Němci chtějí zase sypat peníze do elektromobilů. Chudí by bohatým platili i Porsche, celý program vypadá, jako by ho psal VW

Pravděpodobná budoucí německá vládní koalice dává dohromady svůj program a v prvé řadě jím ukazuje, že bude ještě zelenější než ta dosavadní. Chce vrátit do hry dotace i umocnit daňová zvýhodnění elektrických aut, z čehož budou profitovat hlavně ti, jež by si elektromobil mohli koupit sami. A to na úkor těch, kteří si žádný dovolit nemohou.

Česko letos čekají volby do Poslanecké sněmovny. V následujících měsících tak lze čekat nejen kydání špíny všemi směry, ale také milion slibů, o jejichž splnění bude málokdo byť jen uvažovat. Ostatně jen vzpomeňme, že třeba v roce 2021 současná vláda tehdy ještě v roli opozice mluvila o tom, kterak je státní aparát až příliš složitý, stojí mnoho peněz a je třeba ho zredukovat. Co se za čtyři od chvíle, kdy je u moci, reálně stalo, víme všichni. A to jen jeden příklad z mnoha, kdy nejenže nedošlo na splnění slibovaného, ale stal se dokonce pravý opak.

Ne snad, že by politika byla někdy v minulosti podstatně jiná, až takových rozdílů mezi světy slibů a činů jsme ale nebyli. Není to ovšem žádná česká specialista, v Německu na to jdou stejně. Ostatně není tomu tak dávno, co u našich sousedů proběhly předčasné volby. Během kampaně favorizovaná CDU/CSU, jež nakonec skutečně vyhrála, mluvila o tom, kterak je třeba zrevidovat zelenou politiku. Kromě toho příští kancléř Friedrich Merz kritizoval zadlužení země, stejně jako její migrační politiku. Po dosažení potřebného počtu křesel ale zcela obrátil ve všech zmiňovaných ohledech.

Podrazů na voliče a vlastně i mnohé členy vlastní strany by se našlo víc, my tak zůstaneme v automobilovém světě. I když Merz sliboval, že přerozdělovaných peněz směrem k elektromobilům ubude, CDU/CSU hned po volbách oživila myšlenku dotací, které předchozí vláda postupně zcela zrušila. Jakou podobu nakonec budou mít, zatím není jasné, nepochybné ale je, že se bude jednat na úkor většiny ve prospěch mála. A nepůjde zdaleka jen o nejviditelnější dotace, jak shrnuje Focus nad aktuálně zveřejněnými záměry slepence obou stran.

Až výsměchem a fackou do tváře všech daňových poplatníků se zdá být zvýšení limitu pro daňová zvýhodnění na firemní vozy až na 100 tisíc Eur neboli na 2,5 milionu korun. Nepřímými finančními výhodami tedy budou zahrnuti třeba i lidé, kteří si pořídí nové Porsche Taycan. Taková klientela pochopitelně nepotřebuje při koupi auta žádnou finanční podporu jiných ani v nejmenším, ale proč si ji nevzít, když se dává, že? Ostatně zcela dobrovolně by si ani tito lidé elektromobily ve velkém nekupovali.

Veškeré výhody výhody navíc mají platit až do roku 2035, tedy dlouhých 10 let, což je krok jdoucí proti současným trendům (viz např. Rakousko), kdy jsou jsou podobné podpory naopak bez otálení rušeny. A jde to také proti technologické otevřenosti, po které Merz volal před volbami. Navíc tím vláda v podstatě tlačí na stále větší škody na veřejných komunikacích, neboť elektromobily jsou ve srovnání se spalovacími vozy podstatně těžší. Čím více jich tedy bude jezdit, tím více bude muset docházet na opravy asfaltu. Platit je ovšem budou hlavně ti, jejichž klidně i tunové auto se povrchu sotva dotýká.

Nová vláda chce osvobodit od veškerých poplatků také elektrické náklaďáky a kamiony, tedy taková auta, která sice nemusí víc zatěžovat vozovku, ovšem při stejné celkové hmotnosti toho odvezou daleko méně než dieselová technika, a to kvůli hmotnosti baterií. Normální lidé tak kvůli nim budou muset sáhnout do peněženky hned dvakrát, neboť zboží jimi převážené podraží. A kromě toho bude třeba zalepit díry ve státním rozpočtu.

Pozoruhodná je rovněž forma návrhu, které si kolegové z Focusu také všímají. Podle nich jsou některé věty v poměru téměř 1:1 přepsané z návrhu Volkswagenu, kterým lobboval u stran budoucí koalice za program odpovídající jeho zájmům, které jsou často v rozporu se zájmy občanů. Vládu sice volí lidé, ale proč jim naslouchat, když má VW tak dobré nápady, že? Vypadá to celé jako další snaha obyčejné Němce poškozovat ve prospěch podivných elit všeho druhu. Jak dlouho si to ještě nechají líbit?

Porsche Taycan momentálně v Německu startuje těsně nad sumou 100 tisíc Eur. Pokud se připravovaná nová vláda shodne na tom, co nyní tlačí CDU/CSU, budeme svědky poklesu ceny vozu těsně pod 100 tisíc Eur, aby něj bohatí lidé mohli čerpat daňové výhody i na úkor těch, kteří si takové auto nemohou koupit ani zdaleka. Není už to trochu zvrácené? Foto: Porsche

