S příchodem osmé generace Corvette vstoupil Chevrolet na dříve neprobádané území jím dobytého kontinentu. Automobilka se na jednu stranu držela osvědčeného receptu, tedy snahy nabídnout sporťák s pořádnými motory za relativně lidovou cenu, osmiválec ale tentokrát přesunul za hlavy cestujících. To pochopitelně omezilo zavazadelník, který byl dříve na poměry supersportů nevídaný, omezena byla také nabídka převodovek, naopak cenové rozpětí se rozšířilo. Nebylo tedy jasné, jestli Corvette C8 zaboduje, dnes už ale víme, že vznikl další hit, jakému není rovno.

Chevrolet takto v podstatě totiž vyrobil své vlastní osmiválcové Ferrari s motorem uprostřed, které ovšem nabídl za mnohonásobně nižší cenu. Protože má navíc základní Corvette atmosférickou jednotku, zní dokonce lépe než italský originál. Platí to pak i pro varianty Z06 a ZR1, jakkoli druhá zmíněná již disponuje dvakrát přeplňovaným osmiválcem. Ten je sice méně zvučný, ale na druhou stranu vše kompenzuje 1 079 koňmi výkonu.

Ani tyto verze vás přitom nezruinují, což se odráží na opravdu vysokém zájmu. Chevrolet ostatně již dříve uvedl, že počet letošních objednávek ZR1 převýšil dostupné výrobní kapacity, a tak si řada zájemců bude muset počkat nejen do příštího, ale dokonce i do přespříštího roku. Dá se navíc předpokládat, že pokud by značka v továrně Bowling Green v Kentucky přidala další směnu, zkrátila by se čekací doba jen na pár měsíců. Ač totiž Chevrolet velmi riskoval, objevil recept na úspěch.

Není tak překvapivé, že automobilka je pod stále větším drobnohledem konkurence, která v případě tohoto segmentu dosud spala. A až teď se probudila. Ukazuje to Genesis, tedy luxusní divize Hyundai, která letos slaví 10. výročí existence. Při té příležitosti sobě i fanouškům nadělila koncept Magma GT, který je přímou odpovědí právě na Corvette C8. Jde o kupé s osmiválcem uprostřed, který má též znít úchvatně - jde o tutéž jednotku, jakou používá Genesis GMR-001 určený pro sérii Le Mans.

Osmiválcový motor vzniknul sesazením dvou čtyřválců, které Hyundai používá v šampionátu WRC. Má tedy 3,2litrový objem, přičemž dle šéfa týmu Cyrila Abiteboula jej bude doprovázet hybridní technika. To je klíčová informace, a to právě kvůli konceptu Magma GT. Korejci totiž naznačili, že vyústit by měl nejen v závodní verzi, ale také v tu silniční. Corvette by tedy dostala přímého soupeře, neboť i Genesis je spojeno s relativně příznivou cenovou politikou.

Protože je navíc pro tuto značku stěžejní právě americký trh, kde se osmiválce momentálně vrací ve velkém do kurzu, je v případě produkční verze osazené registračními značkami pomalu ruka v rukávu. Pomalu se tak už jen můžeme ptát, kdy dorazí a jestli se bude vzhledově od konceptu nějak výrazně lišit. Zrovna s tím ale příliš nepočítáme. Stejně tak ovšem asi nebude možné počítat s prodejem v Evropě, kde mají někteří stále pocit, že velké motory jsou tím největším zlem.


Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette - 1 - Genesis Magma GT 2025 prvni foto 03Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette - 2 - Genesis Magma GT 2025 prvni foto 04Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette - 3 - Genesis Magma GT 2025 prvni foto 02Někdo konečně zvedl hozenou rukavici lidových sporťáků s pořádnými motory, Korejci poprvé ukázali vlastní Corvette - 4 - Genesis Magma GT 2025 prvni foto 01
Koncept Magma GT je dotažený do posledního detailu, což dále naznačuje, že Korejci opravdu počítají i se silniční produkční verzí. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše