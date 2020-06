Některé automobilky vidí v koronavirové krizi šanci, sází na tzv. papírové řidiče před 3 hodinami | Petr Miler

Současná situace se zdá být pro výrobce aut pohromou. Dlouhou nemohli nic vyrábět ani prodávat a nyní se musí potýkat s omezeným zájmem kvůli ekonomické nejistotě. Ne všichni ale hledí na věc jen černě.

I když se v České republice může zdát, že se nic až tak zvláštního nestalo, ze signálů z dalších částí zeměkoule je jasné, že do nejkrásnějších etap existence tohoto světa nevstupujeme, v ekonomické rovině rozhodně ne. Opatření přijatá proti šíření nového koronaviru zasadila těžkou ránu mnoha oborům, navíc je otázkou, jak moc se podařilo zamezit šíření samotné choroby.

Máme spíše štěstí, že v České republice se nestihla rychleji rozšířit a přes některé neblahé signály mají zřejmě to nejhorší za sebou i okolní země. V takových Spojených státech, Rusku, Brazílii a dalších jihoamerických zemích ale šíření stále neustává a přinejmenším nedovoluje návrat do původních kolejí. Následky tak budou vzhledem k provázanosti všech rozvinutých světových ekonomik dalekosáhlé a zatím jsou zjevně nevyzpytatelné. Za všechny signály zmiňme fakt, že takové BMW se během pár týdnů posunulo z tiché optimalizace personálních kapacit k otevřenému propuštění 10 tisíc lidí.

Právě automobilky patří mezi nejvíce zasažené firmy, neboť výrobu či prodej aut po týdny trvající omezení skoro nikdo nepovažoval za byznys, který není možné omezovat a po uspokojení části poptávky neuskutečněné v tomto období zřejmě nelze čekat před autosalony davy koupěchtivých lidí. Zdaleka nejen BMW tak upravuje své výrobní kapacity a propouští, což jistě není důvod k radosti, ne každý ale vnímá koronavirovou krizi jen jako problém.

Jakkoli totiž má výše zmíněné negativní dopady, má i jeden potenciálně pozitivní - někteří rázem začínají preferovat individuální dopravu, kterou dlouho ignorovali. Na základě zjištění agentury Reuters se to děje přinejmenším v Japonsku, které má velmi rozvinutou hromadnou dopravu. Ta naučila spoustu lidí nepoužívat auto vůbec, i když si dříve udělali řidičský průkaz. Vžil se pro ně termín „papíroví řidiči” a právě část takových se nyní začíná vracet zpět do aut.

Pro automobilky je to rázem obrovský nový trh. V Japonsku nyní existuje 45 milionů lidí, kteří mají tzv. zlatý řidičák, který dostanou v případě, že nejméně 5 let nespáchají žádný dopravní přestupek. To vypadá jako země mimořádně slušných šoférů, realita je ale složitější. Ač oficiální statistika pochopitelně neexistuje, podle odhadů dvě třetiny těchto lidí vůbec nevlastní a neřídí osobní automobil. Výrobcům se tak jen v Japonsku otevírá trh 30 milionů papírových řidičů, kterým rázem lze prodat auto. A takoví skutečně existují.

Jedním z nich je muž na hlavní fotce, Ryota Kawamata, který přes 10 let neřídil a sám sebe označuje za mizerného řidiče. Když se ale v květnu začal v zemi šířit koronavirus, musel se na popud svého zaměstnavatele k řízení vrátit. Zaplatil si tak kondiční hodiny v autoškole a nyní dojíždí sám - zaměstnavatel nechtěl riskovat, že by v prostředcích hromadné dopravy nakazil sám sebe a poté třeba i další lidi z firmy.

Podle provozovatelů autoškol si podobné kondiční hodiny platí od dubna stále více lidí a tento trend neustává ani poté, co v Japonsku byla nejpřísnější omezení odvolána. Automobilky tak vycítily šanci a například domácí Toyota už na takové zákazníky začíná cílit malými a uživatelsky přívětivými modely.

Pochopitelně nelze očekávat, že lidé najednou z autobusů hromadně přesednou na osobní auta a všechno bude boží. Tak to není a nebude, neboť podle statistik japonského ministerstva dopravy je aut na silnicích stále méně než dříve kvůli rozšíření práce z domova. Přesto dřívější „neřidiči” pomáhají tento pokles alespoň částečně kompenzovat a pro automobilky jsou nadějí na - když už nic jiného - alespoň zmírnění nezájmu o nové vozy.

Rozmach hromadné dopravy v Japonsku zájem o nová auta po léta snižoval a desítky milionů lidí s řidičáky nechával bez aut. Koronavirus toto mění a pro automobilky je v těžké době nadějí, že zájmem nových zákazníků vykompenzují alespoň část nezájmu těch ostatních

Petr Miler