Někdo si nechal postavit Rolls-Royce ve stylu Fiatu, obvyklým pořádkům dal dokonale na frak před 10 hodinami | Petr Miler

Není zase tak neobvyklé, aby se někdo pokoušel tak či onak napodobovat drahé auto levnějším, vzpomeňme na cokoli od znaků přes laky a kola až po repliky. Ale aby někdo šel úplně opačnou cestou? To se opravdu nevídá.

Po celém světě se každý rok prodají desítky milionů aut, jen hrstka z nich je ale jakkoli výjimečná. Nikoho nedojmou Golfy, Corolly, ale třeba i BMW řady 3 prodávané po statisících. Spoustě lidí je to fuk, jsou to pro ně dopravní prostředky, spoustě jiných ale ne. A snaží se ze svých vozů dělat něco mimořádnějšího, prostě jakýmkoli způsobem zapadnout do jakési vyšší automobilové společnosti.

Bude to mít něco společného s přirozenými touhami lidí, ale důvody dnes nechme být - následky jsou to, co nás zajímá. Však kolikrát za den člověk vidí vozy, které se o výše popsané tak či onak pokouší? Někdo si nalepí znak M3 na BMW 320d, jiný R32 na obyčejný Golf, další si nechají dát lak Nardograu typický pro Audi RS na á-šestku s třílitrovým dieselem, vídáme i (legálně licencované) laky Ferrari na bavorských sportovních kupé. A jde to dál a dál. Někdy je to skutečně jen nevinná libůstka, však kolikrát jsme viděli třeba kola Porsche na Volkswagenech, jindy vážně míněná hra předstírat něco úplně jiného s pomocí roky stavěných replik.

Projevů je nespočet, všechny ale mají společné jedno - dotyčný chce víc, než reálně může. Najde se ale pár exotů, kteří míří opačným směrem a nalepí si třeba insignie verze 3.0 TDI na Audi RS6, to aby tolik nedráždili. A jiným se nějaké obyčejné auto líbí tak, že by chtěli podobně ztvárnit něco lepšího. Vůz na fotkách níže toho má být extrémním příkladem.

Jde o Rolls-Royce Phantom v jednom z řady individuálních provedení, kterým se před pár dny pochlubila sama automobilka. Není zase tak mimořádné, v podstatě každý Phantom je svébytný, a tak jsme mu dosud nevěnovali pozornost. Nyní se ale začalo v automobilových kruzích proslýchat, jak tohle auto vzniklo. A to už je skutečně pozoruhodné.

Vůz měl přijít na svět tak, že se zákazníkovi Rolls-Roycu líbil Fiat 500 Riva navržený italskou jachtařskou společností stejného jména. Měl tak oslovit britskou automobilku s tím, že by chtěl něco podobného, ale pochopitelně v mnohem luxusnějším provedení. Jestli je to pravda, nedokážeme říci, automobilka to oficiálně odmítá potvrdit nebo vyvrátit, faktem ale je, že styl obou aut je skoro dokonale totožný. Máme tu obdobný lak, světlý interiér, dřevěné obložení... A nepopiratelný italský „flair”, však vůz si říká Cinque Terre podle italské pobřežní oblasti sestávající z pěti městeček, kde také vznikly oficiální fotky.

Rolls-Royce pochopitelně zachází dál než Fiat, zejména uvnitř. Přidává poctu toskánským vínům s pomocí hroznového vzoru na několika místech, pozoruhodný je také strop s tradiční imitací hvězdné oblohy, které je ale doplněný o neobvyklou mapu Itálie, na které svítí - uhádli jste - oblast Cinque Terre. Ve Phantomu pak nesmí chybět ani tzv. galerie, tedy prostor na palubní desce před cestujícím, který nezabral digitální displej, ale umělecká malba reflektující stále stejné místo.

Skutečně nedokážeme potvrdit, zda se majitel nechal Fiatem inspirovat, ale vypadá to tak. A kupci podobných aut někdy přichází za výrobci s relativně malichernými inspirativními předměty, kupříkladu jen utrhnutou květinou. Tady se měl Rolls čeho chytit a potvrdil aspoň to, že tento vůz vznikl na konkrétní žádost zákazníka, který si ho už převzal a k Itálii má prý silný vztah. Třeba se v jeho garáži najde i onen Fiat... Tak či onak je to jeden ze zajímavějších výtvorů divize Rollsu zaměřené na plnění individuálních přání zákazníků, podívejte se na něj sami.

Tento unikátní Rolls-Royce... Foto: Rolls-Royce



...měl vzniknout tak, že zákazník viděl Fiat 500 Riva a chtěl něco takového, jen lepšího. A auta jsou si vizuálně opravdu blízká. Foto: Fiat

Zdroj: Rolls-Royce

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.