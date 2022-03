Němci chtějí zakázat kouření v autě pod hrozbou obrovských pokut, na co si případně dát pozor? včera | Petr Prokopec

S ohledem na aktuální politické klima je pravděpodobné, že návrh projde a kouření v autě se v Německu skutečně stane ilegální aktivitou. Jenže nebude to tak vždy a pro každého, navrhované řešení je poněkud šalamounské.

Ve svém mládí jsem patřil mezi ty, kteří podlehli vábení nikotinového démona, cigaretu jsem ale měl naposledy v ústech před 14 lety. Dnes je ze mě vyléčený kuřák a míra tolerance je u mne nižší než u lidí, kteří nikdy nekouřili. Logicky bych tedy při pohledu na návrh nového německého zákona měl skákat nadšením, jenže neskáču. Na stole je spíše další z legislativních paskvilů, který mnoho nezmění a státnímu aparátu jen více umožní vnikat do našeho soukromí.

Nové omezení je součástí návrhu spolkového zákona na ochranu nekuřáků, který chce zakázat kouření v autech, pokud v nich sedí těhotné ženy či mladiství. Německé centrum pro výzkum rakoviny DKFZ totiž uvádí, že koncentrace kouře ve vozech je pětkrát vyšší než v průměrném baru, kde bývá kouření povoleno. Tomuto prostředí je pak každoročně jen v Německu vystaveno milion mladistvých a pasivní kouření má údajně každý rok po celém světě na svědomí 166 tisíc dětských obětí.

Návrh nyní míří do Spolkové rady, která podobný záměr už jednou probírala v roce 2019. Tehdy došlo k jeho zamítnutí, jelikož se ale v mezičase změnilo politické klima a třeba takoví Zelení mají nově větší slovo, dá se tentokrát počítat spíše s přijetím. Kdokoli jedoucí po německých silnicích by pak mohl počítat s tím, že pokud vedle cigarety v ruce bude přistižen s mladistvými či těhotnými ve voze, pak vyfasuje opravdu tučnou pokutu, jejíž výše se bude pohybovat mezi 500 a 3 000 Eur (cca 12 400 až 74 400 Kč). Otevřít si okno by nepomohlo, a to ani to střešní. Jen při jízdě kabrioletem (což je jistě typický způsob přepravy těhotných a dětí...) by řidič byl trestu ušetřen.

Jak jsem už naznačil, radost z tohoto záměru nemám, i když nemám v úmyslu se ke kouření vrátit. Důvodem je spíše skutečnost, že může snadno způsobit více škod než užitku. Pokud někdo kouří v autě a nebere ohledy na posádku, dělá to samé i kdekoli jinde. Omezení kouření ve voze tak nezmění nic, jen se to totéž bude dít jindy a jinde (a pochybujeme, že s jakýmikoli většími ohledy k okolí) tak, aby za to dotyčný nemohl být trestán. Nové ustanovení by tak jen dalo větší moc těm, kteří nad jeho dodržováním budou dohlížet. A to si pište, že bude zneužitelné, ať už úmyslně nebo nikoli. Je to obecně věc, která se složitě dokazuje a má spoustu jemných nuancí. Však taková vitamínová „cigareta“ není cigareta, ale poznat ji ze sta metrů... Pokud návrh projde, dali bychom si za volantem pozor na jakékoli aktivity, které kouření jen vzdáleně připomínají.

Je to prostě další kočkopes, kterým politici dávají lidem prostor závislosti na kouření podlehnout, odvádět obrovské spotřební daně a pak je peskovat při jakékoli příležitosti, kdy reálně kouří. Kdyby kouření zákonodárcům skutečně tak moc vadilo, pak jednoduše strčí tabák a cigarety mimo zákon. Inu, svaté nejsou jen spotřební daně z benzinu a nafty, a tak se dál hledají řešení, aby se vlk odporu proti kouření nažral, ovšem koza výběru daní zůstala celá.

Britové nemohou v autě, ve kterém sedí děti či těhotné ženy, kouřit již od roku 2015. Němci by se letos rádi přidali, návrh zákona je ale podle nás tradiční paskvil z tohoto ranku. Ilustrační foto: British Lung Foundation

