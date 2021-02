Někdo koupil manželce k Valentýnu růžové Bugatti, vaše kytka už nebude vypadat tak dobře před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

I pokud jste si pro vaši ženu připravili na zítra něco velmi hodnotného, tušíme, že to nebude ani trochu srovnatelné s prvním růžovým továrním Bugatti všech dob udělaným na míru právě pro ni.

Zrovna dnes jsme probírali, kolik zákazníci Bugatti v průměru platí za příplatkovou výbavu svých aut. Je to suma tak vysoká, že stěží snese srovnání s jakoukoli automobilovou značkou na planetě a nejlépe naznačuje, jací lidé tyto vozy kupují. I „zatraceně bohatí” je zřejmě slabé vyjádření.

V tomto kontextu nepřekvapí, že se dnes automobilka pochlubila novou specialitou postavenou na přání jednoho ze svých klientů. Ten už před časem navštívil jedno z největších světových dealerství Bugatti, firmu HR Owen, s požadavkem na nový Chiron postavený na míru pro svou ženu k letošnímu Valentýnu. A protože limitem ve světě Bugatti je jen to, kolik jste schopni za to či ono zaplatit, automobilka mu vyšla vstříc.

Vzniklo tak Bugatti Chiron Sport Alice pojmenované právě tak ze zřejmých příčin. Manželka blíže neupřesněného kupce jej dostane zítra jako dárek k Valentýnu a získá něco skutečně mimořádného. Jde o vůbec první Bugatti na světě vyvedené z továrny v růžové barvě, v tomto odstínu ale není celé. Barva oficiálně označovaná za hedvábnou růž je spojena se zbytkem karoserie v matně bílé a spolu s růžovými koly vypadá možná lépe, než by vás kdy napadlo.

Podobné téma se opakuje uvnitř, které dominuje velmi světle šedá kombinovaná s růžovými doplňky, jako jsou obšití volantu. K nepřehlédnutí jsou pak nápisy Alice na opěrkách hlavy nebo prazích dveří. Kolik tohle stálo, Bugatti neříká, pár desítek milionů navíc oproti základní ceně to ale jistě spravilo.

„Zákazník k nám přišel s představou, jak by jeho nové Bugatti mělo vypadat. A my jsme poctěni tím, že rozsah a hloubka příslušenství Bugatti a specifické výbavy dovolují realizovat i ty nejvíce ambiciózní pojetí,” řekl k autu Ken Choo, šéf HR Owen. Tušíme, že kupec bude mít s tímto nápadem u své manželky úspěch. Té vaší bychom to raději neukazovali, může se pak stát, že vaše květiny s bonboniérou budou v očích vaší milé rázem vypadat trochu moc obyčejně.

Chiron Sport Alice je vůbec první tovární Bugatti v růžové, kupec jej objednal své manželce k Valentýnu. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Miler