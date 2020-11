Němci dál sní o Škodě Superb RS, byl by to bezesporu prodejní hit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Obliba sportovních derivátů Škody je stále vyšší, automobilka je však po dočasném rozšíření portfolia věrná pouze jedinému modelu. Místy sice koketuje s rychlými diesely, to by však nebyl případ vlajkové lodi.

První generace Škody Octavia RS byla představena před dvaceti lety, přičemž v té době pod kapotou makala přeplňovaná jedna-osma se 180 koňmi. Záhy se dostavil nejen prodejní úspěch, ale i slušné renomé, které hnalo vzhůru i image celé značky. Vlastně tak nebylo překvapením, když v roce 2005 dorazila Octavia RS druhé generace. V té době přitom již měla dvoulitr s 200 koňmi a zejména sourozence, neboť na trhu již figurovala i Fabia RS s 1,9litrovým turbodieselem.

Zatímco u většího modelu populární dvojice písmen odkazující na Rally Sport vydržela v nabídce dodnes, u toho menšího jsme se dočkali pouze jediného nástupce. Poté ovšem nastal utrum, přičemž Škoda portfolio sportovních derivátů rozšířila teprve před dvěma lety. I Kodiaq RS, stejně jako první ostrá Fabia, sázel na „producenta sazí“, v jeho případě však šlo o dvoulitrový turbodiesel, který byl naladěn na 240 koní a 500 Nm točivého momentu. Ani ten si ovšem nyní již nekoupíte.

Znamená to tedy, že zájemci o sportovní jízdu mohou aktuálně opět zakotvit jen u Octavie RS, což je na první pohled překvapivé. Ostřejší deriváty Škody jsou u fanoušků oblíbené, a díky relativně nízké ceně se o nich pouze nemluvilo, nýbrž docházelo na reálné prodeje. Na některých trzích světa je pak provedení RS dokonce nejžádanější, přičemž se na celkových prodejích podílí klidně i z 50 procent. Zdá se tedy, že Škoda je ignorováním tohoto trendu jen sama proti sobě.

To potvrzuje i německý Auto Bild, který dál sní o vzniku Škody Superb RS. Ta bohužel v plánech značky chybí, přičemž se změnou se nedá počítat hned ze dvou důvodů. Tím prvním je stále vyšší tlak na snižování emisí, s čímž se sportovní modely neslučují. I kdyby tu ale nebyli bruselští regulátoři, byli by tu manažeři z Wolfsburgu. A ti se vůči českému modelu rozhodně postavili, neboť většina zákazníků by již neměla důvod, proč kupovat takový Arteon R.

Právě dvoulitrového ústrojí tohoto modelu by Superb RS mohl vyfasovat, načež by obě nápravy pohonná jednotka zásobovala 300 koňmi. Jakkoliv na druhou stranu by ostrému derivátu slušel i již zmíněný turbodiesel Škody Kodiaq RS. I tento agregát by byl spárován se systémem 4x4, stejně jako výlučně jen s automatem. Manuál by totiž v této obchodní třídě chyběl jen velmi malému množství zákazníků.

Lze tedy jen dodat, že sportovním směrem lze u Škody Superb zamířit pouze vizuálně pomocí specifických paketů či úrovní výbavy jako je SportLine. Dopřát si tedy můžete větší litá kola, černě lakované mřížky chladiče či kryty zpětných zrcátek nebo agresivněji laděné nárazníky. Opomenout pak ještě nesmíme snížený a přitvrzený podvozek, na silnější motor pod kapotou lze ale opravdu zapomenout.

Škoda Superb SportLine je nejspíše maximem, kam mladoboleslavská automobilka zajde. Na provedení RS můžeme jednoznačně zapomenout. Foto: Škoda Auto

