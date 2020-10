Některé automobilky žádné pokuty EU za CO2 platit nebudou, využívají mezery v pravidlech dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Nová pravidla EU jsou tak přísná a cesty k dosažení nastavených limitů tak neschůdné, že existuje jen minimum značek schopných uniknout pokutám. Některým se to ale přesto daří.

Nejspíše vám neuniklo, že letošním rokem začala Evropská unie po výrobcích aut vyžadovat dodržování nového přísnějšího limitu spotřeby paliva resp. emisí CO2. Tento krok vyvolal u řadě výrobců paniku, neboť dosáhnout spotřeby odpovídající požadovaným 95 gramům CO2 na kilometr je prakticky nemožné, zvládnout by to šlo jen s pár malými, velmi úspornými modely. Některým automobilkám se to ale přesto daří v rámci celého portfolia, třebaže nabízí vozy převážně velké.

Abychom se mohli posunout dále, je třeba nejprve nahlédnout do zákulisí. V prvé řadě totiž musíme zmínit, že onen limit 95 gramů není pevně dán, spíše jde pro každého výrobce o výchozí orientační číslo. Roli hraje mimo jiné hmotnost aut, která počítá s výchozími 1 379,88 kilogramy, kdy každých dalších 100 kilo je vynásobeno koeficientem 0,0333. Stanovena je tím dodatečná povolená míra emisí, což kupříkladu znamená, že u aut vážících 1 480 kg je třeba dosáhnout cíle 98,3 gramu CO2 na kilometr.

Tato výjimka platí až do roku 2024, přičemž výrobci zároveň mohou počítat s úlevou v rámci metodiky měření. Jakkoliv totiž Evropa jede již nějaký ten pátek dle nové procedury WLTP, která zmenšuje propast mezi laboratořemi a reálným světem, pro EU je v rámci pokut stěžejní původní NEDC. To znamená, že úřady nepřivírají jedno oko, ale rovnou obě, a ještě přitom mají zamlžené brýle. Platí to pak hlavně u hybridních aut, u nichž se nezapočítává žádná energie dodaná na vstupu, a také elektromobilů, u nichž pravidla vstupní energii ignorují též.

V případě elektromobilů a plug-in hybridů, které dle laboratorní metodiky produkují maximálně 50 gramů CO2 na kilometr, jsou navíc s vozy spojené tzv. superkredity. Jedno auto prodané s emisemi do zmíněného limitu je započítáno jako několik (dříve šlo až o 3,5násobek), což průměr táhne dále dolů. Pokud tedy například prodáte jeden vůz s emisemi 300 g CO2 na km, což je dnes skoro utopie, a k němu jeden elektromobil s 0 g CO2 na km, který se započítá třikrát (pro příklad), jste na emisích 300 g za 4 prodaná auta. Tadá, se 75 gramy jste hluboko pod limitem, i když ono „třistagramové” auto jezdí jedno a jeden elektromobil k tomu může skrze výrobu elektřiny generovat emisí ještě víc.

Právě na tuto mezeru v pravidlech někteří výrobci sází. Podle dat organizace Transport & Environment se Volvo, Renault, PSA a BMW do konce třetího kvartálu zatím dokázaly do svých limitů vejít, což se v případě některých z nich zdá až neuvěřitelné. Ty jako Renault a PSA jsou živé hlavně z malých aut, u těch to nepřekvapí, ale BMW prodávající dnes hlavně velká SUV s výkony v řádu stovek koní? Nebo Volvo živé v podstatě z téhož? Trik je v tom, že právě těmto dvěma značkám se daří prodávat relativně hodně plug-in hybridních aut, která průměr tlačí dolů jejich násobným započítáváním do celkových prodejů.

Šéf pohonných ústrojí Volva Mattias Berglund k už dříve řekl, že švédská značka chce letos prodávat až 20 procent dobíjecích hybridů a mezi nimi i nový model XC40 Recharge PHEV. Ten na papíře emituje pouze 41 gramů CO2 na kilometr, což stačí pro zařazení mezi „čisté“ vozy s výše popsanými výhodami. BMW pak dnes nabízí dobíjecí hybridy v rámci většiny svých modelových řad a zjevně je s nimi podobně úspěšné, třebaže po poslední svolávací akci se zdá, že je prodává hlavně svým vlastním dealerům, nikoli koncovým zákazníkům.

Je pochopitelně na místě se ptát, jaký reálný smysl má tlak EU na rozšíření právě takových aut, které jen při změně metodiky vykazují i vyšší spotřebu než srovnatelné konvenční vozy a i kdyby ne, elektřina, kterými jsou dobíjena, se také nebere ze vzduchu. Ale to už pláčeme na hrobě, kterému se v mezičase začalo říkat vodopád, realita EU nezajímala a nezajímá. A tak značky vyrábějící relativně větší, výkonnější a z podstaty méně efektivní vozy plní pravidla snáze než třeba Volkswagen. Ten za limity poměrně výrazně zaostává a podle Transport & Environment se za letošní rok má připravit na pokutu od EU okolo 41 miliard Kč.

Volvo přísnější emisní limity CO2 plní díky rostoucímu zájmu o plug-in hybridy hnanému hlavně dotacemi. Letos začalo prodávat i elektrickou XC40 Recharge, která má zvládnout více než 400 km na jedno nabití. Foto: Volvo

Zdroje: Auto News, Auto Express, Transport&Environment

Petr Prokopec