Někdo to říct musel: Stesky nad cly jsou přehnané, radši se ptejte, jestli vaše auta za něco stojí, dráždí šéf BMW
Petr MilerSnad poslední racionálně uvažující šéf velké automobilky zas jednou trefil hřebíček na hlavičku. Konkurenti si mohutně stýkají nad americkými i evropskými cly, která jistě nikomu k lepším výsledkům nepomohla, je to ale podstata jejich současných problémů?
před 5 hodinami | Petr Miler
Snad poslední racionálně uvažující šéf velké automobilky zas jednou trefil hřebíček na hlavičku. Konkurenti si mohutně stýkají nad americkými i evropskými cly, která jistě nikomu k lepším výsledkům nepomohla, je to ale podstata jejich současných problémů?
Zrovna včera jsme s kolegou intenzivně rozmlouvali o současném stavu zejména (ne však výlučně) evropského automobilového průmyslu. A došli jsme jen k závěru, že ani jeden z nás navzdory dekádám zkušeností s tímto oborem nechápe, co si vlastně automobilky myslí, když přes tolik varovných scénářů neustále pokračují po stejné sestupné spirále, a přesto doufají, že najednou zázrakem změní svůj sklon.
Dnes už to není žádná teoretická debata, většina místních automobilek reálně čelí hororovému scénáři, kdy jim klesají prodeje i marže a ve výsledku se pochopitelně potápí jejich zisky. A to navzdory mohutným úsporám na všech stranách, kdy se tyto společnosti ve velkém zbavují zaměstnanců, zavírají své továrny a svá auta šidí tak, že jsou nepřehlédnutelně horší než dřív. Však i vozy exkluzivních značek jako Porsche zvedají obočí svou laciností. To všechno už bylo vykonáno, ošizeno bylo možné i nemožné, výsledky se přesto zhoršují. A firmy na to nejsou s to zareagovat jinak než dalším opakováním téhož? Kam to asi povede? A pokud to náhodou firmy zachrání, budou u nich zákazníci za pár let pořád něco nadšeně kupovat?
Že někoho nenapadne zeptat se, jestli problémem náhodou není produkt? Jestli třeba nenabízí stále míň za stále víc a už elementárním pojetím nových aut nemíjejí představy zákazníků? Vše zmíněné pochopitelně ekonomickým výsledkům pomůže, jsou to ale všechno jakési katalyzátory nebo spíš koeficienty, kterými násobíte potenciál samotného produktu. A pokud to s jeho atraktivitou jedno dotáhnete k nule, pak je celkem jedno, že ostatní faktory vytáhnete na stovku, protože 0 krát 100 je pořád 0. Jak těžké je si to uvědomit? Jak to může nechápat třeba takový VW, který do své současné podoby vyrostl díky jakémusi produktovému diktátu F. K. Piëcha?
Místo toho, aby takový Oliver Blume řekl, že auta od VW dnes prostě nejsou dost dobrá a nabízí toho příliš málo za příliš mnoho a je třeba s tím co nejrychleji něco udělat, si vždy najde nějakého fackovacího panáka, na kterého vše svede. Tím nejpopulárnějším jsou dnes americká cla, na které se dá svést všechno: „Byli bychom skvělí, nebýt těch cel!” slýcháme. Přitom co je na tom pravdy? Jsme odpůrci cel z podstaty a nemáme je rádi, ovšem říci, že zisk VW padá kvůli clům, což automobilka skutečně říká, je nesmysl po druhém kvartálu roku, kdy část z něj žádná cla ani neplatila a předchozí kvartál automobilky věnovaly tomu, aby do USA navezly maximum „bezcelních” aut předem. Tohle rozhodně nebylo hlavním hybatelem dění.
VW to samozřejmě neuzná, naopak jiní se rádi přidají s tímtéž a své vlastní manažerské chyby hodí na cla. Musel to být znovu až Oliver Zipse, šéf BMW, které je (ale ne náhodou, muselo se o to zasloužit) v lepší pozici než ostatní, aby do tohoto narativu, jak se dnes módně říká, zapíchl jedny obří bavorské vidle a konkurentům nastavil kruté zrcadlo.
Zipse pro Financial Times řekl, že konkurenti přehání, když si na cla stěžují jako nad hlavním hybatelem dění. A to nejen z vlastního úhlu pohledu, kdy BMW je v lepší pozici díky diverzifikaci své výroby, ale i optikou obecného stavu automobilového průmyslu. Hlavní problém je podle něj právě v produktu a všechno ostatní jsou výmluvy.
„Myslím, že celá ta diskuze o clech je přehnaná, stejně jako jejich dopady na toto odvětví. Důležitější otázkou je: Jsou vaše produkty atraktivní?” řekl bez okolků Zipse, který je přesvědčen o tom, že jím řízená firma tento problém nemá. A i v případě elektrických aut je s to nabízet vnitřně přitažlivé věci, ne jen úlitby rozličným přerozdělovacím schématům či přímým zákazům a nařízením.
Jak věc vnímáte vy, posuďte sami, za nás je Zipse zas jednou na správné stopě. Snad jen... I BMW by mohlo dělat víc, aby nabízelo přitažlivé vozy, začít může u toho, že je přestane živelně zbavovat ovládání pomocí tlačítek v interiéru. Marně přemýšlím, kdy jsem naposledy poznal zákazníka, který by to vítal...
BMW je přesvědčeno, že jeho auta jsou dost „cool” na to, aby ho cla zasahující relativně malou část celkového odbytu nerozházela. A chystaná řada Neue Klasse, která znovu nabídne i spalovací auta, má být ještě atraktivnější. Foto: BMW
Zdroj: BMW
