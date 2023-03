Němci a Italové chtějí na poslední chvíli potopit zákaz spalovacích aut v EU, někdo konečně začal používat rozum před 8 hodinami | Petr Miler

Proč zrovna tyto země nechaly celou věc zajít až tak daleko, nám uniká, stejně jako nechápeme, proč v opozici nevidíme zástupce Česka. Poláci a Maďaři jsou ostatně též mezi těmi, kteří na černobílý přístup nevěří.

Evropská unie přišla za dobu své existence se spoustou pitomých regulací, z nichž některým jsme si zvykli se smát. Je ovšem spíše tragické, že ty největší nesmysly, kterým v Bruselu dali za vznik, s naprostou vážností prošly či prochází a stávají se trvale závaznými předpisy v desítkách zemí celého evropského kontinentu.

Mohli bychom nyní věnovat pěkných pár á-čtyřek zmínkám o nich, z našeho pohledu coby automobilových nadšenců a lidí, kteří se v tomto oboru profesně pohybují několik dekád, je ale tou vůbec největší absurditou pokus naplánovat na 12 let dopředu vývoj aut. Víc k tomu není třeba říkat. Je mimo jakoukoli schopnost politiků odhadnout něco takového, jako je technický vývoj v tak dynamickém oboru, že je nade vší pochybnost jasné, že ať už bude takto stanoveným cílem cokoli, automobilový průmysl to poškodí.

Evoluce nikdy nepřála těm, kteří „jedou podle plánu”, vždy vyzdvihovala flexibilitu, schopnost přizpůsobit se aktuálním možnostem a podmínkám. Pokud nyní uzákoníme to, co bude moci být jedinou podobou aut za 12 let, přizpůsobivost firem to zabije. A i když je možné, že v rámci Evropy to pro ně bude fungovat - protože bez možnosti nabídnout cokoli jiného vás nic jiného neohrozí -, svět přece není jen Evropa. Globální konkurenceschopnost firem fungujících v takto uměle definovaném skanzenu půjde nevyhnutelně do háje, ostatně si vzpomeňme, jak vypadal náš „socialistický ráj” v 80. letech minulého století vedle zemí ležících klidně hned za našimi hranicemi. Podobné umělé limity jsou vždy zničující.

Čekali bychom tedy, že se takovým snahám naprostá většina lidí vysměje, spláchne je do záchodu a pojede se dál. Většina lidí se jim možná vysmívá, většina politiků ale ne. Vazba mezi vůlí lidu a tím, co se stává normou, se bohužel v posledních letech jen vytrácí, a snad jen tak se mohlo stát, že nyní stojíme na prahu možnosti reálného uzákonění výše popsaného - že od roku 2035 bude možné v EU prodávat v podstatě jen elektromobily.

Kdyby to aspoň byl cokoli jiného, ale zrovna elektromobily? Jsou to ve srovnání s většinou jiných alternativ drahá a špatná řešení, která vůbec nejsou s to posloužit mnoha naprosto elementárním účelům, pro které má automobil sloužit. Už to vypadalo, že se to prostě stane a přehodnoceno to bude leda pod tíhou průběžných negativních dopadů a jiných nepříjemných okolností, nakonec se ale zdá, že na poslední chvíli přijde ke slovu i zdravý rozum.

Každá země EU má pořád možnost celý návrh potopit vetem. Čekali bychom, že to v prvé řadě bude Česko, pro které je plošná elektromobilita naprosto nepředstavitelná (a současný premiér před posledními parlamentními volbami hřímal, že takový postup nepřipustí), zrovna naše země to ale není. Proti jsou mimo jiné Polsko a Maďarsko, ty ale EU může snadno něčím „uplatit”, vetem ovšem nyní hrozí i Němci a Italové, se kterými se takto dost dobře vypořádat nejde.

Včera jsme psali, že Němci chtějí fakticky popřít celý zákaz spalovacích motorů zařazením syntetických paliv na úrovni EU mezi „čisté” zdroje energie, kterým snadno mohou být spíš elektřina ládovaná do elektrických aut. Na tom dále trvají a získali v tom silného spojence - Italy. Ti též dlouhodobě mají své námitky, až nyní ale přichází s konkrétním odporem. Stoprocentní elektromobilitu prostě nechtějí.

Ministr energetiky Gilberto Pichetto Fratin konkrétně řekl, že Itálie vystoupí proti evropskému nařízení: „Itálie věří, že volba elektrického pohonu by neměla být jedinou cestou k dosažení nulových emisí.” To je poměrně diplomatické, třebaže jasné vyjádření, výmluvnější byl německý ministr dopravy Volker Wissing. Ten otevřeně říká, že nechápe, proč najedou Evropa bojuje proti autům jako takovým a sám si přeje jen neutrální přístup ke zvoleným technologiím, zejména pak ke zmíněným syntetickým palivům.

„Potřebujeme e-paliva, protože neexistuje žádná alternativa, pokud chceme provozovat náš vozový park klimaticky neutrálním způsobem. Musíme ponechat všechny technologické možnosti otevřené a také je využívat. Nerozumím tomuto boji proti autům a tomu, proč lidé chtějí zakázat některé technologie,” říká Wissing.

Pokud si byť jen tito dva lidé zachovají tvář, žádný přímý ani nepřímý zákaz nebude dřív, než stačil být formálně zaveden. Nejsme ale zase tak naivní, abychom věřili, že se teď celá EU chytne za nos a vycouvá ze svých nesmyslných snah, na to věc zašla až příliš daleko. Čekejme něco jako připuštění menšího než 100% podílu elektromobilů, možnosti provozovat určité procento nových aut za pomoci jiných zdrojů, zachování možnosti prodeje dobíjecích hybridů či jiný „kompromis”. Něco takového ale celé řízené umírání evropského automobilového průmyslu nezastaví, spíše celý proces učiní delším a bolestivějším.

Některé německé značky na elektromobily vsadily vše, němečtí politici jim ale nyní trochu kazí plány. Pokud ale politici dosáhnou čehokoli kloudného, bude to nakonec dobře i pro samotné automobilky - takový VW už nyní musí vidět, jak obtížné bude oslovit s elektromobily některé zákazníky, kterých bude v řadě zemí jasná většina. Foto: Volkswagen

