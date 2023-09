Několikrát přejmenovaná čínská značka dorazila do Evropy s nejhorším možným jménem, v Česku to může rovnou zabalit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seres

Připomíná to příběhy o lidech, kteří z několika možností tak dlouho vybírali, až úplně přebrali. Ke jménu značky si stačí přidat jedno písmeno, aby v Česku byla oddělaná předem.

Pokud se chcete vyznat ve struktuře některých čínských automobilových firem, chce to návod svým rozsahem nikoli nepodobný bibli. Platí to také o značce, jejíž název řadě Čechů nutně zacuká koutky úst. Říká si Seres a asi nemusíme dodávat, že přidání pouhého písmena „e” začne vyvolávat zrovna v případě auta pro pověst smrtící konotace.

Firma byla založena v roce 2016, ovšem jakožto součást společnosti, jejíž základní kámen byl položen již v roce 1986. Mateřská společnost přitom zpočátku byla pojmenována Chongqing Baxian Fenghuang Electronic Factory, zatímco automobilka si říkala SF Motors. Předloni již přejmenovaný Seres přistoupil ke spolupráci s technologickou korporací Huawei, načež vznikla zcela nová značka AITO.

Ta pod svým logem začala prodávat elektrické SUV M5, které ovšem nebylo ničím jiným než vozem nejprve známým jako SF5. Na jeho první představení došlo již v roce 2018, přičemž zákazníci mohli volit mezi jednou či dvěma elektrickými jednotkami. S těmi pak bylo možné spojit 1,5litrový čtyřválec, který ovšem nesloužil k roztáčení kol, nýbrž k výrobě elektrické energie.

Krátce poté se Seres pochlubil verzí A5, která již z rovnice vyřadila spalovací agregát. Původní elektrické, které produkovaly maximálně 118 koní, pak rovněž vzaly za své. Místo nich dorazilo nové výkonnější ústrojí, které přední nápravu zaměstnávalo 204 koňmi a tu zadní 347. Jakmile nicméně došlo na spojení se zmiňovaným Huawei, SUV znovu změnilo název a na trh zamířilo jako AITO M5. Nová pak zčásti byla i technika, dopředu totiž zamířil zcela nový elektromotor, který již produkuje 299 koní.

Huawei se nicméně rozhodlo, že automobilová branže je nadmíru lákavá. Ostatně zkratka AITO odkazuje na Adding Intelligence To Auto, tedy na přidávání inteligence automobilům. Firma proto dále hodlá spolupracovat se značkami jako Chery, BAIC, Changan či GAC. Něco takového nejspíše způsobilo nevoli u Seresu, od letošního roku tak Huawei táhne kdysi společnou káru již sám. A protože od června drží veškerá práva i ochranné známky, automobilce dříve známé jako SF Motors nezbylo nic jiného, než se vrátit na začátek. A se jménem Seres vytáhla i do Evropy.

Na IAA Mobility v Mnichově tedy ukázala model Seres 5 v evropské specifikaci. Jde prakticky totéž auto, které si Číňané mohou koupit jako AITO M5. Nejde nicméně o původní variantu, nýbrž tu, která byla vylepšena s pomocí Huawei. U zadokolky nicméně inovace spočívají pouze v plně digitálním kokpitu HarmonyOS a systému autonomního řízení. Výkon motoru však zůstává na 347 koních. Čtyřkolka však již sází na zmíněný silnější elektromotor, celkově pak nabízí 646 koní výkonu a 820 Nm točivého momentu.

Seres 5 nicméně není jedinou „starou novinkou“ prezentovanou v Mnichově. Do bavorské metropole dorazilo také větší SUV s čínským názvem AITO M7. V případě tohoto vozu nicméně data spojená s evropskými trhy chybí. Čínská klientela nicméně může rovněž volit mezi zadokolkou a čtyřkolkou. První přitom disponuje pouze 272 koňmi, druhá pak přihazuje jednotku se 177 koňmi, která výkon celé soustavy navyšuje na 455 koní. Toto provedení má stovku zvládat za 4,8 sekundy.

Dojezd 195 či 165 kilometrů rozhodně neohromí, právě z těchto důvodů se i větší SUV dočkalo oné přeplňované jedna-pětky sloužící k výrobě energie. Zda ovšem tato kombinace dorazí také do Evropy, je zatím ve hvězdách. Větší jasno bychom měli mít v následujících měsících, kdy budou odhaleny rovněž ceny. Ty by u většího modelu, který ponese označení Seres 7, nemusely být závratně vysoké. Jeho baterie totiž oproti Seresu 5 mají nižší kapacitu (40 kWh vs. 88 kWh). Nepředpokládáme ale, že by značka s těmito vozy vytáhla do Česka, tedy aspoň ne se svým staronovým jménem.

Do Mnichova dorazil i Seres 5, tedy v podstatě jen přejmenovaná verze modelu AITO M5, které je pro změnu vylepšenou verzí původního Seresu SF5. Foto: Seres



Mimo to se Číňané pochlubili i větším SUV AITO M7, které na starém kontinentu bude známé jako Seres 7. Foto: AITO

Zdroj: Seres

Petr Prokopec

