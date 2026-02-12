Někdo si zjevně myslí, že fotbalové hvězdy Manchesteru budou místo Ferrari a Lamborghini jezdit čínskými „služebáky”
Petr ProkopecSpolupráce slavných fotbalových klubů s výrobci aut nejsou ničím výjimečným, ještě žádná ale nedopadla dobře, když se někdo pohádkově placená fotbalová esa zkusil posadit za volant vozů, které by si nikdy nekoupili. Přesto si teď Manchester City plácl s BYD.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Někdo si zjevně myslí, že fotbalové hvězdy Manchesteru budou místo Ferrari a Lamborghini jezdit čínskými „služebáky”
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Spolupráce slavných fotbalových klubů s výrobci aut nejsou ničím výjimečným, ještě žádná ale nedopadla dobře, když se někdo pohádkově placená fotbalová esa zkusil posadit za volant vozů, které by si nikdy nekoupili. Přesto si teď Manchester City plácl s BYD.
Před čínskou hrozbou varujeme dlouhodobě. A už rozhodně není neviditelná, však za loňský automobilky z Říše středu prodaly na starém kontinentu 810 982 nových aut. To už je jen o 412 tisíc aut míň, než tu prodá Volkswagen, takovou Škodu už Číňané překonávají o 85 tisíc prodaných vozů. Jasně, srovnáváme jednotlivé značky se všemi čínskými výrobci, ale stejně. Už to prostě zdaleka není nic.
Navíc je třeba vnímat růstu, jakého Číňané stále dosahují. Registrace výrobců z Říše středu se totiž lponi zvedly o 99 procent, načež jim momentálně patří 6,1procentní podíl na trhu, zatímco na počátku loňského roku šlo o 3,1 procenta. Třeba v Norsku navíc Číňané dosáhli už na 14procentní tržní podíl. Zájem o jejich vozy pak stále více roste, neboť třeba v prosinci jejich souhrnné prodeje vůbec poprvé přesáhly metu 100 tisíc aut za jeden měsíc. Králem je MG, které má na kontě přes 370 tisíc registrací, BYD si však 276procentním růstem zajistil druhé místo.
Tato značka aktuálně ztrácí publikum v Číně, i proto se na starý kontinent soustředí stále více. Nově tak oznámila, že uzavřela partnerství se známým britským fotbalovým klubem Manchester City. Hráčům tak bude dodávat svá auta (stejně jako vozy dceřiné značky Denza), zároveň u stadionu vybuduje dobíjecí stojany. V rámci kooperace může očekávat také vyšití svého loga na klubové dresy, stejně jako se objeví také svítící nad stadionem. A bude rovněž na opěadlech sedadel na tribunách.
My se ale budeme soustředit na dodání vozů fotbalistům, které se nezdá být tím nejšťastnějším krok. Hráči u vozů BYZ pózují s úsměvem, asi se do něj ale museli trochu nutit, neboť jakkoliv třeba taková Denza Z9 disponuje až 965 elektrickými koňmi, stále jde o čínský vůz, který je spojen s jistými předsudky. Auta výrobců z Říše středu jsou totiž vnímána jako levná alternativa západních značek, víc nic. Prestiži výrobců jako Ferrari, Lamborghini, Porsche či Rolls-Royce se žádný z čínských výrobců nemůže rovnat.
Právě u těchto automobilek fotbalisté běžně nakupují, třeba takový Erling Haaland, kterého Manchester City staví do útoku, si do své sbírky pořídil Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini Huracán Sterrato, Rolls-Royce Cullinan nebo Ferrari 12Cilindri a 812 Competizione Aperta. Žádné z těchto aut pak sice není výkonově tak vysoko jako Denza, ovšem i tak se norský fotbalista bude muset hodně nutit, aby na zápasy a tréninky dojížděl služebním vozem.
Podle nás to tedy dopadne jako vždy - hráči budou dál při ježdění upřednostňovat své supersporty a luxusní stroje, ze spolupráce s BYD zbyde jen pár fotek. A vlastně důkaz toho, že zámožná klientela chce ve skutečnosti něco jiného.
BYD uzavřel partnerství s klubem Manchester City, jehož hráčům bude dodávat svá auta. Skutečně si ale myslí, že s nimi budou radostně jezdit? Foto: BYD
Zdroj: BYD, Manchester City
Bleskovky
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
dnes
- „Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku
včera
- Už se ví, kdo dal skoro miliardu za jedno z nejdražších aut všech dob, unikátní bílou vránu mezi nejcennějšími Ferrari
10.2.2026
Nejčtenější články
- Už 15 let vyráběné auto loni dosáhlo nejvyšších prodejů za svou existenci, stačilo mu vrátit osmiválce
12.1.2026
- Nejnovější Alfa Romeo si říká Rudý měsíc a svými „plachtami” donutí červenat se i ty největší aerodynamické skvosty oboru
12.1.2026
- Jak moc elektromobilům klesá dojezd při jízdě v zimě? Toto jsou odstrašující případy dle ADACu, a to testoval jen v -7 °C
12.1.2026
- Nejnovější Mazda vypadá, jako by přijela z budoucnosti, její technika je ale jako z pravěku. To nemůže fungovat
12.1.2026
- Šampión v aerodynamice býval autem snů, téměř všechny kusy ale zrezly. Tento přežil v garáži 1. majitelky v neuvěřitelném stavu
12.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva