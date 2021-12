Některá čínská auta jsou už v Evropě takový hit, že si je dovolí zdražit i dvakrát za měsíc před 8 hodinami | Petr Miler

Když dosud přišla řeč na čínská auta a jejich snahy prosadit se mimo svou domovinu, byly u toho obvykle velmi nízké ceny či další zlevňování. S obrovskými růsty prodejů a vyrovnáváním západních konkurentů ale tyto časy zjevně končí.

Nemáme v úmyslu dávat to do přímé spojitosti s koronavirem samotným, jestli ale v automobilovém světě někomu pandemické časy skutečně pomohly, pak jsou to čínští výrobci. V době, kdy ostatní značky mají problém dodat skoro cokoli a ceny jejich aut i proto rostou do nebes, mají celkem jednoduchý recept - jsou schopny dodat auta, která pořád nabízí levně. A přitom je třeba dodat, že se designem, technikou i kvalitou dostaly o řád jinam než před pěti deseti léty.

Nejlépe to ukazují prodejní statistiky, ve kterých vidíme tradiční výrobce téměř jen klesat, zatímco ti čínští míří raketově vzhůru. Není to automatické, „nabídni Číňana a shrábni bank” není samozřejmě fungující strategie, některé značky ale skutečně byly s to využít nastalého chaosu naprosto dokonale a během dvou let si vydobyly místo na slunci, o které by jinak musely bojovat možná i dekádu či dvě.

Nejlépe je to vidět v Rusku, jak jsme vás nedávno informovali. Hned několik čínských výrobců tam soustavně roste meziročním tempem v řádu stovek procent, což už stačilo k tomu, aby první ze značek ze země ovládané jedinou politickou stranou vyrovnala jinak velmi úspěšnou Škodu. Jde o Haval, který v listopadu prodal v Rusku 4 909 aut, jen o 81 vozů méně než škodovka. A je už osmou nejžádanější značkou v zemi.

To je úctyhodné, i Číňané ale pochopitelně míní s poptávkou pracovat. Navzdory pro ně příhodnému vývoji kursu rublu tak ženou ceny výš a na Havalu je to jasně vidět. Zdražil tak tento měsíc už dvakrát všechny své v Rusku nabízené modely - nejprve 4. prosince o 40 až 50 tisíc rublů (12 až 15 tisíc Kč) a podruhé dnes o 20 až 30 tisíc rublů (6 až 9 tisíc Kč).

Nejsou to drastické změny, bavíme se v aktuálním případě o 0,9- až 1,5procentní změně a výsledné požadované částky za jednotlivé modely jsou následující:

- Haval F7 stojí od 1 729 000 RUB (cca 519 tisíc Kč)

- Haval F7x stojí od 1 779 000 RUB (cca 534 tisíc Kč)

- Haval H9 stojí od 2,989,000 RUB (cca 897 tisíc Kč)

- Haval Jolion stojí od 1 399 000 RUB (cca 420 tisíc Kč)

Zejména poslední zmíněný a pro prodeje Havalu v Rusku klíčový model Jolion (v listopadu 2 340 aut) tedy zůstává velmi levný, i tak je z vývoje patrné, že Číňané nepřijeli do Evropy rozdávat lásku a štěstí, ale vydělávat peníze. A svá auta zdraží, jakmile jim to situace na trhu dovolí. Není na to nic špatného ani překvapivého, ale kdyby někdo přece jen očekával opak...

Haval Jolion je v Rusku obrovský hit, je to už 11. nejprodávanější auto vůbec. Číňané tak kují železo, dokud je žhavé a i na tomto modelu se snaží vydělat víc pravidelným zvyšováním cen. Foto: Haval

